S-Bahn-Verkehr: Noch mehr Einschränkungen auf den Linien S2 und S3

Pendlerinnen und Pendler müssen sich noch lange Zeit auf Einschränkungen im S-Bahn-Verkehr einstellen. Eine lange Reihe von Bauarbeiten steht an, unter anderem, weil die Bahn Gleise erneuern muss. Um Fahrgäste wenigstens ein bisschen zu schonen, legt die Bahn Bauarbeiten schwerpunktmäßig in Ferienzeiten. In den Faschingsferien, die am Rosenmontag, 20. Februar, beginnen, fahren eine Reihe von S-Bahnen nur noch im Halbstundentakt – und auch über die Ferien hinaus, wird es Einschränkungen geben. Die S 3 verkehrt ohnehin bereits seit 6. Februar und voraussichtlich noch bis zum 1. Mai statt bisher alle 15 Minuten nur noch halb so oft, also halbstündlich.

Während der Faschingsferien liegt einer der Schwerpunkte der Bauarbeiten laut der Bahn im Bahnhof Bad Cannstatt, wodurch der Rems-Murr-Kreis erheblich betroffen ist. Am Cannstatter Bahnhof werden neue Weichenverbindungen eingebaut. Die Folgen für den S-Bahn-Verkehr:

Die Züge der S-Bahn-Linien S 1, S 2 und S 3 fahren am Samstag, 18. Februar, sowie von Montag, 20. Februar, bis Freitag, 24. Februar, im Halbstundentakt.

Mit Ausnahme des Nachtverkehrs verlängert die S-Bahn die Linie S 3 von Backnang über Stuttgart-Vaihingen bis Stuttgart Flughafen/Messe, so dass vier S-Bahnen stündlich von und nach Stuttgart Flughafen/Messe fahren.

Im Fernverkehr kommt es vom 18. bis 24. Februar zu abweichenden Halten und Fahrzeitverlängerungen. Teilweise halten IC- und ICE-Züge statt am Stuttgarter Hauptbahnhof ersatzweise in Esslingen oder Vaihingen/Enz.

Besonders voll wird's in den Zügen diesen Samstag, 18. Februar: Der VfB spielt gegen den 1. FC Köln. Anpfiff ist um 15.30 Uhr in der Mercedes-Benz-Arena. Die Bahn bittet Besucherinnen und Besucher des Spiels, auch mit den Zügen des Regionalverkehrs über den Bahnhof Bad Cannstatt sowie mit der U 11 der Stuttgarter Straßenbahnen über die Station Neckarpark (Stadion) an- und abzureisen. Generell empfiehlt die Bahn, am Spieltag „mehr Zeit einzuplanen und insbesondere vor Spielbeginn frühzeitig loszufahren“.

Arbeiten an der Leit- und Sicherungstechnik im Bereich Backnang sind der Grund, weshalb Züge der Linie S 3 in den beiden Nächten vom 20. bis zum 22. Februar jeweils von 21 bis 5 Uhr in beiden Richtungen nur zwischen Flughafen/Messe und Neustadt-Hohenacker verkehren. Zwischen Neustadt-Hohenacker und Backnang ist ein Busverkehr eingerichtet. Die Busse halten laut Bahn an allen Halten auf der Strecke. Zudem fährt die S-Bahn am 21. und 22. Februar einen Sonderzug der Linie S 3 zwischen Neustadt-Hohenacker (Abfahrt 0.25 Uhr) und Waiblingen (Ankunft 0.29 Uhr). Damit will die Bahn in Waiblingen den Anschluss an die letzte S 2 Richtung Stuttgart sicherstellen.

Zu weiteren Einschränkungen kommt es laut Bahn hauptsächlich nachts in der Zeit von 25. Februar bis 12. März beim S-Bahn-Verkehr der Linien S 2 und S 3. Grund ist laut Bahn, dass Kabelquerungen zwischen Stuttgart-Vaihingen und Filderstadt eingebaut werden müssen. Diese Querungen sind nötig, damit der geplante digitale Knoten Stuttgart in ein paar Jahren Wirklichkeit werden kann. Die folgenden Einschränkungen sind vorgesehen:

Von Samstag, 25. Februar, bis Samstag, 4. März, pendeln Züge der Linie S 2 nachts von circa 22 bis 1 Uhr zwischen Schorndorf und Stuttgart-Flughafen/Messe. Es fahren Busse zwischen Echterdingen und Filderstadt.

Am Samstag, 4. März, fährt die S 2 ganztägig im Halbstundentakt.

Von Samstag, 4. März, bis Sonntag, 12. März, pendeln die Züge der S 2 nachts von circa 22 bis 4 Uhr zwischen Schorndorf und Vaihingen. Die Linie S 3 pendelt zwischen Backnang und Vaihingen. Auf der Strecke zwischen Vaihingen und Filderstadt verkehren Busse.

Kabelarbeiten zwischen Esslingen und Stuttgart-Hauptbahnhof werden ferner am Wochenende 4./5. März Auswirkungen auf den Fernverkehr haben, kündigt die Deutsche Bahn weiter an: Es komme zu „abweichenden Halten und Fahrtzeitverlängerungen“. Laut Bahn halten IC- und ICE-Züge teilweise statt am Stuttgarter Hauptbahnhof ersatzweise in Esslingen oder in Vaihingen/Enz.