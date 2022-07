Sommerliche Drinks: 5 Rezepte für den Start ins Wochenende

Am Wochenende wird es wieder heiß im Ländle. Trotz Temperaturen unter der 30 Grad Marke wird bestimmt die eine oder andere Schweißperle fließen. Da hilft nur, sich mit einem kühlen Sommer-Drink abkühlen und das Leben genießen.

Unsere Redaktion hat nach ein paar erfrischenden Getränken mit und ohne Alkohol gesucht. Hier kommen unsere Top-5.

Rosé Aperol

Eine Abwandlung des klassischen Aperol Spritz, die Abwechslung bringt. Einfach und nur mit zwei Zutaten zubereitet, bringt das Getränk Laune ins Wochenende.

Das wird benötigt:

Aperol

Rosé

So geht’s:

Gebe 4 cl Aperol in ein Weinglas und fülle es dann mit einem gekühlten Rosé deiner Wahl auf. Zur Deko können hier Orangen oder aber auch getrocknete Rosenblätter verwendet werden.

Granatapfel-Drink mit Prosecco und Minze

Ein leichter, spritziger Drink für alle, die es etwas ausgefallener mögen.

Das wird benötigt (4 Portionen):

2 Granatäpfel

600 ml Prosecco

Minze

4 TL Grenadine

So geht’s:

(Hinweis: Hierfür kann ein frischer Granatapfel oder die Tiefkühl-Variante verwendet werden.)

Den Granatapfel zunächst halbieren und die Kerne mit einem Löffel herauslösen. Anschließend werden die Kerne mit ein paar Minzblättern und dem Prosecco in einen Krug gefüllt. Das muss dann für rund 15 Minuten ziehen. Damit das Getränk in der Zwischenzeit nicht warm wird, stellt man es am besten so lange in den Kühlschrank. Zum Schluss entnimmt man wieder die Minze. In ein Sektglas werden dann jeweils 1 TL des Grenadinesirups dazugegeben. Die Granatapfel-Prosecco-Mischung auf die Gläser verteilen und fertig!

Lillet Rubis

Wer Erdbeeren mag, kommt hier voll auf seine Kosten. Der leckere Punch-ähnliche Drink kommt sicher gut auf der nächsten Gartenparty. Lecker, leicht und schnell zubereitet.

Das wird benötigt:

1,5 Liter Lillet Rose

1 Liter Mineralwasser

0,3 Liter Erdbeersirup

0,2 Liter frischer Limettensaft

300 Gramm Erdbeeren

3 Vanilleschoten

Eiswürfel

So geht’s:

Den Erdbeersirup sowie den Limettensaft zum Lillet Rose geben. Das Ganze gut umrühren. Das Mark der Vanilleschoten auskratzen und hinzugeben. Jetzt kommen die Erdbeeren: Vierteln und ab in den Punch damit. Jetzt sollte der Drink für mindestens eine Stunde in den Kühlschrank gestellt werden. Zum Schluss mit Mineralwasser auffüllen. Den fertigen Lillet-Punch mit Eiswürfeln servieren.

Wer es lieber alkoholfrei mag, findet vielleicht unter diesen Sommerdrinks seinen Favoriten:

Wassermelonen-Limo

Anstatt - wie üblich - die Wassermelone zu essen, kann man aus ihr auch leckere Limonade machen.

Das wird benötigt:

100 ml Wasser

50 g Zucker

Saft von 2 Zitronen

1 kg Wassermelonenfruchtfleisch

0,5 - 0,7 Liter Mineralwasser oder stilles Wasser

Eiswürfel oder Crushed-Eis

Das Wasser, den Zucker und den Zitronensaft in einem Topf unter Rühren aufkochen. Etwa 5 Minuten köcheln lassen, bis sich der Zucker gelöst und sich eine sirupartige Konsistenz gebildet hat. Anschließend den Sirup vom Herd nehmen und auskühlen lassen.

Jetzt ist die Wassermelone dran: In grobe Stücke schneiden und ab in den Mixer, bis die Stücke gut durchpüriert sind. Den Wassermelonen-Brei dann durch ein feines Sieb streichen und Kerne und Püree entsorgen. Übrig bleibt der Wassermelonen-Saft. Diesen mit dem Zitronensirup gut vermischen und nach Geschmack mit Mineralwasser aufgießen.

Eine Karaffe mit Crushed Eis oder Eiswürfeln füllen und die Wassermelonen-Limo dazugeben. Zur Deko können hier Zitronen- oder Limettenscheiben verwendet werden.

Pink Drink

Diesen leckeren Drink müsst ihr in Zukunft nicht bei Starbucks bestellen, sondern könnt ihn ganz einfach selbst machen.

Das wird benötigt (2 Portionen):

400 ml Früchtetee (ergibt sich aus ca. 2 Teebeuteln.)

Eiswürfel

16 Tiefkühl-Himbeeren

2 TL Himbeersirup

300 ml Kokosdrink

So geht’s:

Den Früchtetee aufkochen und abkühlen lassen. Anschließend die Eiswürfel in ein Glas geben und die gefrorenen Himbeeren dazugeben.

Den Früchtetee in das Glas gießen und den Himbeersirup hinzugeben. Zum Schluss wird das Getränk mit dem Kokosdrink aufgefüllt. Fertig!