Schorndorf: Sexueller Kindesmissbrauch in Asylunterkunft – ein Einzelfall?

Empörung und Wut. Ausländerfeindliche Emotionen kochen im Internet gerade hoch. In Oberkirchberg, einem Ortsteil der Gemeinde Illerkirchberg im Alb-Donau-Kreis, hat am Montag (5.12.) ein Asylbewerber aus Eritrea zwei junge Frauen auf dem Schulweg mit dem Messer attackiert und eine umgebracht. Und nun wurde auch noch bekannt, dass in Schorndorf am Freitag (2.12.) ein Flüchtlingsjunge in einer Sammelunterkunft schwer sexuell missbraucht worden sein soll. Wir haben weitere Details darüber herausgefunden und wagen einen Blick auf die Kriminalitätsstatistik. Der Blick soll die Taten nicht verharmlosen, sondern vermag vielleicht zur Versachlichung der Betrachtung beitragen.

Was wir zum Schorndorfer Fall bislang wissen

Zum Schutz des Opfers geben Polizei, Staatsanwaltschaft, Landratsamt und die Stadt Schorndorf nur wenige Details bekannt. Es soll sich um einen Jungen unter 14 Jahren handeln, der aus dem Nahen Osten stammt. Sein Vater hörte am Freitag (2.12.) Hilferufe seines Sohnes aus der Gemeinschaftstoilette des Wohnheimes für Asylbewerber in Schorndorf. Der Sohn wurde dort von einem 33-jährigen, aus den Palästinenser-Gebieten stammenden staatenlosen Bewohner des Wohnheims "schwer sexuell missbraucht". Der Vater rief die Polizei, die den 33-Jährigen widerstandslos festnehmen konnte, sagt Polizeisprecher Rudolf Biehlmaier. Seit Samstag ist der 33-Jährige qua Haftbefehl im Gefängnis.

Ob es zwischen dem Vater, der seinem Sohn zur HiIfe eilte, und dem Tatverdächtigen zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen ist, sei Gegenstand der Ermittlungen, sagt Aniello Ambrosio, Sprecher der Staatsanwaltschaft Stuttgart. Der 33-jährige Tatverdächtige habe keine Vorstrafen. "Es scheint sich um eine Zufallsbegegnung auf der Gemeinschaftstoilette gehandelt zu haben, die dann die Tat zur Folge hatte. Da ermitteln wir aber noch weiter", sagt Ambrosio. Verwandt seien Tatverdächtiger und Opfer nach ersten Erkenntnissen nicht. "Ob sie sich vorher gekannt haben, ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen."

Diese Zeitung hat das Polizeipräsidium Aalen Dienstagmittag (6.12.) gebeten, eine Aussage zu treffen über eine im Internet von manchen behauptete Zunahme von Sexual- und Gewaltdelikten mit Ausländerbeteiligung. Bis die Antworten uns erreichen und hier veröffentlicht werden können, vermag zunächst der Blick auf die Statistiken von 2021 aufschlussreich sein, um solche Behauptungen sachlich einzuordnen.

Stellungnahme des Landratsamtes zum Schorndorfer Fall

"Wir sind tief betroffen angesichts des Übergriffs in einer Unterkunft des Landkreises" in Schorndorf, schreibt Martina Keck, Sprecherin des Landratsamtes. "Wir arbeiten den Fall mit Hochdruck gemeinsam mit allen Beteiligten auf und stehen hierzu im engen Austausch mit der Stadt Schorndorf, der Polizei und den Ermittlungsbehörden. Die betroffene Familie wird zeitnah in eine andere Unterkunft umziehen. Die Anlaufstelle gegen sexualisierte Gewalt des Jugendamts ist involviert. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir mit Blick auf den Kinderschutz keine weiteren Angaben zum Fall machen können."

Flüchtlingswelle und Unterkünfte in Schorndorf

Mit der Flüchtlingswelle aus der Ukraine sind die Zahlen der Schutzsuchenden im Verlauf des Jahres 2022 kräftig angestiegen. Allein bis Oktober waren mehr als 150.000 Menschen nach Baden-Württemberg gekommen, 132.000 davon aus der Ukraine, 18.000 Asylsuchende aus anderen Ländern. Rund 2500 Menschen wurden aus humanitären Gründen aufgenommen. Rund vier Prozent davon, also 6000, muss der Rems-Murr-Kreis unterbringen, gab der Integrations-Staatssekretär Siegfried Lorek aus Winnenden bekannt.

