So geht modernes Operieren in Schorndorf: Ein Tag mit Chefarzt Dr. Christoph Ulmer

Blut und Skalpell: So hatten wir uns Operieren vorgestellt. Zu sehen bekamen wir: einen winzigen Haken und verdampfendes Gewebe. Einblicke in die Schlüsselloch-Chirurgie des Bauchraums: Wir beobachten Dr. Christoph Ulmer, 52, Chefarzt der Rems-Murr-Klinik Schorndorf, wie er eine Gallenblase minimalinvasiv entfernt.

Vorbereitung: Die Operation, Teil 1

Die Patientin liegt in der Mitte des Raums, ihr Bauch ist frei, der restliche Körper von Tuch bedeckt. Gianin Ticu, der Anästhesist, hat die Frau in Narkose versetzt, jetzt überwacht er, umstellt von Apparaten, den künstlichen Schlaf. Ebenfalls im OP-Saal: Oscar Borjas aus Honduras, Assistenzarzt; Marie-Luise Buta, Springerin; und Margit Dannenhauer, die chirurgisch-technische Assistentin – falls ihr Chef gleich rumpfuschen sollte: Ihr würde es nicht entgehen, sie macht den Job seit 22 Jahren. Es sei sinnlos, sagt Christoph Ulmer, ihr „ein X für ein U vorzumachen“. Als er 2016, vom Robert-Bosch-Krankenhaus kommend, in Schorndorf anfing, habe sie gewitzelt: „Aha, so macht mr des also beim Bosch. Oh je.“

Ulmer, versunken in die Rituale der Vorbereitung, wirkt ein bisschen wie ein Boxer vor dem Kampf: reibt sich die Hände warm; schlüpft in den OP-Kittel, den Dannenhauer hinhält. Und nun: Stille. Manche hören ihre Lieblingslieder, wenn sie operieren, aber „sorry, ich kann nicht mit Musik“.

Alles mit Bauch: Die Viszeralchirurgie

Zwölf Ärztinnen und Ärzte, Pflegepersonal, nichtärztliche Mitarbeiterinnen: Das ist Ulmers Team der „Viszeralchirurgie“. Es geht bei dieser Fachrichtung um „alles mit Bauch“: vom schlichten Leistenbruch bis zur fünfstündigen Operation eines Dickdarm-Karzinoms; von der Bauchspeichel- bis zur Schilddrüse, bei der ein Monitoringsystem während der Operation die Funktion des Stimmbandnervs misst – gerät er unter Stress, schlägt ein akustisches Signal an, es ist „wie eine Einparkhilfe“. Team Ulmer ist hochdekoriert: Kompetenzzentrum für chirurgische Koloproktologie, für minimalinvasive Chirurgie, für Hernienchirurgie.

„Operieren kann jeder trainierte Affe“, sagt Ulmer, und auch wenn das gewiss kokett ist – die Kernbotschaft leuchtet ein: Das eigentlich Wichtige sei die „Indikation“; man muss wissen, was man tut, was man lässt und warum.

Kamerafahrt: Die Operation, Teil 2

Ulmer setzt einen kleinen Schnitt – es ist eher nur ein Stich – und dreht sanft einen Schlauch durch die Öffnung in den Bauchraum: CO2 wird dorthin geleitet, die Bauchdecke hebt sich ballonartig. So entsteht der Platz, den der Operateur nutzen wird.

Ein zweiter kleiner Schnitt, die Kamerasonde dringt ein – wir sehen, auf einem Bildschirm über dem OP-Bett, die Innenwelt eines Menschen: Wenn das magische Auge durch den Bauchraum wandert, ziehen schimmernde und glänzende Oberflächen vorbei, Texturen unterschiedlicher Beschaffenheit, glatt oder runzlig, pulsierend oder bewegungslos, geädert oder marmoriert; ein Höhlensystem voller Nischen, Wülste, Gräben, Wölbungen, eine in Farbtönen von Weiß über Rosa und Orange bis zu kraftvollem Rot changierende Landschaft.

„Hier“, sagt Ulmer, während die Kamera umherschweift: „die Leber“; und an sie angeschmiegt, zum Teil mit ihr verwachsen: die Gallenblase, die es zu entfernen gilt. Sie ist von einem Polypen befallen, ein böses Risiko, das sich zur tödlichen Gefahr auswachsen kann.

Gallenflüssigkeit hilft uns, fetthaltige Nahrung besser zu verdauen – aber das geht auch ohne Gallenblase. Denn das Sekret wird nicht dort produziert, sondern in der Leber und wandert in den Darm. Die Blase ist nur ein Zwischenspeicher.

