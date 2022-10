S-Bahn-Chaos rund um Schorndorf: Kein Zugverkehr der S2 wegen gesperrten Gleisen

In Schorndorf kommt es aktuell (Stand 9.45 Uhr) zu einem Chaos bei den S-Bahnen. Laut dem VVS findet kein Zugverkehr der Linie S2 zwischen Schorndorf und Grunbach statt.

Reisende nach Stuttgart: Regionalzug oder Bus nutzen

Der Grund: Im Bahnhof Schorndorf sind mehrere Gleise wegen eine Fahrbahnstörung gesperrt. Die Regionalzüge dürfen in Schorndorf noch halten, die S-Bahn aber nicht.

Wer von Schorndorf nach Stuttgart fahren will (oder in die andere Richtung), muss also einen Regionalzug nehmen. Wer von Geradstetten, Winterbach oder Weiler aus unterwegs ist, kann nur den Schienenersatzverkehr nutzen. Aktuell sind vier Busse unterwegs.