In Schorndorf allein gibt es sechs Sammelunterkünfte, sagt Claudia Lösler von der Stadtverwaltung. "Drei von der Stadt als Anschlussunterbringung und drei vom Landkreis als vorläufige Unterbringung." Woher die Flüchtlinge in den Unterkünften in Schorndorf stammen? "Hier ist von uns nur eine Aussage zu den drei städtischen Unterkünften möglich: Ukraine, arabischer Raum und Afrika. in der Sammelunterkunft in Miedelsbach sind ausschließlich Geflüchtete aus der Ukraine untergebracht."

Die Stadt Schorndorf plant/baut gerade an der B 29 eine weitere Unterkunft für bis zu 180 Geflüchtete.

Insgesamt gibt es im Rems-Murr-Kreis laut Angaben von Martina Keck momentan (Stand: 6.12.2022):

24 Gemeinschaftsunterkünfte des Landkreises mit 1506 Bewohnern.

Anteil der ukrainischen Geflüchteten: 11,75 Prozent (177 Personen)

Anteil anderer bedeutender Herkunftsländer: Syrien: 18,66 Prozent, Türkei: 13,81 Prozent, Afghanistan: 10 Prozent, Iran: 7,77 Prozent.

Sexueller Missbrauch von Kindern

Im Deliktbereich Sexueller Kindesmissbrauch (Opfer unter 14 Jahren) ist die Dunkelziffer hoch. Häufig findet sexueller Missbrauch innerhalb von Familien oder in Vereinen statt und nicht selten über Jahre "unbemerkt" beziehungsweise "unangezeigt", so die Unabhängige Beauftragte der Bundesregierung für Fragen des sexuellen Kindes-Missbrauchs in einem Fakten-PDF: Die Polizeiliche Kriminalstatistik verzeichnete für das Jahr 2021 bundesweit 15.507 durch die Polizei ausermittelte Fälle des sexuellen Kindesmissbrauchs. "Diese beziehen sich zu etwa 74 Prozent auf betroffene Mädchen und zu 26 Prozent auf betroffene Jungen. Hinzu kommen 681 Fälle von sexuellem Missbrauch von Schutzbefohlenen und Jugendlichen sowie 44.276 Fälle sogenannter Kinder- und Jugendpornografie."

Dunkelfeldforschungen hätten ergeben, dass etwa jede/jeder siebte bis achte Erwachsene in Deutschland sexuelle Gewalt in Kindheit und Jugend erlitten habe, so das Fakten-PDF.

Wie lange systematischer Kindesmissbrauch häufig außerhalb des polizeilichen Hellfelds bleibt, verdeutlicht nicht zuletzt der erst im November 2021 bekanntgewordene Fall des Fellbacher Handball-Kinder- und Jugendtrainers, dem mehrere Hundert Taten des sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen in den Jahren 2006 bis 2021 sowie der Besitz von kinderpornografischen Schriften nachgewiesen werden konnte. Der Tatverdächtige wurde am 29. November 2021 festgenommen. Er wurde im Mai 2022 zu einer Gefängnisstrafe von fünf Jahren und vier Monaten verurteilt.

Haben die Sexualdelikte auch 2022 weiter zugenommen?

Das Polizeipräsidium Aalen, das für die Landkreise Ostalb, Rems-Murr und Schwäbisch Hall zuständig ist, hat 2021 insgesamt 795 Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung und somit einen deutlichen Zuwachs von 24,2 Prozent (plus 155 Fälle) im Vergleich zum Jahr 2020 registriert.

In seinem "Polizeilichen Jahresbericht 2021" schreibt das Präsidium dazu: "Insgesamt wurden im Jahr 2021 im Deliktbereich der Sexualdelikte 631 Tatverdächtige (TV) ermittelt (plus 24,5 Prozent / plus 124 TV), darunter 64 Frauen."

