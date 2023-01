Silvester-Böllerschlachten gab's schon immer: In Stuttgart? Im Rems-Murr-Kreis?

Die Silvester-Randale von Berlin mit Angriffen gegen Polizei und Rettungskräfte empören. Unflätigkeiten und Übergriffe gegenüber Feuerwehr, Sanitäter und Polizei haben auch im Rems-Murr-Kreis in den vergangenen Jahren zugenommen. Leider ist das sich gegenseitige Beschießen und Bewerfen mit Feuerwerksraketen und Böllern, dort, wo viele Partygänger zusammenkommen, aber kein neues Phänomen. Gibt’s in Stuttgart und dem Rems-Murr-Kreis auch solche Brennpunkte?

„Früher hat es so etwas nicht gegeben!“ Diese Behauptung hört man dieser Tage öfter. Sie stimmt aber nicht ganz. Kriegsspielartige Szenen mit hoher Verletzungsgefahr gibt es mindestens in größeren Städten womöglich schon, seitdem es frei verkäufliches Feuerwerk zu Silvester gibt. Wer geruht, Silvester eher gediegen zu Hause mit Raclette zu verbringen, hat davon nur noch nichts mitgekriegt.

Persönliche Erfahrungen aus Stuttgart, München, Würzburg und Düsseldorf

Stuttgarter Kolleginnen und Kollegen in unserer Redaktion, die sich in jüngeren Jahren noch ins Party-Getümmel stürzten, wissen zum Beispiel davon zu berichten, dass es seit jeher, mindestens seit den 1990ern, gang und gäbe sei, beim Feuerwerk-Gucken und Flanieren im Bereich der Karlshöhe oder der Uhlandshöhe explodierende Böller auf den Kopf oder in den Kragen geworfen zu bekommen. Oder dass auf dem Schlossplatz an Silvester seit jeher unschöne Szenen zu beobachten gewesen seien: „Fast wie im Krieg“ werde dort jahrein, jahraus mit Raketen aufeinander geschossen.

An ähnlich gemeingefährliche Verhaltensmuster erinnert sich ein anderer Redaktionskollege beispielsweise für München. „Gegen die Jahrtausendwende waren wir mit Freunden in der Silvesternacht auf dem Stachus, nahmen aber schon bald Reißaus, weil sich Menschenmengen auf den gegenüberliegenden Seiten aufgestellt hatten und sich über den geleerten Platz hinweg mit Böllern und Raketen regelrecht eine Schlacht lieferten und das auch noch lustig fanden.“ Von alljährlich zu beobachtenden Kriegsspielen mit Silvesterfeuerwerk berichteten Redaktionsmitglieder für Düsseldorf, Würzburg und andere Städte.

Gab und gibt es Silvester-Brennpunkte im Raum Stuttgart aus Sicht der Polizei?

„Über Brennpunkte in Stuttgart, an denen sich die Leute eventuell mit Böllern oder Feuerwerkskörpern gegenseitig beschießen, können wir faktisch nichts oder nur wenig sagen“, sagt Ilona Bonn, Polizeisprecherin des Präsidiums Stuttgart. „Weil sich das gewöhnlich nicht im Hellfeld der Polizeiarbeit befindet, wenn keine Anzeigen gestellt werden, jemand schlimmer verletzt wird oder etwa eine Streife solche Angriffe nicht zufällig mitbekommt.“

Grundsätzlich könne man sagen, dass dort, wo viele Leute zu Feuerwerk in Silvesternächten zusammenkommen, auch das Konfliktpotenzial ansteigt, sagt Ilona Bonn. Will heißen: Selbst wenn ein Böller auch nur aus Versehen mal jemand anderem vor den Füßen explodiert, könne sich das in Menschenmengen schnell hochschaukeln.

In Stuttgart hat die Polizei dieses Silvester 2022/2023 eine durchweg positive Bilanz gezogen. Mehrere Hundert Einsatzkräfte hätten schwerpunktmäßig die Innenstadt und vor allem die durch die Stadt Stuttgart eingerichteten Feuerwerksverbotszonen innerhalb des City-Rings kontrolliert. Die Menschenmengen seien in der Silvesternacht an den Durchlassstellen auf das Mitführen von Feuerwerkskörpern überprüft worden. Teilweise wurden welche beschlagnahmt und vor Ort vernichtet, teilt das PP Stuttgart mit.

Auch im Rems-Murr-Kreis sind zum Jahreswechsel 2022/2023 nur vereinzelt Sachverhalte an die Polizeidienststellen herangetragen worden, bei denen Böller oder Raketen auf Personen oder Fahrzeuge abgefeuert worden sein sollen, sagt Rudolf Biehlmaier, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Aalen.

„Dabei bleibt festzustellen, dass sich bislang lediglich zwei dieser Sachverhalte konkretisierten. In Schwaikheim wurde ein vorbeifahrendes Auto mit einem Böller beschädigt, zum anderen in Winnenden eine Person mit einer Rakete leicht verletzt, wobei es sich hier auch um einen unbeabsichtigten Unfall handeln kann“, so Biehlmaier.

