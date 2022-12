Silvester-Feuerwerk: Waiblingerin gibt Tipps zum Schutz von Hunden und Katzen

Silvesterliche Feuerwerke und Böllerkannonaden können Tiere nachhaltig traumatisieren. Das beweisen exemplarisch aktuelle Forschungsergebnisse des Max-Planck-Instituts für Verhaltensbiologie in Konstanz und des Niederländischen Instituts für Ökologie im Falle von Wildgänsen. Natürlich können auch die Haustiere von dem massiven Lärm, den Lichtblitzen und dem Brandgeruch traumatisiert werden. Annemarie Werner vom Tierschutzverein Waiblingen gibt Tipps zum Schutz empfindlicher Katzen- und Hunde-Ohren.

Wildtiere leiden: Das Beispiel der Wildgänse

Über acht Jahre wurden mittels GPS-Sendern 347 Wildgänse in Norddeutschland, Dänemark und den Niederlanden im Zeitraum vom 19. Dezember bis zum 12. Januar beobachtet. Jeweils in der Silvesternacht flohen die Tiere pünktlich um Mitternacht von ihren Schlafgewässern und flüchteten in Gebiete, die weiter von menschlichen Besiedlungen entfernt waren. Dabei flogen sie bis zu 150 Meter höher und 16 Kilometer weiter als üblich. Zudem stieg die Feinstaubbelastung über ihren Ruhezonen um bis zu 650 Prozent.

Kurzum: Stress pur, wodurch die Wildgänse auch noch Tage danach deutlich mehr Erholungsbedürfnis als an gewöhnlichen Tagen des Jahres offenbarten.

Haustiere leiden: Präventionstipps des Waiblinger Tierschutzvereins

Das Silvester-Feuerwerk kann auch bei vielen Haustieren Todesängste auslösen, sagt Annemarie Werner vom Tierschutzverein Waiblingen. „Hunde verkriechen sich in die hinterste Wohnungsecke und sind zum Teil auch noch Tage danach verstört. Katzen verstecken sich unterm Sofa, trauen sich nicht mehr hervor. Wenn sie draußen unterwegs sind, fliehen sie panisch und finden zum Teil nicht mehr heim.“

Deshalb rät Annemarie Werner, Katzen an Silvester nicht rauszulassen und Hunde schon für die Tage rund um Silvester beim Gassigehen stets angeleint zu lassen, weil Böller ja leider gewöhnlich auch häufig schon im Vorfeld gezündet werden. Auch sei eine Kennzeichnung und Registrierung der Tiere beim Haustier-Register „Findefix“ des Deutschen Tierschutzbundes ratsam, um sich losreißende Hunde oder nicht mehr heimfindende Katzen aufzuspüren.

Haustier-Besitzer sollten im Falle von kleineren Tieren und Vögeln die Gehege und Volieren in einem möglichst ruhigen Innenraum und entfernt zum Fenster hinstellen und sie mit einem Tuch abdecken. Zudem sei ratsam, zum Schutz aller Haustiere an Silvester alle Fenster, Türen und Rollos zu schließen, sagt Annemarie Werner. „Eine Geräuschkulisse von Fernsehen oder Radio kann ebenfalls helfen, Außengeräusche zu überdecken.“

Nicht zuletzt sollten Hunde und Katzen an Silvester nicht allein gelassen werden. Frauchen und Herrchen können den Tieren allein durch ihre Anwesenheit und Streicheleinheiten das Gefühl von Sicherheit vermitteln.

Der Deustche Tierschutzbund gibt hier weitere Silvester-Tipps für Haustierbesitzer.