S-Bahn Stuttgart: Wieder Signalstörung an der Schwabstraße – Verspätungen bei S2

Das vierte Mal innerhalb weniger Tage sorgt am Montag (06.03.) eine Signalstörung an der Haltestelle Schwabstraße für Chaos im S-Bahn-Verkehr. Von den Ausfällen und Verspätungen ist auch die Linie S2 betroffen, die Fahrgäste im Rems-Murr-Kreis nutzen. Ein Überblick.

11.43 Uhr:

Wie der VVS mitteilt, dauert die Signalstörung an der S-Bahnhaltestelle Stuttgart-Schwabstraße weiterhin noch an. Laut VVS können Techniker vor Ort noch keine Prognose geben. Auch weiterhin kommt es zu Verspätungen, Umleitungen und Teilausfällen.

Die Linien S1 und S2 fahren nur im 30-Minuten-Takt.

Die Linie S6/S60 fährt aktuell nur zwischen Weil der Stadt / Böblingen und Zuffenhausen.

8.51 Uhr:

Nach Angaben des VVS steht der Defekt an einem Signal an der S-Bahn-Haltestelle Schwabstraße weiterhin an. Techniker vor Ort können noch keine Prognose geben. Es kommt weiterhin zu Verspätungen, Umleitungen und Teilausfällen.

Die S-Bahnen der Linie S2 fahren nur im 30-Minuten-Takt.

Die Linie S6/S60 fährt aktuell nur zwischen Weil der Stadt / Böblingen und Zuffenhausen. Fahrgästen in Richtung Schwabstraße wir empfohlen in Zuffenhausen auf die Linie S4 und S5 umzusteigen.

8.13 Uhr:

Wie der VVS mitteilt, steht der Defekt an einem Signal an der Haltestelle Stuttgart-Schwabstraße weiterhin. Techniker vor Ort können noch keine Prognose geben. Es kommt immer noch zu Verspätungen, Umleitungen und Teilausfällen. Um die S-Bahn-Stammstrecke zu entlasten werden bis auf weiteres die Linien S1 und S2 in Richtung Herrenberg / Filderstadt über Hauptbahnhof Oben Umgeleitet. Die S-Bahnen der Linie S2 verkehren nur im 30-Minuten-Takt.

7.36 Uhr:

S1 in Richtung Herrenberg über Stuttgart-Hauptbahnhof Oben umgeleitet

Um die S-Bahn-Stammstrecke zu entlasten, werden bis auf weiteres die Linie S1 in Richtung Herrenberg über Hauptbahnhof Oben umgeleitet. Bereits am vergangenen Mittwoch (01.03.) und Donnerstag (02.03.) war es zu Fahrausfällen und Abweichungen auf allen Linien wegen einer Signalstörung gekommen.