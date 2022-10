Sani-Team Winkler aus Fellbach könnte im Rettungsdienst helfen – aber darf nicht

Das Landes-Innenministerium hat die Notfall-Hilfsfrist mit dem Rettungsdienstplan 2022 auf zwölf Minuten verkürzt. Helmut Winkler würde mit seinem Fellbacher „Sani-Team“ gerne dabei helfen, dass Menschen in Not schneller gerettet werden und der Auftrag „zwölf Minuten“ erfüllt wird. Doch man lässt ihn nicht. Dabei verfügt sein Unternehmen über einen voll ausgerüsteten Rettungswagen und könnte auch zügig die qualifizierten Sanitäter bereitstellen.

„Ich kämpfe schon seit Jahren darum, an der Notfallrettung im Rems-Murr-Kreis teilhaben zu können“, sagt Helmut Winkler, Chef des privaten Sanitäterdienstes Sani-Team Winkler in Fellbach. „Dass wir’s können, beweisen wir seit Jahren im nicht zeitkritischen Krankentransport mit einer 24/7-Rettungswache und 20 Mitarbeitern, davon sind zwölf qualifizierte Rettungs- oder Notfallsanitäter. Die werden von der Integrierten Leitstelle des DRK je nach Bedarf beauftragt. Wir sind also voll eingebunden und funktionieren. Der Krankentransport im Rems-Murr-Kreis würde ohne uns private Anbieter gar nicht funktionieren.“

Die Verantwortlichen in Kreis und Land wehrten sich gegen private Firmen im Rettungsdienst und verwiesen immer wieder darauf, dass kein Bedarf bestehe: „Das stimmt doch gar nicht“, sagt Winkler. Da brauche man sich nur anschauen, dass die im alten Landes-Rettungsdienstplan vorgegebene Notfall-Rettungsfrist von zehn bis 15 Minuten in 95 Prozent der Fälle bis unlängst nicht eingehalten wurde und auch die Verkürzung der Frist im neuen Plan auf zwölf Minuten sehr wohl einen Mehrbedarf an Rettungswagen zur Folge habe.

Schätzungen gehen von mindestens 100 Rettungswagen aus, die in ganz Baden-Württemberg neu angeschafft werden und mit „neuen“ ungezählten Rettungs- und Notfallsanitätern besetzt werden müssten. Ein landesweites Strukturgutachten soll den genauen Bedarf ermitteln. Mit ersten Ergebnissen wird 2023 gerechnet.

„Die verantwortlichen Organisationen jammern über die Kosten für Rettungswagen und Ausrüstung, das aufwendige Genehmigungsprozedere und den Fachkräftemangel. Wir von Sani-Team Winkler könnten innerhalb von drei, vier Monaten unseren Rettungswagen mit dem notwendigen qualifizierten Personal für einen 12/7-Dienst verfügbar machen. Wir haben das in der Vergangenheit schon angeboten. Doch man lässt uns nicht“, sagt Helmut Winkler.

Für das Rettungswesen sind in Baden-Württemberg qua Gesetz die vier Organisationen Deutsches Rotes Kreuz (DRK), Johanniter-Unfallhilfe (JUH), Malteser-Hilfsdienst (MHD) und Arbeiter-Samariter-Bund in Eigenverwaltung zuständig. Dies gemäß § 2 Absatz 2 des Rettungsdienstgesetzes. Offizielles Ziel dieser Regelung ist es, „den in der Notfallrettung bewährten Leistungserbringern eine Sonderstellung einzuräumen – um den Schutz von Leben und Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger bestmöglich zu gewährleisten“.

Die vier Organisationen haben jedoch das Recht, Kooperationsvereinbarungen mit anderen Leistungsträgern zu schließen, damit diese an der Notfallrettung teilnehmen können. Helmut Winkler hat dies bereits 2018/2019 schon einmal versucht. „Vertreter aller vier haben sich mit mir getroffen. Sie gingen allerdings nicht auf mein Angebot ein, hatten dies wohl von Anfang an nicht vor“, sagt Winkler.

„Man muss sich das mal vorstellen, die Organisationen überwachen sich selbst und werden in den Landkreisen von den Bereichsausschüssen beaufsichtigt und mit Leistungen beauftragt. Im Rems-Murr-Kreis ist der Landrat, der höchste Aufsichtshabende, Kreispräsident des DRK“, sagt Winkler. „Im Innenministerium, das den Rettungsdienstplan vorgibt, ist der Staatssekretär Wilfried Klenk auch ein ehemaliger DRK-Funktionär. Da wundert es mich nicht, dass kein Interesse da ist, das Monopol von DRK & Co zu brechen.“

Schließlich sei der Betrieb eines Rettungswagens in der Notfallrettung lukrativ. „Die erzählen zwar immer, sie würden als gemeinnützige Organisationen daran nichts verdienen wollen, aber sie verdienen pro 24/7 bereitgestelltem RTW eine hohe sechsstellige Summe im Jahr“, sagt Winkler.

