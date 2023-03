So lief es im Berufsverkehr am Streik-Montag (27.03.) im Rems-Murr-Kreis

Nichts geht mehr. Zumindest nicht auf der Schiene. Der Streik der Gewerkschaften EVG und Verdi legt den Bahnverkehr auch im Rems-Murr-Kreis komplett lahm. Die Menschen sind darauf vorbereitet, an den Bahnhöfen in Waiblingen und Schorndorf stehen am Montagmorgen nur völlig vereinzelt Menschen in der Hoffnung, es möge doch eine S-Bahn oder ein Regionalzug fahren. Sind also alle aufs Auto umgestiegen?

Kurz vor 7 Uhr. Es ist ordentlich was los auf den Straßen. Der Verkehr stockt auf der Westumfahrung von Waiblingen, berichtet ein Kollege. Auf der B 14 in Richtung Stuttgart geht es zwischen dem Teiler und dem Kappelbergtunnel ebenfalls nur langsam voran. Doch das ist völlig normal an einem Montagmorgen, allenfalls zu Hochzeiten der Corona-Pandemie kam man an diesen Stellen völlig staufrei durch. Auf der Straße ist vom Streik auf der Schiene nichts zu spüren. Oder kommt da noch was?

Stau in der Innenstadt in Stuttgart

8 Uhr. Wer an diesem Streiktag einen wichtigen Termin hat, ist vorbereitet. Denn auch ohne Streik fährt man lieber mit einem ordentlichen Zeitpuffer los. Erst recht, wenn man einmal quer durch den Rems-Murr-Kreis bis nach Stuttgart muss. An diesem Tag trifft ein Kollege zusätzliche Vorkehrungen. Die Sitze im Auto sind umgeklappt, das Fahrrad im Auto verstaut. Notfalls könnte man also das letzte Stück auf zwei statt vier Rädern zurücklegen. Doch alle Vorbereitung war umsonst: Um acht Uhr hat sich der zäh fließende Verkehr auf der B 14 rund um Waiblingen längst aufgelöst. Wo Autofahrer sonst um diese Zeit gerne mal Geduld brauchen ist heute freie Fahrt, auch durch den Kappelbergtunnel flutscht es an diesem Morgen.

8.30 Uhr. Wie sieht es in der anderen Richtung aus? Auf der B 14 in Stuttgart läuft es um diese Zeit stadtauswärts normalerweise flüssig. Nicht an diesem Montagmorgen. In der Stadt rückt die Blechlawine auf der Bundesstraße nur sehr langsam voran. manch einer verschätzt sich, hängt mitten auf der Kreuzung fest beim Versuch, sich noch in den dichten Verkehr einzufädeln. Immerhin: Am Hauptbahnhof stehen zahlreiche Taxis am Taxistand, gestrandete Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs kommen von dort also notfalls weiter – falls das Taxi nicht im Stau steckt. Denn die Citiy scheint verstopft. Es könnte schwierig zu werden, heute zur Arbeit in den Rems-Murr-Kreis zu kommen.

Freie Fahrt in beiden Richtungen auf der B 14

9 Uhr. Doch der Stau löst sich nur wenige Meter weiter, auf Höhe des Neckartors, in Luft auf. Von dort an gibt es auch in dieser Richtung freie Fahrt auf der Bundesstraße. Es ist sogar weniger los als sonst um diese Uhrzeit. Während es in Richtung Waiblingen zu dieser Uhrzeit fast immer gut läuft, schiebt sich normalerweise eine Blechlawine in Richtung Stuttgart, spätestens von der Stelle an, wo die Bundesstraßen 10 und 14 sich treffen. Doch am Streiktag scheinen alle, bei denen es irgendwie möglich ist, zuhause geblieben zu sein. Um 8.59 biegt die Kollegin, die aus dem Stuttgart nach Waiblingen pendelt, auf den Parkplatz beim Verlag ein. 29 Minuten hat die Fahrt gedauert – schneller ist die Strecke nie zu schaffen.

9.30 Uhr. Auch in der anderen Richtung sind die Straßen nach wie vor frei und sogar weniger befahren als sonst an einem Montagmorgen um diese Uhrzeit. Für die Strecke von Schorndorf nach Waiblingen hat ein Kollege nur rund 25 Minuten gebraucht und war um 9.45 Uhr da. Auf der b 29 sei weniger verkehr als sonst gewesen, berichtet er.

Nicht ganz ernst gemeintes Fazit: Beinahe könnte sich der Berufspendler wünschen, es wäre häufiger Streik. So freie Fahrt gibt es auf den Straßen im Rems-Murr-Kreis selten.