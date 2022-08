Schorndorf: Einbrecher stecken hinter Brand bei Ricker Fruchtsäfte

Die Polizei hat am Sonntagnachmittag (28.08.) auf Nachfrage die Ursache für den Brand auf dem Gelände der Firma Ricker Fruchtsäfte in Schorndorf bekanntgegeben. Dort war am Samstagabend (27.08.) ein kleineres Feuer ausgebrochen.

Tresor aufgeflext, Schwelbrand verursacht

Wie eine Sprecherin mitteilte, war dem Brand im Schorndorfer Stadtteil Haubersbronn ein Einbruch vorausgegangen. Einbrecher hatten demnach versucht, einen Tresor aufzuflexen. Dabei sind laut Polizei Funken geflogen, die einen Schwelbrand verursacht haben.

Was wurde gestohlen? Wie hoch ist der Schaden?

Die unbekannten Einbrecher haben wohl auch Diebesgut erbeutet – in welcher Höhe, und was genau mitgenommen wurde, ist aber noch nicht bekannt. Den Schaden, der bei dem Einbruch verursacht wurde, beziffert die Polizei mit 150.000 Euro.

Durch das Feuer ist ein Schaden von 10.000 Euro entstanden. Die Feuerwehr hatte den Brand bereits gegen 18.30 Uhr gelöscht , etwa eine halbe Stunde nachdem er gemeldet worden war. „Nichts besonders Großes“, hieß es dazu am Samstag von Seiten der Polizei.