Landrat Richard Sigel: „Ich sehe keinen Anlass für einen Interessenkonflikt“

Darauf erwidert Landrat Dr. Richard Sigel auf Nachfrage dieser Zeitung: „Ich habe mich zu Beginn meiner Amtszeit ganz bewusst dazu entschieden, den Platz des Bereichsausschutzvorsitzenden nicht anzunehmen. Ich habe sogar komplett auf einen Sitz im Bereichsausschuss verzichtet und halte mich aus der Arbeit des Bereichsausschusses raus. Da ich weder als beratender Vertreter des Landkreises noch als DRK-Präsident im Bereichsausschuss sitze, sehe ich keinen Anlass für einen Interessenkonflikt“, sagt Landrat Dr. Sigel. Im Bereichsausschuss habe der Landkreis zudem nur eine beratende Stimme, ist nicht stimmberechtigt. Das DRK habe eine von acht Stimmen.

2019 habe es tatsächlich Angebotsgespräche zwischen Sani Winkler Fellbach und Vertretern der Leistungserbringer im Bereichsausschuss Rems-Murr gegeben, bestätigt Rodja Firat von der Pressestelle des Landratsamtes. „Im Gespräch stellte sich heraus, dass Sani Winkler lediglich einen Rettungswagen am Standort ihrer Wache in Fellbach bereitstellen wollte. Ein Standort in Fellbach ist in der Konzeption nicht vorgesehen. Die Bereitstellung eines RTW an einem anderen Standort kam von Seiten Sani Winkler zum damaligen Zeitpunkt jedoch nicht in Betracht. Eine Kooperation war somit nicht möglich und wäre, auch bei Zustimmung durch den Bereichsausschuss, letztlich wohl am Veto des Innenministeriums gescheitert.“

Im Rahmen des Gesprächs sei Helmut Winkler empfohlen worden, das Angebot zu überarbeiten und in Einklang mit dem Konzept zur Vorhalteerweiterung im Rems-Murr-Kreis zu bringen, so Rodja Firat. Auch der Landrat hat angeboten, bei der Umsetzung eines passenden Konzepts zu vermitteln. „Nach Rücksprache mit dem Bereichsausschuss wurde bis heute kein überarbeitetes Angebot vorgelegt.“

Die Sicht des Landesinnenministeriums

Bei den vier Leistungsträgern handele es sich um gemeinnützige Organisationen, sagt Yvonne Kremer, Sprecherin des Landesinnenministeriums. „Dieses System hat sich seit Jahren bewährt und wurde gerichtlich bestätigt. Eine Ausweitung der Leistungserbringer ist seitens des Landes nicht vorgesehen.“ Darüber hinaus würden die Entgelte im Rettungsdienst zwischen den Leistungsträgern und den Kostenträgern (Krankenkassen) eigenständig verhandelt und berücksichtigten die tatsächlichen Kosten, so Kremer.

Wilfried Klenk selbst erklärt: „Das System mit den vier Organisationen funktioniert, es muss aber noch besser funktionieren. Deshalb haben wir ja die neue Planungsgröße 12 Minuten vorgegeben.“ Und: „Es gibt im Land durchaus Kooperationen, etwa in Stuttgart, wo die Berufsfeuerwehr und die Werksfeuerwehr von Daimler im Rettungsdienst engagiert sind.“ Für einen RTW mit 24/7-Vorhaltung sei eine Personalbesetzung von mindestens zehn, elf qualifizierten Personen notwendig (um die Schichten zu besetzen und Krankheitsausfälle, Urlaube etc. auszugleichen), davon sollten mindestens 50 Prozent Notfallsanitäter sein. „Das sollten Sie Herrn Winkler mal fragen, ob er das bereithalten könnte“, so Klenk.

Helmut Winkler über Detail seines Angebots

„Die wollten mir 2019 einen Ein-Jahres-Vertrag geben. Wie soll das gehen? Da hätte ich doch gar keine Planungssicherheit gehabt. Das würden die selbst doch auch nicht machen. Minimum wären fünf Jahre“, entgegnet Helmut Winkler. Es sei auch nicht um 24/7-, sondern um 12/7-Vorhaltung mit einer Laufzeit von mindestens fünf Jahren gegangen. „Wenn der RTW steht, ist eine Aufstockung denkbar. 2019 habe ich das dem Bereichsausschuss und dem Landrat angeboten. Das Personal hatte ich zum damaligen Zeitpunkt. Diesen Fehler werde ich aber kein zweites Mal begehen.“ Sein Angebot habe immer explizit von Fellbach aus gegolten. „Es wäre interessant zu erfahren, wie häufig denn der RTW von Waiblingen in Fellbach aushelfen muss.“

Auch die Ausführungen von Staatsinnensekretär Klenk seien nicht hilfreich. „Weder in den Ausführungen vom Landratsamt noch von Herrn Klenk ist ein Angebot zur Notfallrettung enthalten. Ohne das kann eine Planung nicht stattfinden. Einen ernsten Willen kann ich an den Ausführungen nicht erkennen“, sagt Winkler.