S3 nur im Halbstundentakt: "Besonders bitter" - Landrat schreibt ans Ministerium

Michael Jahnles Urteil fällt eindeutig aus: „Das ist einfach megafrech, uns so zu vernachlässigen.“ Hintergrund seines Ärgers: Seit diesem Montag, 6. Februar, fährt die S 3 nur noch alle 30 Minuten statt viertelstündlich. Voraussichtlich müssen Fahrgäste diese Einschränkung bis 1. Mai hinnehmen. Warum die Bahn ausgerechnet auf der Linie S 3 die Zahl der Fahrten kurzerhand halbiert hat, und das fast von heute auf morgen, hat eine Reihe von Gründen.

Es geht um die Kopplung von S-Bahn-Wagen. Sie funktioniert nicht. Die Bahn steckt deshalb knietief in der Misere.

Wegen der Störungen werden die Fahrzeuge jetzt nicht mehr gekoppelt

Seit ein paar Tagen koppelt die Bahn keine alten und neuen Fahrzeuge einer bestimmten Baureihe mehr, weil das am laufenden Band zu Störungen geführt hat. Dass diese Störungen in einem unerfreulich hohen Ausmaß aufgetreten sein müssen, liegt auf der Hand: Auf diese Kopplungen jetzt ganz zu verzichten, setzt Disponent/-innen ganz erheblich unter Stress. Ihnen bleiben jetzt viel, viel weniger Optionen, S-Bahn-Wagen fürs gesamte Netz auf bestmögliche Weise zu verplanen. Dennoch hat sich die Bahn für den Komplettverzicht auf störanfällige Kopplungen entschieden – was durchaus als Indiz dafür gelten darf, es handelt sich um ein wahrhaft dringliches Problem.

Leidtragende sind jetzt fast drei Monate lang – oder länger, falls sich die Probleme nicht bis zum 1. Mai beheben lassen – alle, die mit der S 3 fahren wollen oder müssen. Noch heftiger trifft’s die Bewohnerschaft von Weil der Stadt oder Zuffenhausen, die allerdings ballungsraumbedingt auf ein dichteres ÖPNV-Netz zugreifen kann: Die S 62 fährt bis Mai gar nicht mehr. Die S 3 immerhin noch halb so oft.

Wieso sind alte und neue Züge derselben Baureihe nicht koppelbar?

Hinter den Kulissen dürfte der eine oder andere Schlagabtausch ablaufen: Wer ist schuld? Wie kann es sein, dass alte und neue Züge einer Baureihe nicht koppelbar sind – obwohl diese Kopplungen für den S-Bahn-Betrieb unerlässlich sind?

Die erwartbare Antwort seitens der Bahn: „Mit Hochdruck“ arbeiten sowohl der Fahrzeughersteller Alstom als auch die Bahn daran, „dass in Stuttgart die alten und neuen Fahrzeuge der Baureihe 430 mit einer hohen Zuverlässigkeit zur Verfügung stehen und uneingeschränkt miteinander gekoppelt werden können.“ Die Frage, warum genau das nicht funktioniert, bleibt momentan noch offen: Für diese Woche hat die Bahn weitere Informationen angekündigt.

Landrat: So gelingt die Verkehrswende nicht

Unterdessen meldet sich der Landrat zu Wort: Als „Hiobsbotschaft“ bezeichnet Dr. Richard Sigel die Nachricht betreffend Halbstundentakt auf der S-3-Linie. So könne die Verkehrswende nicht gelingen, lässt Sigel den Landesverkehrsminister Winfried Hermann wissen: „Die Geduld der Bürgerinnen und Bürger, die mit der S-Bahn nach Stuttgart pendeln, wird bereits seit vielen Monaten auf eine harte Probe gestellt. Immer wieder sorgen Baustellen, technische Probleme und Verspätungen für Probleme und verständlichen Frust. Die neueste Hiobsbotschaft zur S 3 droht das Fass zum Überlaufen zu bringen“, heißt es in einem ans Ministerium gerichteten Appell des Landrats. Sein Schreiben dürfte zwischenzeitlich auch bei der Deutschen Bahn und bei der Region Stuttgart eingegangen sein: „Angesichts der drängenden Probleme mit Blick auf den Klimawandel brauchen wir in der Region Stuttgart unbedingt einen leistungsfähigen ÖPNV“, schreibt Sigel. Eine echte Alternative zum Auto sei vonnöten. „Deshalb ist es besonders bitter, wenn die Pendlerinnen und Pendler auf der Murrbahn ganz wörtlich in der Kälte stehen bleiben.“

Was die Kälte angeht, dürfte sich die Situation jahreszeitlich bedingt bald entspannen. Mit Blick auf den S-Bahn-Verkehr besteht keine Aussicht auf schnelle Besserung, bestätigt ein Bahnsprecher: Sobald das Kopplungsproblem behoben sein wird – wann auch immer das gelingt –, folgt erneut Ungemach: Die Baustellenserien sind längst nicht beendet, und aus nachvollziehbaren Gründen nutzt die Bahn Ferienzeiten intensiver für diese Arbeiten. Die Pfingstferien beginnen am 30. Mai.