Unter den registrierten 795 Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung im Jahr 2021 seien gewesen:

179 Fälle des sexuellen Missbrauchs (2020: 178 Fälle), darunter 115 Taten zum Nachteil von Kindern (2020: 113 Fälle),

Vergewaltigungen: 75 Fälle (2020: 68 Fälle),

sexuelle Belästigungen: 108 (2020: 99),

exhibitionistische Handlungen und Erregung öffentlichen Ärgernisses: 58 Fälle (2020: 58 Fälle).

Im Ostalbkreis nahm die Gesamtzahl der Sexualdelikte im Jahr 2021 um 11,1 Prozent auf 261 Fälle und im Rems-Murr-Kreis um 25,3 Prozent auf 347 Fälle zu. Im Landkreis Schwäbisch Hall stiegen die Fallzahlen um 46,1 Prozent auf 187 Fälle. In ganz Baden-Württemberg nahmen die Fallzahlen 2021 um 30,0 Prozent auf 12.007 Sexualdelikte zu.

Ob die Zahl der Sexualdelikte auch 2022 weiter angestiegen ist? Hier warten wir noch auf Antworten des Polizeipräsidiums Aalen.

Der Anteil nichtdeutscher Tatverdächtiger bei Sexualdelikten

Die Zahl der nichtdeutschen Tatverdächtigen bei Sexualdelikten ist im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Aalen 2021 mit einem Anteil von 29,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (25,8 Prozent) angestiegen, so der "Polizeiliche Jahresbericht 2021". Die Anzahl der tatverdächtigen Flüchtlinge/Zuwanderer sank im Vergleich zum Vorjahr (37) leicht auf 33. Insgesamt wurden 187 Nichtdeutsche (2020: 131) im Bereich Sexualdelikte 2021 als tatverdächtig ermittelt.

Zur Einordnung:

Der Rems-Murr-Kreis (427.320), der Ostalbkreis (315.000) und der Landkreis Schwäbisch Hall (199.400) haben laut Statistischem Bundesamt insgesamt rund 941.720 Einwohner, also fast eine Million. Natürlich müsste man, um ganz genau zu sein, vor allem die Männer in potenziell tatfähigem Alter beziffern, denn die meisten Täter im Deliktbereich sexueller Missbrauch sind männlich (siehe oben: nur 64 von 631 Tatverdächtigen waren 2021 Frauen). Eine genaue Bezifferung ist aber trennscharf schier unmöglich. Eingedenk dieser Ungenauigkeit sei festgehalten: Von den 941.720 Einwohnern sind etwa die Hälfte männlich, nämlich 477.209 (Rems-Murr-Kreis: 211.185, Ostalbkreis: 165.818, LK Schwäbisch Hall: 100.206).

Ganz grob und ohne Einbezug der Dunkelziffer waren also im Jahre 2021 von 477.209 männlichen Einwohnern im Zuständigkeitsbereich des PP Aalen 567 Straftäter im Sexual-Deliktbereich: 0,12 Prozent. Wenn man nur die Hälfte als potenziell tatfähig ansähe, wären es 0,24 Prozent.

Übertragen auf die "Nichtdeutschen" im Rems-Murr-Kreis ergäben Pi-mal-Daumen-Rechnungen folgende Zahlen:

Die Einwohnerzahl Baden-Württembergs lag Ende November 2021 bei 11,13 Millionen. "Darunter waren nach Angaben des Statistischen Landesamtes 1,82 Millionen Ausländerinnen und Ausländer". Der Anteil der ausländischen Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung lag zuletzt landesweit bei 16,4 Prozent.

Im Rems-Murr-Kreis lag der Ausländeranteil am 30. November 2021 bei landesdurchschnittlichen 16,6 Prozent, im Landkreis Schwäbisch Hall bei 12,9 Prozent, im Ostalbkreis bei 11,7 Prozent.

Laut Landratsamt schwankte in den vergangenen Jahren die Zahl der Bewohner von Gemeinschaftsunterkünften für Flüchtlinge/Asylbewerber im Rems-Murr-Kreis von 1338 im Januar 2015 über den Höchstwert von 5231 im Mai 2016 und 645 im Januar 2021. Durch die Flüchtlingswelle aus der Ukraine ist 2022 die Zahl der Flüchtlinge im Rems-Murr-Kreis auf momentan über 6000 angestiegen. Die Flüchtlingszahlen für die zwei Nachbarkreise ersparen wir uns hier mal.