Ökonomie der Medizin: Einige Grundlagen

Wie alle Beschäftigten in der modernen Klinikmedizin spürt auch Ulmer die Rentabilitätspeitsche im Nacken (mehr dazu hier in einer dreiteiligen ZVW-Reportageserie). Eine OP-Minute bringt dem Krankenhaus 15 bis 20 Euro – da „können Sie keine verschenken“. Planung, Organisation, Prozesse müssen schnurren.

„Mein Ziel ist es, in einer Woche ein Bett zweimal belegt zu haben. Oder mehrmals.“ Selbst nach einer komplexen Dickdarmoperation wird der Patient oft binnen sieben Tagen entlassen. Das klingt nach Hamsterrad. Andererseits: Kurze Liegezeit muss nicht schlecht sein.

Ulmer treibt zum Beispiel „ERAS“ voran: Enhanced Recovery After Surgery, verbesserte Genesung nach Operation. In Skandinavien sei das bereits Alltag; in Deutschland gehören die Rems-Murr-Kliniken zu den Vorreitern. Es geht darum, den Patienten schon vor der OP systematisch fit zu machen: Atemtherapie. Ernährungskonzept. „Bewegung, Bewegung, Bewegung“. Der Kranke erholt sich dann schneller nach dem Eingriff; der Operateur erzielt nachweisbar bessere Ergebnisse; und die Klinik schleust mehr Kundschaft durch.

Das Wichtigste aber ist es, Vertrauen aufzubauen. 50 Prozent der Leute für Team Ulmer kommen über die Notaufnahme, weil sie akute Beschwerden haben – die andere Hälfte findet zu ihm über die Sprechstunde. Schlüsselpartner dabei sind „die Niedergelassenen. Die weisen uns die Patienten zu.“ Jede Klinik ist auf Hausärzte angewiesen, die wissen: „Da kannst du hingehen.“

Vaporisiert: Die Operation, Teil 3

Durch die Schnittöffnung führt Ulmer nun einen anderen Stab in den Leib ein – am Ende der Sonde diesmal: ein läppisch kleiner Haken, gekrümmt wie die Handprothese von Peter Pans Feind Käpt’n Hook.

Seine eigenen Aktionen im Bauchraum via Bildschirm beobachtend, beginnt Ulmer mit der Arbeit: Der Haken steht unter Strom, Millimeter für Millimeter brennt er sich durch das Fettgewebe, das Organe und Adern überzieht. Bisweilen huscht ein Blitzen über den Monitor; etwas, das aussieht wie eine flüchtige Schneewehe, zieht durchs Bild: eine Schliere, die entsteht, wenn Gewebe „vaporisiert“, verdampft.

Vorteile der Elektrochirurgie: Der Operateur muss keinen Druck ausüben, um Gewebe zu durchtrennen; so kann er sich hochpräzise vortasten. Und die Erwärmung an den Schnittstellen stillt jede Blutung. Chirurgensatz des Tages: „Ich habe Angst vor Blut.“ Denn „Blut nimmt mir die Sicht weg.“

Behutsam wie ein Mikado-Spieler präpariert der Arzt mit seinem OP-Stab die Gallenblase aus der Umarmung der Leber. Aber noch hängt das zu entnehmende Organ an einem Blutgefäß fest.

Teamwork: Das interdisziplinäre Prinzip

Die moderne Medizin zerfällt in viele hoch spezialisierte Fachdisziplinen. Aber der Mensch ist immer nur: ein Mensch. Er will Hilfe – egal wie, egal von wem. Deshalb ist interdisziplinäre Zusammenarbeit wichtig.

In Schorndorf gibt es neben der Viszeralchirurgie die Gastroenterologie. Beide Disziplinen befassen sich mit Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts. Die einen sind auf Operationen spezialisiert, die anderen auf Therapie. Dazu bringt die Gynäkologie ihr Wissen um den weiblichen Sexual- und Fortpflanzungstrakt ein. Sie alle aber würden im Dunkeln tappen, gäbe es nicht die Radiologie mit ihren bildgebenden Verfahren von der Röntgen-Computertomografie (CT) bis zur Magnetresonanztomografie (MRT). In Schorndorf arbeiten alle vier Fächer eng zusammen unterm Etikett „ViZe“: Viszeralmedizinisches Zentrum.

