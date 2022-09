Schimpfe gegen die grünen "Kriegshetzer" bei linker Montagsdemo in Waiblingen

„Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten! Und wer war mit dabei? Die grüne Partei!“ Sie ziehen vom Alten Postplatz zum grünen Büro in der Mittleren Sackgasse: Montagsdemo in Waiblingen. Aber wer marschiert ... Pardon, das klingt zu militaristisch – wer spaziert ... autsch, das klingt zu coronaschwurblerisch – also: Wer geht da eigentlich mit? Schauen wir genauer hin.

Oha, sowas gibt es noch – oder wieder: Eine junge Arbeiterbewegung

50, vielleicht 60 Leute: Es sind, das fällt unmittelbar auf, viele junge Menschen. Linus zum Beispiel, 25 Jahre alt, Azubi im Baustoffhandel; seit einigen Jahren engagiere er sich „linkspolitisch“, aber nicht parteigebunden – der Bürgermund würde da wohl von Antifa reden. Oder Tim, 23, im dritten Lehrjahr als Verfahrensmechaniker, gewerkschaftlich organisiert. Na, dass es sowas noch gibt: Eine regelrechte junge Arbeiterbewegung zeichnet sich da ab! (Mehr zu dieser neuen Montagsdemo-Bewegung siehe auch hier.)

Natürlich sind auch ein paar Veteranen da: Reinhard Neudorfer, Urgestein der Linken, mittlerweile über 70, entkräftet en passant im Gespräch mit dem Zeitungsmenschen eine westliche „Propagandalüge“: Die Russen hätten neulich gar nicht die ukrainische Holocaust-Gedenkstätte Babyn Jar beschossen, sondern nur „einen Sendemasten, ein paar Kilometer weg“.

Reden mit Schmackes gegen Grüne und Kapitalisten

Die erste Rede: Er verdiene in der Lehre 900 Euro pro Monat, erzählt Tim, aber allein die Miete für sein WG-Zimmer koste 400. Bei jedem Einkauf müsse er mittlerweile „genau überlegen, für was mein Geld reicht“, er frage sich, „wie ich über den Winter kommen soll“. Und mit der Gasumlage sollen die einfachen Leute jetzt „die Gaskonzerne retten, die trotz Krise Rekordgewinne machen“! Er sei „wütend“ – wütend auf „die korrupten Politiker“, wütend auf „die Kapitalisten“, wütend über „Hungerlöhne“. Und „die Grünen verpulvern mein hart erarbeitetes Geld in die Bundeswehr“. Wenn’s nach denen gehe, sollte er sich wohl zum Militär melden und für gutes Geld „im nächsten Krieg verheizen“ lassen.

Danach haut Linus die Grünen (die derzeit auch von rechts ordentlich in die Mangel genommen werden) in die Pfanne: Die hätten damals die Hartz-Reformen mitgetragen, ausgeheckt von „VW-Manager Peter Hartz und anderen Bonzen“; hätten dafür gesorgt, dass das Geld „zum Sterben zu viel, zum Leben zu wenig“ sei; hätten SPD-Schröder geholfen, „den Sozialstaat kaputt zu schlagen“; hätten ein „Schikane- und Verarmungsprogramm“ gefahren. Diese „Partei der Chef-Freunde, der Ausbeuter“, diese „kaltherzige Partei der Besserverdienenden, der sozialpolitischen Heuchler, der Kriegshetzer“ sei „unwählbar für jeden Arbeiter mit Gewissen und Verstand!“ Applaus von der Demo-Gemeinde.

"Imperialistische Politik im Interesse der deutschen Banken"

Die Redner an diesem Abend prangern an: Während „die Schlangen vor den Tafeln immer länger“ werden, machten die Grünen eine „imperialistische Politik im Interesse der deutschen Banken“ – so helfe die einstige Friedenspartei mit, „den nächsten großen Krieg vorzubereiten“. Die Versammelten aber seien „weder pro-russisch, noch pro-ukrainisch – wir sind für die Arbeiterklasse!“ Und gegen den „Krieg der Reichen“.

In mancherlei Hinsicht sind reich aber auch die Protestler. Reich an Reimen zum Beispiel: „Gemeinsam demonstrieren statt frieren!“ „Hoch mit dem Mindestlohn, runter mit der Inflation!“ „Hartz IV, Gasumlage und Krieg, das ist die grüne Politik!“ Reich an altlinken Kampfbegriffen, die man in derart jugendfrischer Dichte schon lange nicht mehr gehört hat: „Die da oben“, „die Reichen, „die Ausbeuter“, „die Bonzen“.

Und reich an Schildern – eine gut vorbereitete Veranstaltung ist das, es gibt reichlich auf Pappe gezogene Plakate. Reinhard Neudorfer zum Beispiel bekommt eines zum Hochheben in die Hand gedrückt mit dem Spruch: „Für Tariflöhne, die unseren Lebensstandard sichern!“ Er könne aber „auch das hier haben“, wenn ihm das lieber sei: „Preise runter! Löhne rauf!“ Und ein ganz exotisches gibt es auch: „16 Prozent mehr Lohn für die Berliner Stadtreinigung!“

Querfront? Nicht die Bohne! Die Leute hier sind glasklar links

So ähnlich wird das nun jeden Montag um 18 Uhr laufen – sie wollen das durchziehen bis Mitte Dezember. Manche Beobachter hatten vorab geunkt: Oh je, formiere sich da jetzt womöglich eine Querfront – Linksaußen mit Rechtsaußen plus Corona-Verschwörungsmythologen, vereint gegen „die Regierung“? Die Sorge lässt sich zerstreuen: Die Ordner tragen auf ihren gelben Warnwesten durchgestrichene Hakenkreuze, auf den Mobilisierungsflyern prangt der Aufdruck: „Kein Platz für Nazis!“ Und wer nicht gründlich und glaubensfest links ist, wird sich hier sowieso eher nicht so wohlfühlen.

Reinhard Neudorfer aber offenbart an diesem Abend überraschend bürgerliche, fast mag man sagen: konterrevolutionäre Skrupel – dass die Demo am Ende vors grüne Büro ziehen und dort Protest-Zettel einwerfen will, geschehe „klipp und klar nicht mit der Zustimmung des Kreisverbands der Linken“. Spricht’s und macht sich, bevor der Zug zielsicher in die Mittlere Sackgasse zieht, seitwärts vom Acker.