Schafhaltung im Rems-Murr-Kreis: Was die Naturschützer im Pelzmantel können

Schafe sind Naturschützer par excellence. Sie retten den Artenreichtum der Wiesen – oder stellen ihn erst wieder her. Deshalb macht sich der Nabu für die Tiere stark. Aber abseits der Theorie und der schönen Reden: Wie viele dieser Natur-Schöpfer im Wollmantel, die bei der Arbeit so zufrieden und nach der Arbeit so sattgefressen sind, gibt’s denn im Rems-Murr-Kreis? Und was genau macht sie so wertvoll?

Beatrix Kappeller aus Hebsack hat zurzeit 30 Schafe. Im Sommer, wenn die Lämmchen groß werden, sind’s natürlich mehr. So rund 50 Tiere. Ihre Schafe sind ihr viele Mühen wert. Sowohl auf der Wiese als auch am Schreibtisch: Sie hat vor vier Jahren auf dem zweiten Bildungsweg den Abschluss zur Landwirtin gemacht.

302 Schafhaltungen sind im Rems-Murr-Kreis gemeldet

Beatrix Kappeller ist mit ihrer Begeisterung für die kuschligen Wiederkäuer nicht allein im Rems-Murr-Kreis. 302 Schafhaltungen mit derzeit 13.763 Schafen sind beim Landratsamt erfasst. Schafhalter müssen sich, erklärt das Landratsamt, „aus tierseuchenrechtlichen Gründen“ registrieren lassen. Auch dann, wenn nur wenige Tiere gehalten werden.

Beatrix Kappeller betreibt ihre Schafhaltung nebenberuflich. So wie es 50 weitere Schafhalter im Kreis auch machen. Viele Schafbesitzer im Kreis – nämlich 250, das sind 83 Prozent des gesamten Bestands – betreiben die Haltung dagegen als Hobby. Sie haben höchstens 20 Tiere. Dr. Thomas Pfisterer, Leiter des Veterinäramts, hat festgestellt, dass in den vergangenen vier bis fünf Jahren die Anzahl der kleinen Hobby-Schafhaltungen deutlich zugenommen hat. „Das freut uns gerade unter dem Gesichtspunkt des Naturschutzes sehr und wird vom Landkreis ausdrücklich unterstützt.“

Was aber machen die Tiere eigentlich, außer dass sie mit ländlicher Duftnote kötteln? Warum werden durch die Schafe die Wiesen so schön?

Die Wiesen fangen an zu blühen: Selbst Spaziergängern fällt das auf

Beatrix Kappeller hält ihre Schafe in der Koppel. Das heißt, sie steckt mobile Weidenetze und die Tiere weiden Streuobstwiesen oder Weinbergsteillagen ab. Ist die eine Wiese abgefressen, zieht sie mit ihren Schafen zur nächsten. Sie hat Kunden, zu denen sie schon mehrere Jahre geht. Und es werden mehr: Wiesen-Besitzer melden sich direkt bei ihr. „Meistens lesen sie unsere Schilder an der Weide und nehmen dann Kontakt zu uns auf.“ Sogar mit der Gemeinde Remshalden hat sie einen „Abweidevertrag“ geschlossen. „Wir dürfen unsere Winterzelte auf Gemeindeflächen errichten.“ Nachts gehen, sagt sie, die Tiere von der Weide ins Zelt. Dort gibt’s zusätzlich Heu. Das gibt ihr und ihren Schafen die Sicherheit, immer genug Futter in petto zu haben. Die Gemeinde bekommt eine schöne Wiese.

Die Wiesen seien, sagt Beatrix Kappeller, durch jahrelanges falsches Mähen überdüngt. Der Grund: Das gemähte Gras wurde nicht abgetragen und hat so – als „Superdünger“ – die Magerwiesen zu Fettwiesen werden lassen. Blumen und Kräuter gedeihen jedoch auf Magerwiesen – das beste Beispiel dafür sind Bergwiesen.

Die Schafe fressen das Gras weg. Sie zögen, erklärt Beatrix Kappeller, den Stickstoff als Energiequelle aus diesem Futter. Die Köttel-Düngung sei für die Wiesen „bedarfsgerecht“. Jene Wiesen, auf denen Beatrix Kappellers Schafe schon länger weiden, „verändern sich von Jahr zu Jahr“. Es wachsen immer mehr Wiesenblumen und Kräuter. Und den Pflanzen folgen die Insekten. „Wir hinterlassen Lebensraum.“ Selbst Spaziergängern falle dies mittlerweile auf.

Doch die Schafe können noch mehr: Indem sie über die Wiese laufen, beschädigen sie die Gänge von Mäusen. Die Mäuse müssen sich dann oberirdisch fortbewegen – eine viel leichtere Beute für Greifvögel, die durch das kurz gefressene Gras auch noch viel besser sehen.

Schafe befördern Pflanzensamen und Insekten von Wiese zu Wiese

Wandern die Schafe von der einen zur anderen Wiese, bringen sie in der Wolle und den Kötteln Samen mit – die Pflanzenwelt wird reicher. Die Schafe bringen auch Insekten mit – in der Wolle. So sorgen sie dafür, dass der Genpool der Tiere größer wird. Denn Insekten haben oft nur einen sehr kleinen Lebensraum-Radius. Viele Wildbienenarten etwa haben einen Flugradius von nur wenigen 100 Metern.

Und dann gibt’s da noch die Gefahren, die in der Wiese lebenden Tieren durch den Balken- und andere Rasenmäher drohen: Wie viele Blindschleichen wurden schon zu kleinen Stücken zerhäckselt? Weidet ein Schaf, passiert das nicht.

Das Landratsamt strebt die Schafbeweidung im Bereich von Streuobstwiesen an. „Sie dient der nachhaltigen Nutzung des Grünlandes unter den Bäumen.“ So beweidet ein Schäfer aus Aichwald mit seinen Tieren inzwischen ein Gelände oberhalb der Stettener Yburg. Bei Winnenden und Leutenbach werden Grundstückseigentümer aktuell befragt, ob sie einer Beweidung durch Schafe zustimmen würden.

Drei Schäfereien durchqueren den Rems-Murr-Kreis regelmäßig ein- bis zweimal im Jahr. Sie gelten als Wanderschäfereien. Eine Schäferei kommt aus Albstadt und hat, bis sie bei Rems und Murr gelandet ist, schon weit mehr als 100 Kilometer hinter sich gebracht. Zwei Schäfereien sind aus dem Rems-Murr-Kreis. Einfach loswandern ist allerdings auch den hungrigsten Schafen nicht gestattet: Erst braucht’s die „Triebgenehmigung“, die mit allen betroffenen Land- und Stadtkreisen abgestimmt wird. Und dann muss der Amtstierarzt noch gucken, ob alle Tiere gesund sind. Erst dann kann’s losgehen mit dem Naturschutz, der durch den Magen geht.