Warum reduziert die Bahn ausgerechnet die Fahrten der S 3?

Unterdessen fragt sich nicht nur Michael Jahnle, Pendler aus Nellmersbach, weshalb die Bahn ausgerechnet die S 3 auf Halbstundentakt setzt. Begründung der Bahn: Parallel zur S 3 fahren zumindest mit Halt in Backnang, Winnenden und Waiblingen die Züge der Regionalverkehrslinien MEX 19, RE 90 und MEX 90. Ferner sei die S 3 die kürzeste Linie im Stuttgarter S-Bahn-Netz.

Stimmt doch gar nicht, widerspricht ein Leser dieser Zeitung: Die S 5 sei die kürzeste Linie.

Kurz ist nicht gleich kurz, erläutert der Bahnsprecher. Zwar weist die S 5 tatsächlich die kürzeste Strecke auf, doch mit Blick auf die betrieblichen Abläufe belegt eben doch die S 3 den ersten Platz im Kürze-Ranking. Der Grund laut Bahnsprecher: Die S 5 und die S 4 kann man nicht getrennt betrachten, weil Züge, die aus Bietigheim kommen, oftmals an der Haltestelle Schwabstraße in Stuttgart unbemerkt von Fahrgästen in die Wendeschleife einbiegen – und in eine S 4 verwandelt ihre Fahrt fortsetzen.

Reparatur, Einbau von Digitaltechnik: Weitere Fahrzeuge fallen aus

Welche Wagen auf welcher Linie in welchem Zeitraum im Einsatz sind, entscheiden Menschen in der Disposition. Sie runzeln zurzeit öfter die Stirn, als sie ohnehin schon müssen: Reparaturen an acht Fahrzeugen, deren Radsätze während ihres Einsatzes auf der Panoramabahn Schäden davongetragen haben, sind noch nicht abgeschlossen. Außerdem sind ausgerechnet jetzt weitere acht Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen, weil die Bahn sie zurzeit mit der neuen Digitaltechnik für ETCS ausstattet. ETCS steht für „European Train Control System“. Mit diesem System kann man Zugfahrten kontrollieren und sozusagen fernsteuern. Ein einheitlicher europäischer Standard soll entstehen, um grenzüberschreitenden Zugverkehr vom Regelungswirrwarr zu befreien.

Jede zweite S 3 wird weder nah- noch ferngesteuert, weil sie sowieso nicht fährt. Nicht ohne Grund sieht Landrat Sigel das Fass zum Überlaufen gefüllt: Den aktuellen Einschränkungen geht eine lange Reihe von Pleiten, Pech und Pannen voraus.

Störungen von Anfang an

Der Schiebetritt des Modells ET 430 hatte schon bei dessen ersten Fahrten im Frühjahr 2013 den Bordcomputer komplett verwirrt und eine Menge Störmeldungen verursacht. Am Bahnhof Rommelshausen verletzten sich mehrere Menschen, weil die S-Bahn-Züge höhenmäßig nicht zum alten Bahnsteig passten und ein großer Spalt zwischen Ausstieg und Bahnsteigkante entstanden war. Vom täglichen Irrwitz berichteten Menschen, die mit Rollstuhl unterwegs sind, immer und immer wieder. Als Go-Ahead Mitte 2019 den Zugverkehr auf der Remsbahn startete, sahen sich Reisende einer Mixtur von Unpässlichkeiten ausgesetzt. Schiebetritte stießen gegen Bahnsteige, Türen blockierten, Brandmeldeanlagen schlugen grundlos an, WC-Türen versagten, Klimatechnik machte schlapp.

„Wir brauchen für unsere Fahrgäste eine Verlässlichkeit“

Signalstörung, Weichenstörung, Sonst-was-Störung: Wie oft schon Reisende an Rems-Murr-Bahnhöfen strandeten, lässt sich nicht mehr zählen. Und nun also auch noch Halbstundentakt auf der Linie S 3. Die Entscheidung sei der Bahn nicht leichtgefallen, versichert der Sprecher: „Wir brauchen für unsere Fahrgäste eine Verlässlichkeit.“ Wer würde da widersprechen wollen.