Bei einer CT zeichnete sich auf der Leber einer Patientin ein heller Ring mit dunklem Kern ab – Verdacht: schnell wachsender Tumor. Einige Wochen später aber, bei der zweiten CT, hatte sich nichts verändert – überraschend. Ulmer und Radiologie-Chefarzt Dr. Harald Bareth beschlossen: zur Klärung ein Ultraschall. Ergebnis: „nichts zu sehen“ – irritierend. Worauf Ulmer während eines anderen Eingriffs bei der Frau nebenbei einen zweiten Ultraschall machte, im Bauchraum, direkt auf der Leber: nichts.

„Das kann man so nicht stehenlassen“, sagt Bareth. Noch eine CT wird nun folgen. Wenn sich doch wieder ein Verdachtsbefund zeigt, wird die Aufnahme als Landkarte dienen für eine Biopsie: Ein Stab dringt in den Körper und entnimmt eine Gewebeprobe.

Der Fall zeigt: Verantwortungsvolle Medizin ist nicht möglich ohne Teamwork.

In Formalin: Die Operation, Teil 4

Ulmer klemmt das Blutgefäß an zwei Stellen mit Clips aus Titan ab. Es ist dasselbe Prinzip wie bei einer Schleuse: An der isolierten Passage zwischen den beiden Klemmen kann der Operateur die Ader durchtrennen. Die Gallenblase liegt nun lose im Bauchraum. Der Arzt schiebt ein Tütchen durch die Schnittöffnung in den Leib, verpackt das Organ, zieht es sicher heraus. Die Ader-Klammern bleiben im Bauch. Kein Problem, sagt Ulmer: „Titan piept nicht.“

Und da ist das Ding: vielleicht sieben Zentimeter lang; sieht aus wie eine Bonsai-Aubergine. Die Gallenblase wird in Formalin eingelegt, danach wandert sie in die Pathologie. Die Kollegen werden schauen, ob Ulmer sauber gearbeitet hat.

Alphatiere: Facetten des Chefarzt-Berufs

Ein Chefarzt will „alles können und das am besten. Wir sind alle Diven“, sagt Ulmer. „Natürlich ist das Ego immer im Weg.“ Aber wahre Klasse erweist sich darin, es beiseiteräumen zu können: Bisweilen übergibt er eine komplexe Operation, „auch wenn ich es technisch könnte“, an eine Uniklinik mit mehr Erfahrung.

Ein wichtiger Teil seiner Tätigkeit sei es, Netzwerke zu pflegen, mit Tübingen, Ulm, wo auch immer. Unlängst sah er sich mit einem extrem seltenen Tumorfall im Bauchfellbereich konfrontiert – er wandte sich nach Würzburg, wo es Spezialisten dafür gibt. Regelmäßig besucht er Kongresse, wo „testosterongeschwängerte Alphatiere“ mit „medizinischem Latein“ um sich werfen, und knüpft Kontakte.

Zurück in der Sprechstunde redet er dann wieder Deutsch: Aus der „Sepsis“ wird die „Blutvergiftung“, der „Ileus“ heißt „Darmverschluss“. Ulmer stammt aus Ludwigsburg; wenn er mit Patienten redet, fällt auf, wie umstandslos er, als reiße ihn ein Dialekt-Magnetismus mit, ins Schwäbische verfällt. Laienverständlich zu sein: Auch das ist eine medizinische Spezialkompetenz.

Aber nervt es denn nicht, wenn besorgte Angehörige einen mit Fragen löchern? Tja. „Erklärbär“ zu sein, gehöre auch zum Job. „Ich geh mit dem Messer auf Menschen los“ – da sei es doch nachvollziehbar, wenn die Verwandtschaft wenigstens kapieren möchte, warum genau er das tut.

Schlüssellochchirurgie: Die Operation, Teil 5

Kaum 30 Minuten hat die OP gedauert. Die einzigen äußerlichen Spuren auf dem Bauch: zwei Einstichstellen und eine etwas längere, aber auch nur wenige Zentimeter messende Wunde, sauber vernäht. Das also ist gemeint mit dem Begriff „Schlüssellochchirurgie“. Wenn er gut arbeite, sagt Ulmer, habe eine Gallenblasen-Entfernung weniger Nebenwirkungen „als Aspirin“. Operieren sei für ihn zwischen all den Aufgaben als Chefarzt – Personalgewinnung, Budgetdebatten mit der Geschäftsführung, Hintergrundgespräche mit dem Landrat – bisweilen fast ein „kontemplatives Hobby“.

Die Patientin aber ist „heute Morgen gekommen und geht übermorgen wahrscheinlich nach Hause“.