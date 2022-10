Sanitäter vom DRK Rems-Murr sammelt rund 5055 Euro für Kinder- und Jugendhospiz

Das war eine harte Tour mit bösen Überraschungen: Mitte September baute Kai Frinke, Notfallsanitäter beim DRK Rems-Murr, seine 80 Überstunden ab, indem er mit einem Gravelbike Höhenmeter bewältigte und damit Spenden fürs Stuttgarter Kinder- und Jugendhospiz sammelte. Aber trotz allem: Frinke war erfolgreich. 5055,55 Euro konnte er jetzt übergeben.

Für alle Nichtradler: Gravelbikes sind Kreuzungen zwischen einem Rennrad und einem Mountainbike. Das heißt: Damit war Kai Frinke zum einen schnell, zum anderen sportlich und zum Dritten auch im Gelände unterwegs. Die Alpen hatte er sich vorgenommen. Von Sonthofen im Allgäu ging’s zum Gardasee: schmerzhafte Meter in die Höhe, rauschende Meter wieder in die Täler. Mehr als eine Woche war er unterwegs, viele Stunden am Tag im Sattel. Und das alles für einen guten Zweck.

Spende in Höhe von 5055,55 Euro an das Kinderhospiz übergeben

Kai Frinke nämlich – der Mann hat bei seiner Arbeit schon viel Not, Schmerz und Angst gesehen und geht das professionell an – bekommt weiche Knie, wenn er an kranke Kinder denkt. Er besuchte das Stuttgarter Kinder- und Jugendhospiz, war begeistert, wie dort für sterbenskranke ganz junge Menschen und deren Familien gesorgt wird, und wollte unterstützen. Das 5055,55 Euro braucht Spenden.

Eine schöne Spende hat Kai Frinke mit seiner Tour jetzt zusammenbekommen: 5055,55 Euro konnte er jüngst ans Kinderhospiz übergeben. Und das, obwohl ein frühzeitiger Kälteeinbruch kurz vor dem Ziel die Spendentour beendete. Bei Innsbruck war Schluss. Dabei war Frinke bei über 30 Grad gestartet.

Persönliche Nachrichten von Tochter und Freunden als Ansporn

Dennoch: Auf den letzten Metern wuchs die Summe noch einmal richtig an. Am Ende hatte der DRK-Notfallsanitäter 4235 Euro gesammelt. Und dann legten er selbst und vor allem ein großzügiger Spender noch etwas oben drauf.

Vor allem persönliche Nachrichten, seine Tochter und Aufmunterungen von Freunden und Bekannten haben ihn über die Alpen getragen, sagt Kai Frinke. „Die letzten Kilometer waren schon hart.“ Aber sie waren es wert: Bei der Spendenübergabe habe er persönlich gesehen, für wen das Geld verwendet wird. „Das Geld kommt richtig gut an! Da bin ich richtig stolz drauf.“

Weitere Spenden-Aktion geplant

Die Spendentour hat übrigens Menschen mitgenommen, die bis zur Begegnung mit Kai Frinke gar nichts davon wussten. In den Hotels und Pensionen, in denen er abends eingekehrt ist, bekam er oft einen Rabatt, wenn das Gespräch auf den Anlass seiner Reise kam. Was er dort gespart hat, hat er am Ende selbst gespendet.

Für die nahe Zukunft ist auch schon wieder eine Aktion geplant. Was genau, das verrät Kai Frinke noch nicht. Jetzt aber hat er erst mal sein Gravel-Bike abgestellt und sitzt wieder im Rettungswagen.