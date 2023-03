S-Bahn-Sperrung zwischen Waiblingen und Bad Cannstatt: Der vorläufige Zeitplan

Der wichtigste Rat eines Sprechers der Bahn: Vor jedem (!) Fahrtantritt sollten Fahrgäste in der DB-App oder in der VVS-App die Lage checken. Was Aktuelleres als die Infos in den Apps gibt’s zurzeit nicht.

Stand 22. März (alle Angaben ohne Gewähr, da sie sich noch ändern können) stehen in naher Zukunft folgende Einschränkungen im Bahnverkehr und diese Sperrungen an:

Noch bis Freitag, 24. März, 21 Uhr:

Die Linie S2 mit Abfahrt in Filderstadt zur Minute -33 und die Linie S2 mit Abfahrt in Schorndorf zur Minute -18 verkehren regulär.

Die Linie S2 mit Abfahrt in Filderstadt zur Minute -03 und die Linie S2 mit Abfahrt in Schorndorf zur Minute -48 verkehren in beiden Richtungen nur zwischen Filderstadt und Endersbach.

Zwischentaktzüge der Linie S2 mit Abfahrt in Filderstadt zur Minute -18 und -48 und mit Abfahrt in Schorndorf zur Minute -03 und -33 verkehren in beiden Richtungen nur zwischen Filderstadt und Waiblingen.

Tagsüber verkehrt laut Bahn stündlich ein Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Waiblingen und Schorndorf in beiden Richtungen und mit allen Unterwegshalten. In den Abendstunden verkehrt stündlich ein Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Endersbach und Schorndorf in beiden Richtungen und mit allen Unterwegshalten.

Freitag, 24. März, 21 Uhr, bis Montag, 27. März, 4 Uhr:

Die Linie S2 pendelt im 30-Minutentakt zwischen Filderstadt und Bad Cannstatt und stündlich zwischen Waiblingen und Schorndorf.

Die Linie S3 pendelt im 30-Minutentakt zwischen (Flughafen)-Vaihingen und Bad Cannstatt sowie zwischen Waiblingen und Backnang.

Zwischen Bad Cannstatt und Waiblingen verkehrt ein Ersatzverkehr mit Bussen, dieser bedient alle Unterwegshalte – mit Ausnahme der Station Sommerrain.

Zwischen Sommerrain und Fellbach verkehrt ein Ersatzverkehr mit Kleinbussen.

Zwischen Waiblingen und Schorndorf verkehrt ergänzend ein Ersatzverkehr mit Bussen.

Montag, 27. März, 5 Uhr, bis Mittwoch, 5. April, 21 Uhr:

Die Linie S2 mit Abfahrt in Filderstadt zur Minute -33 und die Linie S2 mit Abfahrt in Schorndorf zur Minute -18 verkehren regulär.

Die Linie S2 mit Abfahrt in Filderstadt zur Minute -03 und die Linie S2 mit Abfahrt in Schorndorf zur Minute -48 verkehrt in beiden Richtungen nur zwischen Filderstadt und Endersbach.

Zwischentaktzüge der Linie S2 mit Abfahrt in Filderstadt zur Minute -18 und -48 und mit Abfahrt in Schorndorf zur Minute -03 und -33 verkehren in beiden Richtungen nur zwischen Filderstadt und Waiblingen.

Tagsüber verkehrt stündlich ein Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Waiblingen und Schorndorf in beiden Richtungen und mit allen Unterwegshalten.

In den Abendstunden verkehrt stündlich ein Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Endersbach und Schorndorf in beiden Richtungen und mit allen Unterwegshalten.

Montag, 10. April, bis Donnerstag, 13. April, jeweils circa 7.30 Uhr bis circa 16.30 Uhr:

Die Linie S2 verkehrt in beiden Richtungen nur zwischen Filderstadt und Waiblingen.

Zwischen Waiblingen und Schorndorf wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingesetzt.

Die Sperrungen ...

... im Zeitraum 21. April bis 12. Mai gilt:

Im Bahnhof Bad Cannstatt sind die Gleise fünf bis acht gesperrt. Auf den Gleisen eins bis vier ist Nah- und Fernverkehr möglich.

Die S2 und die S3 fahren in diesem Zeitraum nur halbstündlich, genauer: Die S2 fährt ab Schorndorf zur Minute -18 und -48, die S3 ab Backnang zur Minute -11 und -41.

Die Züge auf der Murrbahn von Schwäbisch-Hall-Hessental aus fahren alle zwei Stunden von Backnang über Marbach (Neckar) und Ludwigsburg nach Stuttgart.

Die Züge der Remsbahn über Aalen fahren bis nach Waiblingen.

... im Zeitraum 12. Mai bis 9. Juni gilt:

Die Strecke zwischen Bad Cannstatt und Waiblingen ist komplett gesperrt, sprich: Es gibt keinen Zugverkehr zwischen Bad Cannstatt und Waiblingen.

Die S2 und S3 verkehren jeweils halbstündlich bis Waiblingen.

Ab Bad Cannstatt pendeln die S2 und die S3 nach Stuttgart Hauptbahnhof tief.

Die Züge auf der Murrbahn von Schwäbisch-Hall-Hessental aus fahren alle zwei Stunden von Backnang über Marbach (Neckar) und Ludwigsburg nach Stuttgart.

Die Züge der Remsbahn über Aalen fahren bis nach Waiblingen. Im Zeitraum vom 9. Juni bis 29. Juli gilt:

Im Bahnhof Cannstatt sind die Gleise zwei bis sieben gesperrt. Zugverkehr ist nur über die Durchfahrgleise eins und acht möglich.

Von Stuttgart her sind die Gleise zwei und drei in Bad Cannstatt anfahrbar.

Die S2 und die S3 fahren halbstündlich bis Waiblingen. Halbstündlich bedeutet: Die S2 fährt zur Minute -18 und -48, die S3 zur Minute -11 und -41.

Ab Cannstatt können die S2 und S3 von und nach Stuttgart pendeln. Sie fahren den Hauptbahnhof tief an.

Die Züge auf der Murrbahn von Schwäbisch-Hall-Hessental aus fahren alle zwei Stunden von Backnang über Marbach (Neckar) und Ludwigsburg nach Stuttgart.

Die Züge der Remsbahn über Aalen fahren bis nach Waiblingen.

... im Zeitraum 29. Juli bis 10. September gilt:

In Stuttgart ist die Stammstrecke gesperrt. Das bedeutet: Die S-Bahnen fahren folgende Stationen in den Sommerferien nicht an: Hauptbahnhof (tief), Stadtmitte, Feuersee, Schwabstraße, Universität und Österfeld.