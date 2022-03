Was, wenn der Ukraine-Krieg nuklear eskaliert oder es bei den Kämpfen zu Strahlenfreisetzung in Tschernobyl oder bei anderen Atomkraftwerken kommt? Der Rems-Murr-Kreis und die Kommunen wappnen sich für den Ernstfall. Eine der Kernbotschaften: Niemand muss jetzt in die Apotheke rennen und sich auf eigene Faust mit Jodtabletten eindecken!

Eins vorweg: Vermutlich gehört es zum russischen Propagandakonzept, die internationale Angst vor einer atomaren Zuspitzung zu schüren. Momentan