Im Bereich der Sexualdelikte waren 2021 laut PP Aalen 33 Flüchtlinge/Zuwanderer tatverdächtig (siehe oben). Von welcher Zahl sollte man jetzt den prozentualen Anteil ausrechnen? Welche Zahl man auch immer hernähme, es wären statistisch gesehen kaum oder allenfalls nur wenig mehr als auf die deutsche Gesamtbevölkerung gesehen.

Wenn man die 33 fälschlicherweise lediglich dem Rems-Murr-Kreis zuschriebe (immerhin gibt es im Ostalbkreis in Ellwangen die große Erstaufnahmestelle für rund 1000 Flüchtlinge) und sie – genauso unzulässig – mit den momentanen 6000 im Rems-Murr-Kreis des Jahres 2022 verrechnen würde, ergäben sich 0,5 Prozent.

Im Zuge einer groben Relationsrechnung mit einem landesdurchschnittlichen 16,4-prozentigen Ausländeranteil auf 941.720 Einwohner im Zuständigkeitsbereich des PP Aalen gerechnet, lebten im Jahr 2021 rund 154.442 Ausländer in den drei Landkreisen. 187 nichtdeutsche Tatverdächtige davon wären 0,02 Prozent.

Rohheitsdelikte im Jahr 2021

"Mit 5823 Straftaten verzeichnete die Gruppe der Rohheitsdelikte, die sich aus allen Körperverletzungs- und Raubdelikten sowie aus Straftaten gegen die persönliche Freiheit wie Freiheitsberaubung, Nötigung, Bedrohung und Nachstellen zusammensetzt, im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr eine Abnahme um minus 5,1 Prozent", teilt das PP Aalen mit. "Damit wurde im Präsidiumsbereich 2021 der niedrigste Wert im Fünfjahresvergleich erreicht." Die Anzahl der nichtdeutschen Tatverdächtigen war 2021 mit einem Anteil von 35,8 Prozent (2020: 36,2 Prozent) leicht gesunken. Hier ließe sich im Gegensatz zum Bereich Sexualdelikte ein erhöhter Anteil in Relation zur Anzahl der nichtdeutschen Bevölkerung errechnen.

Nichtdeutsche Tatverdächtige 2021 insgesamt

Dazu steht im "Polizeilichen Jahresbericht 2021" des PP Aalen Folgendes: "Im Jahr 2021 verringerte sich die Gesamtanzahl der nichtdeutschen Tatverdächtigen in allen Deliktbereichen zusammengenommen um 7,8 Prozent auf den niedrigsten Wert im Fünfjahresvergleich von 4958. Dabei wurden im Bereich des PP Aalen 2021 von den insgesamt 15.047 (2020: 16.379) Tatverdächtigen 10.089 deutsche und 4.958 (2020: 5376) nichtdeutsche Tatverdächtige ermittelt. Damit stellen die Nichtdeutschen einen Anteil von 33 Prozent (2020: 32,8 Prozent) an der Gesamtzahl aller Tatverdächtigen."

Kurzum: 16,4 Prozent Nichtdeutsche sind ganz groß gesehen für ein Drittel aller Straftaten verantwortlich – wobei auch diese Aussage sehr unscharf ist, weil ja auch nicht hier ansässige Ausländer, etwa mobile Einbrecher aus dem EU-Ausland, in der Statistik als "Nichtdeutsche" gerechnet werden.

Auch bei den nichtdeutschen Tatverdächtigen gab es 2021 kreisspezifische Unterschiede:

Im Ostalbkreis betrug ihr Anteil 29,3 Prozent,

im Rems-Murr-Kreis 36,5 Prozent und

im Landkreis Schwäbisch Hall 30,4 Prozent.

Landesweit gab es 2021 mit 85.754 Tatverdächtigen 4,6 Prozent weniger tatverdächtige Nichtdeutsche als im Vorjahr.