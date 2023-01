"Sinnlos" und "grausam": Peta kritisiert Fuchsjagd und Backnanger Fuchswoche

Die Fuchsjagd sei grausam und unnötig, die dafür vorgebrachten Argumente wie Schutz anderer Arten oder Bekämpfung des Fuchsbandwurms seien haltlos: Die Tierrechtsorganisation Peta prangert in einer gesalzenen Pressemitteilung die Backnanger Fuchswoche an.

"Streckelegen" in Allmersbach: Peta übt scharfe Kritik

Vom 30. Januar bis zum 5. Februar findet die sogenannte Fuchswoche des Hegerings Backnang statt. „Dabei wollen die Jäger und Jägerinnen unter dem Deckmantel des Artenschutzes möglichst viele Füchse töten“, schreibt die Tierrechtsorganisation Peta in einer Pressemitteilung. „Die erschossenen Tiere sollen dann beim ‘Streckelegen’ am 5. Februar im Schützenhaus Allmersbach am Weinberg zur Schau gestellt werden.“

Peta übe „scharfe Kritik“ an dem Jägerverein, da laut Tierschutzgesetz ein „vernünftiger Grund“ für das Töten eines Tieres vorliegen müsse. Bei der flächendeckenden Jagd auf Füchse sei ein solcher, findet die Tierrechtsorganisation, jedoch nicht gegeben. Peta fordert die Landesregierung in Baden-Württemberg auf, im Landesjagdgesetz ein Verbot der Fuchsjagd zu ergänzen. Zudem appelliert die Tierrechtsorganisation an die Vereinsmitglieder, die Fuchsjagd aus Tierschutzgründen umgehend zu stoppen und Respekt vor dem Leben zu zeigen.

„Bundesweit werden jährlich rund 400.000 Füchse durch Hobbyjäger sinnlos getötet, allein in Baden-Württemberg sind es über 45.000 Tiere. Viele von ihnen sterben sogar einen langsamen Tod durch Fehlschüsse oder bei der grausamen Fallenjagd“, so Peter Höffken, Fachreferent bei Peta. „Es gibt keinen Grund, die nützlichen Tiere zu töten. Die Politik muss endlich handeln.“

Peta: „Argument des Artenschutzes ist Augenwischerei"

Füchse dienten den Hobbyjägern hauptsächlich „als lebendige Zielscheibe“, behauptet Peta - weder aus wildbiologischer noch aus gesundheitlicher Sicht bestehe ein Grund für die massenhafte Bejagung der Beutegreifer. Die zum Teil noch immer geäußerten Vorurteile gegenüber den Tieren beruhten auf längst widerlegten Annahmen:

„So ist die Gefahr einer Krankheitsübertragung durch Füchse nahezu auszuschließen. Deutschland ist seit 2008 frei von terrestrischer Tollwut, und der Fuchsbandwurm zählt zu den seltensten Parasitosen Europas.“

Die Jagd auf Füchse habe zudem laut Peta keinerlei regulierende oder reduzierende Auswirkungen auf die Population, weil Verluste rasch durch Zuwanderung und steigende Geburtenraten ausgeglichen würden.

„Auch das von den Jägern vorgeschobene Argument des Artenschutzes ist Augenwischerei“, sagt Peta. Füchse ernährten sich vornehmlich von Mäusen. Untersuchungen zufolge ernähre sich jeder Fuchs von rund 3000 bis 5000 Mäusen pro Jahr. Populationsrückgänge betroffener Arten wie beispielsweise des Feldhasen hingegen seien überwiegend auf den Lebensraumverlust und das schwindende Nahrungsangebot zurückzuführen. Hinzu komme, „dass die Jägerschaft bundesweit selbst jedes Jahr über 100.000 Feldhasen tötet. Jegliche Jagdkonkurrenz wie die Füchse wird meist gnadenlos verfolgt.“

Peta: „Fuchspopulationen regulieren sich selbst“

Aufgrund dieser Fakten habe die Regierung in Luxemburg bereits im April 2015 ein Verbot der Jagd auf Füchse durchgesetzt. „Das Fazit nach sieben Jahren: keine Probleme. Fuchspopulationen regulieren sich aufgrund von Sozialgefügen sowie Nahrungsverfügbarkeit und Krankheiten selbst“, so Peta (die Organisation hat den Rems-Murr-Kreis offensichtlich recht genau im Auge ...).

Als Gesundheitspolizei seien Füchse zudem ein wichtiges Glied im Kreislauf der Natur. „Sie sichern nicht zuletzt auch ihren Beutearten das Überleben, indem sie schwache und kranke Tiere erbeuten und Krankheitsherde somit sofort eliminieren. Ein Verbot der Fuchsjagd in Deutschland ist längst überfällig.“ Hierzu hat Peta eine Petition ins Leben gerufen.