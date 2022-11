Schnee in Baden-Württemberg: Schneit es auch bald im Rems-Murr-Kreis?

Es wird weihnachtlich: Am Sonntag (27.11.) ist der erste Advent. In Stuttgart eröffnet der Weihnachtsmarkt bereits diesen Mittwoch (23.11.). Auch der Adventswald in Rudersberg geht bald los. Wer jetzt noch nicht in Weihnachtsstimmung ist, kommt spätestens diese Woche nicht mehr drumherum.

Für viele gehört aber auch eine ordentlich Portion Schnee dazu. In manchen Teilen von Baden-Württemberg hat es bereits letzte Nacht geschneit. Im Rems-Murr-Kreis blieb der Schnee bisher aus. Müssen wir im Kreis auch bald Schnee schippen? Wir haben beim Deutschen Wetterdienst (DWD) nachgefragt.

In manchen Orten in Baden-Württemberg hat es schon geschneit

In manchen Teilen von Baden-Württemberg hat es bereits zum Wochenstart geschneit. Wie die Deutsche Presseagentur (dpa) am Montag (21.11.) berichtete, lagen in Furtwangen im Schwarzwald, aber auch bei Donnstetten auf der Schwäbischen Alb eine dünne Schicht Schnee.

Und bei uns? Wie der DWD auf Nachfrage mitteilte, ist im Rems-Murr-Kreis und in tief liegenden Gebieten aktuell kein Schnee in Aussicht. "Schnee gab es letzte Nacht erst ab einer Höhe von 800 Meter." Über 1000 Metern Höhe soll es kommende Nacht schneien. Im Verlauf der Woche, solle sich das Wetter aber wieder beruhigen und es wird vorübergehend etwas milder, so der Experte.