S-Bahn-Desaster im Rems-Murr-Kreis: Entschädigung für genervte Pendler?

Das Bahn-Chaos verschärft sich, die S3 fährt nur noch halbstündlich, ab April wird es wegen Bauarbeiten dann ganz bitter – sollten Dauerkartenbesitzer nicht Entschädigung bekommen? Diese Frage wirft der Backnanger SPD-Landtagsabgeordnete Gernot Gruber auf. Gute Idee. Aber ist sie aussichtsreich? Eine Recherche.

Seit Anfang Februar und voraussichtlich noch bis Mai fahrt die S3 nur halbstündlich. Grund: Wenn die DB Regio ihre alten mit neu hinzugekauften Wagen ein und derselben Baureihe koppelte – was theoretisch selbstverständlich möglich sein sollte –, kam es praktisch an einer Tour zu Störungen. Weshalb die Bahn damit aufhörte. Folge: Es können nicht mehr so viele Züge fahren. Hauptsächlich betroffen von den Fahrplaneinschränkungen ist die S3.

Obenauf sattelt sich nun die nächste Hiobsbotschaft: Wegen Kabelarbeiten für den digitalen Knoten Stuttgart wird es ab dem 21. April „zu größeren Behinderungen im Zugverkehr“ kommen, teilt die Bahn mit und warnt schon mal vor Auswirkungen „insbesondere“ auf die Remsbahn und die Murrbahn. In den Sommerferien geht es grade so weiter: Dann ist die 2,6 Kilometer lange sogenannte „Stammstrecke“ der S-Bahn – das Nadelöhr zwischen Hauptbahnhof und Schwabstraße – gesperrt.

Gernot Gruber, SPD, schreibt an den Verkehrsminister

Von den allerjüngsten Desastermeldungen wusste der SPD-Parlamentarier Gernot Gruber noch gar nichts, als er unlängst in Sachen Fahrplanausdünnung bei der S3 einen Brief an Landesverkehrsminister Winfried Hermann schrieb und spannende Fragen aufwarf: Wie viel von den sogenannten Regionalisierungsmitteln – Geld, das der Bund dem Land gibt, um den Schienenverkehr zu organisieren – fließt eigentlich weiter an den Verband Region Stuttgart, der für die S-Bahnen zuständig ist? Muss die Region einen Teil dieses Geldes wieder ans Land zurückzahlen, wenn der S-Bahn-Betrieb nicht im versprochenen Umfang stattfindet?

Vor allem aber: Könnte das Land solche eventuell zurückfließenden Summen nicht dafür verwenden, um Monats- und Jahresticket-Zahler für die Ausdünnung des Fahrplans zu entschädigen?

„Aus Fahrgastsicht“, antwortete Hermann, „kann ich Ihr Anliegen sehr gut nachvollziehen.“ Bei der S-Bahn „kumulieren sich Effekte“, die im gesamten baden-württembergischen Schienennetz zu beobachten seien: „Die teilweise veraltete Schieneninfrastruktur“ – dafür verantwortlich: die DB Netz und letztlich deren Eigner, der Bund – „hält der zunehmenden Last nicht stand. Baustellen zur dringenden Sanierung dieser belasteten Infrastruktur behindern den Betrieb zusätzlich.“ Hinzu kämen der „bereits seit längerem bestehende Personalmangel“, der durch Corona „noch verschärft“ wurde, und „Belastungen“ wegen Stuttgart 21. Plus (was Hermann noch nicht wusste, als er seine Antwort schrieb): die jetzt wie Kai aus der Kiste gehüpfte Sperrungsankündigung der Bahn für die Zeit ab dem 21. April.

Aber nun zu Grubers Fragen ...

Winfried Hermanns Antworten: eher vage

Von den Regionalisierungsmitteln, die das Land pro Jahr vom Bund erhält, fließen 9,9 Prozent weiter an die Region. Nach Berechnungen von Gernot Gruber sind das etwa 140 Millionen Euro.

Für ausgefallene S-Bahnen muss die Region aber keine Strafen an das Land zahlen; das Land reicht schlicht Geld vom Bund nach unten an die Region durch und mischt sich sonst nicht weiter ein.

Die Region selber indes kann durchaus Strafzahlungen fordern – und zwar von der DB Regio, wenn die nicht so viele Züge fahren lässt wie vertraglich vereinbart.

Zwölf Millionen Rückzahlung für 2022

Um welche Summen es dabei geht, offenbart der Rückblick auf 2022: Schon im vergangenen Jahr gab es ständig Ausfälle und Verspätungen bei der S-Bahn – und dafür will die Region nun fast zwölf Millionen Euro von der DB Regio zurückfordern.

Das geht aus Unterlagen für den Verkehrsausschuss der Region hervor, der am 15. März tagt. Darin findet sich auch die Desasterbilanz für 2022: Eigentlich sollte die DB Regio im Stuttgarter S-Bahn-Netz rund elf Millionen Fahrkilometer abspulen – Fahrten in einer aufaddierten Länge von 1,4 Millionen Kilometern aber fielen aus; wegen Baustellen, Streckenstörungen, Fahrzeug- und Personalausfällen, pandemiebedingter Fahrplanausdünnung.

Ende des Rückblicks – der aktuelle Ärger mit der nur noch halbstündlich fahrenden S 3, ganz zu schweigen vom ab April drohenden Chaos, ist da natürlich noch gar nicht hineingerechnet, denn mittlerweile haben wir ja 2023. Alexandra Aufmuth, Pressesprecherin des Verbandes Region Stuttgart, erklärt auf Nachfrage: Auch fürs laufende Jahr werde man wieder eine Ausfallbilanz erstellen und „entsprechend“ Rückzahlungen fordern. „Der verbindliche Jahresabschluss für 2023 erfolgt im zweiten Quartal 2024.“

Entschädigung für Pendler? Warum es danach nicht aussieht

Auch für 2023 dürfte also eine Menge Geld von der DB Regio zurück an die Region Stuttgart wandern – was zu Gernot Grubers Anregung zurückführt: Könnte man davon nicht den entnervten Dauerkartenkäufern was abgeben?

„Die bisherigen Beschlüsse“ der politischen Gremien in der Region, also Verkehrsausschuss und Verbandsversammlung, „sehen vor“, das Geld „für qualitätssteigernde Maßnahmen“ bei der S-Bahn „einzusetzen“, erwidert Region-Sprecherin Aufmuth – was das konkret heißt, müssten die Gremien noch diskutieren und letztlich entscheiden. Klar sei allerdings: Die Regionalisierungsmittel, die der Bund rüberschiebt, „sind zweckgebunden und dürfen nur innerhalb des Eisenbahnverkehrs eingesetzt werden“.

Sprich: Eine Kundenentschädigung mit diesem Geld kommt nicht infrage.