S-Bahn-Chaos im Rems-Murr-Kreis und Stuttgart: So fahren S2 und S3 im März 2023

Seit 13. März werden zwischen Waiblingen und Schorndorf Bahn-Gleise erneuert. Ende März kommen noch Arbeiten zwischen Bad Cannstatt und Fellbach hinzu. Das führt zu Verspätungen, Ausfällen und Fahrplan-Abweichungen im Zug-Verkehr zwischen dem Rems-Murr-Kreis und Stuttgart. Was sich für Pendler und andere Reisende bei S2, S3, IRE und MEX ändert.

Fahrplan 21.03. (22 Uhr) bis 24.03. (21 Uhr)

S-Bahn-Linie S2

Einmal in der Stunde fährt die S2 regulär von Filderstadt (Abfahrt Minute 33) bis Schorndorf, einmal in der Stunde von Schorndorf (Abfahrt Minute 18) nach Filderstadt. Dazwischen starten und enden die Züge in Endersbach. Die Haltestellen Beutelsbach, Grunbach, Geradstetten, Winterbach, Weiler und Schorndorf entfallen.

IRE und MEX

Die Züge der Linie IRE1 zwischen Aalen und Stuttgart entfallen komplett. Die Züge der Linie MEX13 fahre nicht zwischen Schorndorf und Stuttgart.

Schienen-Ersatzverkehr mit dem Bus

Laut VVS wird es für die S2-Ausfälle einen Ersatzverkehr mit Bussen geben. Diese sollen tagsüber stündlich zwischen Waiblingen und Schorndorf in beiden Richtungen und mit allen Unterwegshalten fahren. In den Abendstunden verkehren die Busse in der gleichen Schlagzahl, aber dann nur noch zwischen Schorndorf und Endersbach.

Auch für die Züge der Linie MEX13 soll es Ersatzbusse geben, die stündlich zwischen Schorndorf und Waiblingen fahren – ohne Zwischenhalt.

Fahrplan 24.03. (21 Uhr) bis 27.03. (4 Uhr)

S-Bahn-Linie S2

Die S2 fährt nur alle 30 Minuten zwischen Filderstadt und Bad Cannstatt und stündlich zwischen Waiblingen und Schorndorf.

S-Bahn-Linie S3

Die S3 fährt nur alle 30 Minuten zwischen Stuttgart-Flughafen bzw. Vaihingen und Bad Cannstatt. Im Rems-Murr-Kreis fährt die S3 alle 30 Minuten zwischen Waiblingen und Backnang zu geänderten Zeiten.

IRE und MEX

Die Linie IRE1 entfällt komplett zwischen Aalen und Stuttgart.

Die Linie MEX 13 fährt nicht zwischen Schorndorf und Stuttgart.

Züge der Linie MEX19 fahren nicht zwischen Waiblingen und Stuttgart Hauptbahnhof.

Die Linie MEX90 hält nicht zwischen Stuttgart und Backnang.

Schienen-Ersatzverkehr mit Bus

Zwischen Bad Cannstatt und Waiblingen fährt verkehrt ein Ersatzverkehr für die S-Bahn ohne Halt am Sommerrain. Zwischen Sommerrain und Fellbach werden Kleinbusse eingesetzt. Für die anderen Züge verkehrt ein Ersatzverkehr zwischen Waiblingen und Schorndorf ohne Zwischenhalt. In welchem Takt die Busse fahren, ist noch unklar.

Fahrplan 27.03. (5 Uhr) bis 05.04. (21 Uhr)

S-Bahn-Linie S2

Einmal in der Stunde fährt die S2 regulär von Filderstadt (Abfahrt Minute 33) bis Schorndorf, einmal in der Stunde von Schorndorf (Abfahrt Minute 18) nach Filderstadt. Dazwischen starten und enden die Züge in Endersbach. Die Haltestellen Beutelsbach, Grunbach, Geradstetten, Winterbach, Weiler und Schorndorf entfallen dann.

IRE und MEX

Die Züge der Linie IRE1 zwischen Aalen und Stuttgart entfallen komplett. Die Züge der Linie MEX13 fahre nicht zwischen Schorndorf und Stuttgart.

Schienen-Ersatzverkehr mit dem Bus

Laut VVS wird es für die S2-Ausfälle einen Ersatzverkehr mit Bussen geben. Diese sollen tagsüber stündlich zwischen Waiblingen und Schorndorf in beiden Richtungen und mit allen Unterwegshalten fahren. In den Abendstunden verkehren die Busse in der gleichen Schlagzahl, aber dann nur noch zwischen Schorndorf und Endersbach.