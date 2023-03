S-Bahn-Sperrungen im Rems-Murr-Kreis: Wie S2, S3 und andere Züge im April fahren

Auch im April werden zwischen Waiblingen und Schorndorf noch Bahn-Gleise erneuert. Das wirkt sich natürlich auf den Zug-Verkehr aus. Die S-Bahn-Linien S2 und S3 fahren nicht wie gewohnt, und auch MEX und IRE sind betroffen. Die Fahrplan-Änderungen im Überblick.

Fahrplan 27.03. (5 Uhr) bis 05.04. (21 Uhr)

S-Bahn-Linie S2

Einmal in der Stunde fährt die S2 regulär von Filderstadt (Abfahrt Minute 33) bis Schorndorf, einmal in der Stunde von Schorndorf (Abfahrt Minute 18) nach Filderstadt. Dazwischen starten und enden die Züge in Endersbach. Die Haltestellen Beutelsbach, Grunbach, Geradstetten, Winterbach, Weiler und Schorndorf entfallen dann.

IRE und MEX

Die Züge der Linie IRE1 zwischen Aalen und Stuttgart entfallen komplett. Die Züge der Linie MEX13 fahre nicht zwischen Schorndorf und Stuttgart.

Schienen-Ersatzverkehr mit dem Bus

Laut VVS wird es für die S2-Ausfälle einen Ersatzverkehr mit Bussen geben. Diese sollen tagsüber stündlich zwischen Waiblingen und Schorndorf in beiden Richtungen und mit allen Unterwegshalten fahren. In den Abendstunden verkehren die Busse in der gleichen Schlagzahl, aber dann nur noch zwischen Schorndorf und Endersbach.

Fahrplan 05.04. (21 Uhr) bis 07.04. (1 Uhr)

S-Bahn-Linie S2

Die Linie S2 fährt im Halbstundentakt nur zwischen Filderstadt und Endersbach. Im 15-Minuten-Takt verkehrt die S-Bahn sogar nur noch zwischen Waiblingen und Filderstadt.

IRE und MEX

Züge der Linie IRE1 fahren nicht zwischen Aalen und Stuttgart. Die Linie MEX13 fährt nicht zwischen Schorndorf und Stuttgart.

Schienen-Ersatzverkehr mit Bus

Für die S2 fahren ab 6. April Ersatzbusse zwischen Waiblingen bzw. Endersbach und Schorndorf. Der Bus soll alle 30 Minuten fahren und alle Unterwegshalte bedienen.

Für die anderen Züge wird es vom 6. bis 16. April ebenfalls Ersatzbusse geben. Diese sollen bis 20.15 Uhr zwischen Schorndorf und Waiblingen fahren, anschließend nur noch bis Endersbach.

Fahrplan 08.04. (1 Uhr) bis 10.04. (4 Uhr)

S-Bahn-Linie S2

Die Linie S2 fährt im Halbstundentakt nur zwischen Filderstadt und Endersbach. Im 15-Minuten-Takt verkehrt die S-Bahn sogar nur noch zwischen Waiblingen und Filderstadt. Außerdem entfallen die Haltestellen Stuttgart-Sommerrain, Nürnberger Straße und Bad Cannstatt.

S-Bahn-Linie S3

Die S3 wird zwischen Fellbach und Bad Cannstatt umgeleitet. Die Haltestellen Stuttgart-Sommerrain, Nürnberger Straße und Bad Cannstatt entfallen.

IRE und MEX

Züge der Linie IRE1 fahren nicht zwischen Aalen und Stuttgart. Die Linie MEX13 fährt nicht zwischen Schorndorf und Stuttgart.

Schienen-Ersatzverkehr mit Bus

Für die S2 fahren ab 6. April Ersatzbusse zwischen Waiblingen bzw. Endersbach und Schorndorf. Der Bus soll alle 30 Minuten fahren und alle Unterwegshalte bedienen.

Für die entfallenen Haltestellen bei S2 und S3 sollen ebenfalls Ersatzbusse angeboten werden. Der VVS empfiehlt außerdem, die Stadtbahnen der Linie U1 und U2 zu nutzen.

Für die anderen Züge wird es vom 6. bis 16. April ebenfalls Ersatzbusse geben. Diese sollen bis 20.15 Uhr zwischen Schorndorf und Waiblingen fahren, anschließend nur noch bis Endersbach.

Fahrplan 10.04. (7.30 Uhr) bis 13.04. (16.30 Uhr)

S-Bahn-Linie S2

Die S2 fährt in diesem Zeitraum nur zwischen Filderstadt und Waiblingen, alle weiteren Haltestellen Richtung Schorndorf entfallen. "Zwischen Waiblingen und Schorndorf wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingesetzt", so der VVS.