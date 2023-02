So bekämpft er die Clan-Kriminalität: Herbert Reul bei der CDU in Fellbach

Ein Thema gibt es, bei dem die seit 2011 von Selbstzweifeln und Identitätskrisen zerquälte baden-württembergische CDU sich endlich mal wieder ganz zu Hause fühlen darf, ein Thema, das die Herzen schlagen, die Seelen fliegen lässt – Herbert Reul hat es durchdekliniert beim politischen Aschermittwoch in Fellbach und wurde dafür mit stehenden Ovationen bedacht. Ein Thema? Ach was, das Thema: innere Sicherheit.

Vorprogamm mit Madeline Willers und Thomas Strobl

Dabei beginnt der Vormittag mit eher schütterem Applaus. Die Eröffnungsansage übernimmt diesmal kein Parteihonoratior, sondern, oha: eine Schlagersängerin. „Jetzt geht’s hier gleich los!“, jubiliert Madeline Willers, und zwar mit einem „musikalischen Highlight!“ Wird sie ihren Hit „Nur du und ich“ zelebrieren? Nein, es kommt der Spielmannszug der Feuerwehr Fellbach. „Riesenapplaus!“ Und „ein herzliches Willkommen unseren Amts- und Würden-Trägerinnen und -Trägern!“ Das Publikum klatscht höflich, es scheint etwas überrumpelt von diesem Modernisierungsschock beim traditionellen Aschermittwoch.

Auch die Rede von Thomas Strobl reißt die Leute noch nicht von den Bänken. „Gut, dass die CDU in Baden-Württemberg dabei ist“ in der Regierung, sagt er – da bricht nicht direkt Ekstase aus; auch ein bisschen mitmachen zu dürfen im Schatten Kretschmanns, war früher nicht der Anspruch. „Nur eines ist schlechter“, sagt Strobl, „als die FDP im Bund, und das ist die FDP im Land.“ Da werden Altgediente seufzen: Waren das Zeiten, als man noch mit denen regieren und die Grünen ohne Koalitionsrücksichten in die Pfanne hauen durfte.

„Leistung muss sich lohnen“, schiebt Strobl nach, und da immerhin wird kein Parteifreund widersprechen. Nur hat das Helmut Kohl schon 1982 gesagt. Das soll die Gegenwart sein oder gar die Zukunft?

Auftritt Herbert Reul: "Wenn jeder macht, watter will, gibt's Durcheinander"

Doch dann kommt Herbert Reul und heilt den Schmerz. Der Innenminister von Nordrhein-Westfalen, 70 Jahre alt mittlerweile, ist ein echtes Schlachtross der Partei; redet frei Schnauze drauflos, ohne die Dialektfärbung zu verbergen.

Innere Sicherheit? Klingt abstrakt. Aber nur, bis Reul seine Definition liefert: Der Mensch braucht Regeln, und an die muss man sich halten, denn „wenn jeder macht, watter will, gibt’s ein Durcheinander“. In einer „Musikkapelle“ kann doch auch nicht „jeder ein anderes Lied“ spielen.

Reuls Veranschaulichungsfall ist die Clan-Kriminalität im Ruhrgebiet: „30 Jahre lang hat sich keiner drum gekümmert.“ Es klinge banal, aber der erste Schritt, um das Problem zu lösen, sei, es überhaupt erst mal zu „benennen“. Lange sei das nicht passiert, weil man ja niemand „stigmatisieren“ wollte aus Angst, als Rechtsausleger gebrandmarkt zu werden – „am Ende biste dann Ausländerfeind“.

Aber „Kindergeldbetrug“ sei im Pott nun mal so was wie die „Grundsicherung für Clan-Mitglieder“.

Herbert Reuls Pilotprojekt gegen Kindergeldbetrug

Also gründete Reul eine Task Force und startete ein Pilotprojekt in Duisburg. Sie fragten Lehrer und Jugendämter, welche Kinder nie in der Schule seien. Zu diesen Adressen gingen Polizisten. Und stellten fest: Wenn überhaupt jemand dort wohnte, dann jedenfalls „keine Kinder“. Clans bezogen staatliche Hilfe für Kleine, die es gar nicht gab. Reul stoppte die Zahlungen. „Auf einen Schlag haben wir 18 Millionen Euro eingespart.“

Bei all dem klingt Reul nicht wie ein Law-and-Order-Finsterling, er argumentiert das ganz gelassen durch, wobei alles obendrein noch intonatorisch gemildert ist vom behaglichen rheinischen Klang. Das Recht gelte für die Clans, das Recht gelte für Rechtsextremisten, eine „echte große Gefahr“, das Recht gelte für die Aktivisten im Hambacher Forst, die „Polizisten mit Steinen und mit Scheiße“ beworfen hätten – „Recht gilt überall für alle gleich. Das ist der eigentliche Clou dieser Republik. Das nennt sich übrigens Rechtsstaat.“

Eine ordentliche Regierung, findet Reul, muss das anpacken; „damit die Leute merken, man kümmert sich drum“.

Na so was, neuerdings wird Reul nicht mehr beschimpft

Seit mehr als 50 Jahren macht er Politik, er war Landtags- und Europa-Abgeordneter, er hat endlos viel erlebt und kenne es eigentlich nicht anders, als dass Politiker eben beschimpft werden, weil sie es nicht allen recht machen können. Seit er aber 2017 sein Amt als NRW-Innenminister antrat, ernte er Zuspruch wie nie.

In Fellbach ist es nicht anders. Am Ende der Rede springen die Leute auf, erst nur ein paar am Tisch links hinten, aber kurz darauf steht der ganze Saal. Sie schwingen Fähnchen, in den Applaus mischen sich Jubelrufe. Herbert Reul hat der baden-württembergischen CDU die wunde Seele gestreichelt. So klar, so in sich ruhend, so nahe bei den Leuten, mögen manche gedacht haben: Ach, wenn wir so einen hier bei uns hätten.