Am Dienstag, 21. September, gegen 10.30 Uhr war's mal wieder so weit: Der Rems-Murr-Kreis wurde von einem ohrenbetäubenden Knall erschüttert. Warum kommt das so oft vor? Eine Spurensuche.

Diesmal war's sogar ein Doppelknall. Rund um Winnenden war er zu hören, rund um Schorndorf auch. Das war in diesem September nicht das erste Mal. In der zweiten Septemberwoche, am Donnerstag, 9. September, donnerte es ebenfalls gewaltig – die Meldung der Polizei, dass Fensterscheiben zu Bruch gingen,