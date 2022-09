Schlachthaus der Metzgerei Kühnle: „Veterinär benutzte keinen Elektroschocker“

Der Veterinär, der im Schlachtbetrieb der Metzgerei Kühnle in Backnang im Rinderzutrieb mitgeholfen haben soll anstatt nur zu kontrollieren und zu dokumentieren, was seine ausschließliche Aufgabe von Amts wegen ist, wurde von seinem Arbeitgeber lediglich ermahnt und nicht abgemahnt. Zudem habe er keine (!) elektrische Treibhilfe verwendet, teilt das Landratsamt mit. Stimmt das?

In unserem Artikel vom 22. September („Schlachthof Kühnle: Veterinär ermahnt“) hatten wir in der Überschrift zwar „ermahnt“ geschrieben, im Artikel selbst aber fälschlicherweise das Wort „abgemahnt“ verwendet. Juristisch gesehen handelt es sich um zwei unterschiedliche Dinge. Die Ermahnung ist ein milderes Mittel des Arbeitgebers, um einem Beschäftigten fehlerhaftes Verhalten vor Augen zu führen und ihn aufzufordern, dieses Verhalten künftig zu unterlassen. Die Ermahnung ist nur eine Rüge. Die Abmahnung hingegen ist eine arbeitsrechtliche Maßnahme und kommt mit einer Kündigungsandrohung daher, sollte der Arbeitnehmer das Verhalten noch einmal wiederholen. Abmahnungen spielen deshalb in Kündigungsverfahren eine wichtige Rolle. Ermahnungen gewöhnlich hingegen keine.

Des Weiteren hat die Kreisverwaltung die Redaktion darauf hingewiesen, dass der Veterinär keine (!) elektrische Treibhilfe verwendet habe. Dies war ihm von der Soko Tierschutz vorgeworfen worden. Die Tierrechtsaktivisten lieferten dafür mutmaßliche Beweise in Form von Zusammenschnitten von geheimen Videoaufnahmen im Backnanger Schlachtbetrieb (wir berichteten).

Gutachter, Spezialisten und Juristen müssen die Videoaufnahmen beurteilen

Auch die Anwälte der Metzgerei Kühnle haben gegenüber dieser Zeitung mehrfach betont, dass es sich bei den auf den Videoaufnahmen zu sehenden Treibhilfen, die im Rinderzutrieb verwendet würden, größtenteils um nicht elektrifizierte Treibhilfen handele. „Der auf den Aufnahmen überwiegend zu sehende Treiber führte keinen Strom. Die Treibhilfe wurde von einer Fachfirma dergestalt umgerüstet, dass keine elektrischen Impulse ausgelöst werden können“, so Rechtsanwalt Dr. Jörn Claßen. Damit die stromlose Variante optisch erkennbar sei, sei diese vom Griff abwärts in der Farbe Grün ummantelt worden.

Insgesamt haben Tierrechtsaktivisten von Mai bis Juli 2022 an acht Schlachttagen geheime Filmaufnahmen bei Kühnle im Backnang gemacht. Dieser Zeitung liegt seit 25. August Videomaterial vor. Es handelt sich vom Soko Tierschutz e.V. selektiv für die Medien zusammengeschnittene Szenen, die nicht zwangsläufig den normalen Ablauf des Zutriebs und der Schlachtung zeigen. Alle Personen sind durch Verpixelung unkenntlich gemacht.

Die These der Kühnle-Anwälte, dass die grün ummantelten Treibhilfen keinen Strom führen, wird auf diesen Videozusammenschnitten mutmaßlich gestützt dadurch,

dass nur beim Einsatz der nicht grün ummantelten Treibhilfen elektrische Entladungen auf der Haut der Tiere als lautes Knacken zu hören sind,

dass beim Einsatz der grün ummantelten Treibhilfen die Tiere sich trotz teils lang andauerndem Herumgestochere auf ihrem Hinterteil zunächst nicht bewegen und sich erst beim nachfolgenden Einsatz einer nicht grün ummantelten Treibhilfe sprunghaft bewegen, so als hätten sie erst jetzt elektrische Schläge bekommen.

In einer Videoszene etwa ab Minute 28 stochert ein Schlachthof-Mitarbeiter rund 200-mal mit einer grün ummantelten Treibhilfe auf ein stehen bleibendes Rind ein, ohne dass es sich viel weiterbewegt.

Letztlich müssen Gutachter, Spezialisten und Juristen die Videoaufnahmen beurteilen. Auch den mutmaßlichen Einsatz eines kleineren „E-Schocker“-Handgeräts durch Schlachthof-Mitarbeiter gegen Schweine, wie er in den Videozusammenschnitten rund um die Minuten 18:30 und 19:35 zu sehen zu sein scheint.

Elektrische Treibhilfen sind gemäß § 5 Tierschutz-Schlachtverordnung zwar grundsätzlich zulässig, aber ihre Anwendung ist gesetzlich limitiert. Sie sind nur an geeigneten Stellen des Körpers, zum Beispiel an der Keule, also der Hüfte der Tiere, einzusetzen und nie dauerhaft, sondern nur im Ausnahmefall, wenn ein Tier zum Beispiel besonders renitent ist.