Von entsprechenden Vorfällen in der Vergangenheit sowie bestehendem Dunkelfeld könne sicherlich ausgegangen werden, belastbar polizeilich recherchieren lasse sich beides nicht, sagt Biehlmaier. „Von Ihnen geschilderte regelrechte ‘Feuerwerksschlachten’ sind uns für den Rems-Murr-Kreis jedenfalls nicht in Erinnerung.“

Erfahrungsgemäß stellten Silvesternächte aber erhöhte Herausforderungen an die polizeilichen Einsatzkräfte, insbesondere auch in quantitativer Hinsicht, sagt Biehlmaier. „Resümierend war es auch zum Jahreswechsel nach 2023 so. Es überwogen Einsätze wegen Bränden, Streitigkeiten, Ruhestörungen und Körperverletzungen. Zustände wie in Berlin sind mit den bekanntgewordenen Vorfällen beim PP Aalen absolut nicht vergleichbar.“

Sechs Verletzte durch Böller-Wurf in Menschenmenge in Schorndorf

Angriffe mit Feuerwerkskörpern scheinen im Rems-Murr-Kreis eher selten zu sein. Ein besonders drastischer Fall fand gemäß einer Recherche in unserem Artikelarchiv 1998/1999 statt: Sechs Menschen wurden damals verletzt, als am Neujahrsmorgen kurz nach Mitternacht ein Unbekannter in Schorndorf einen Silvesterkracher offensichtlich gezielt in eine Gruppe warf. Der Böller explodierte in Kopfhöhe. Bei einem 22-Jährigen zerfetzte der Knall das Trommelfell.

Kreisbrandmeister Wauro: „Bevölkerung hat sich sehr umsichtig verhalten“

Kreisbrandmeister René Wauro zeigt sich angesichts der Gewaltbereitschaft gegen die Einsatzkräfte in Berlin schockiert. In Bezug auf den Rems-Murr-Kreis könne er auch angesichts der Rückmeldungen der Einsatzkräfte aber klar sagen, „dass hier keine Verhältnisse wie in Berlin oder anderen Großstädten herrschten“. Die hiesigen Feuerwehren hätten in der Silvesternacht keine derartige Randale oder Übergriffe gegen Feuerwehrkräfte festgestellt. „Die Bevölkerung hat sich nach zwei Jahren Böllerpause sehr umsichtig verhalten“, so Wauro.

Es gebe zwar eine Zunahme der Silvester-Böllerei im Rems-Murr-Kreis, aber keine Zunahme des gegenseitigen „Beschießens“ oder größere Randale. „Auch die Erfahrungswerte aus den vergangenen Jahren zeigen hier keine Zunahme oder Brennpunkte wie etwa in München, Berlin oder Stuttgart, an denen sich die Randalierer gezielt treffen“, sagt Wauro.

Aber: Immer mehr Unflätigkeiten und Übergriffe gegenüber Rettungskräften

Seit ein paar Jahren nehmen die Feuerwehren in ihrem Einsatzalltag jedoch durchaus einen „raueren“ Umgangston wahr, sagt Wauro. „Früher wurden Behinderungen durch Feuerwehreinsätze noch ohne Diskussion akzeptiert, heute lässt sich eine geringere Toleranzschwelle beobachten.“ Das betreffe hauptsächlich Behinderungen im Straßenverkehr – sei es in der Stadt, wo es bei Einsätzen häufig zu Straßensperrungen und Behinderungen von Zu- und Abfahrten von Grundstücken kommt, oder auf den Bundesstraßen 14 und 29.

Von einer allgemein „alarmierenden Gewaltbereitschaft“ gegen Polizisten und Rettungskräfte spricht das Polizeipräsidium Aalen. Diese habe auch im Jahr 2022 neuerlich zugenommen, nachdem bereits im Jahr 2021 mit 356 Fällen sich der Wert auf dem höchsten Stand im Zehnjahresvergleich befand, so Pressesprecher Rudolf Biehlmaier. „Die Fallzahlen dokumentieren die enorme Respektlosigkeit und Aggressionsbereitschaft gegenüber der Polizei.“

Innerhalb des Zuständigkeitsbereichs des PP Aalen sei im Jahr 2021 die größte Gewaltbereitschaft im Rems-Murr-Kreis mit 161 Fällen zu verzeichnen gewesen. „Der Großteil der Fälle ereignete sich im öffentlichen Raum: beim Verbringen zum Streifenwagen, in Fußgängerzonen, auf Bahnhofsvorplätzen, in Krankenhäusern bei der Blutentnahme oder beim Verbringen einer Person in einen Rettungswagen“, sagt Biehlmaier. Oftmals würden Polizisten bei Routineeinsätzen angegriffen: „Dabei waren die Tathandlungen sehr vielfältig: Es wurde gebissen, getreten, geschlagen, gesperrt, gestoßen, gekratzt, geschoben.“ Begleitet wurden diese strafbaren Handlungen häufig auch durch „Anspucken“.

In den vergangenen Jahren habe auch die Gewalt gegen Angehörige von Rettungsdiensten zugenommen, sagt Biehlmaier. „2022 nahm sie erstmals wieder ab.“ Solche Übergriffe registrierte das PP Aalen in seinem Zuständigkeitsbereich im Jahr 2021 insgesamt 27 und in den Jahren 2020 und 2019 jeweils 13 (Rems-Murr-Kreis: 2018: 2; 2019: 4, 2020: 11, 2021: 8).