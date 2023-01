Spuren der Vermissten aus Remshalden: Handydaten? Handballspiel? Bahn-Kameras?

Die 16-jährige Julia W. aus Remshalden-Grunbach wird immer noch vermisst. Um 9.17 Uhr am Dienstag (24.1.) stieg die 16-Jährige in Kirchheim in die Teckbahn. Doch wo stieg sie aus? In Oberlenningen, wo die Bahnstrecke endet, oder schon in Dettingen, Owen, Brucken? Die Polizei suchte am Wochenende (28./29.1.) mit Fährten-Suchhunden und Hubschrauber. Doch Julias Spuren verlieren sich. Vielleicht besteht ein Zusammenhang mit dem Handballspiel SV Remshalden gegen HSG Owen/Lenningen vom Sonntag (22.1.).

Die Bahnsteigkamera in Kirchheim/Teck hat am Dienstagmorgen (24.1.) aufgenommen, wie Julia W. die Bahn in Richtung Oberlenningen bestieg. Ein von der Polizei veröffentlichtes verschwommenes Foto zeigt die 16-Jährige dort mit ihrem schwarzen Rucksack auf dem Rücken. Dem Rucksack, den sie normalerweise für die Schulsachen verwendet. An hatte sie eine braune Winterjacke mit Fellbesatz an der Kapuze, eine dunkle Hose, einen Schal und schwarze Winterstiefel.

Fahrgast der Teckbahn soll sich bitte bei der Polizei melden

Zur selben Zeit, gegen 9.17 Uhr, filmte die Kirchheimer Bahnsteigkamera einen unbekannten Fahrgast, der, ohne augenscheinlich in Kontakt mit Julia W. zu stehen, zur selben Zeit an derselben Zugtür in die Teckbahn einstieg, dabei aber offensichtlich gerade mit dem Handy telefonierte. Die Polizei hatte sich von diesem Mann eigentlich wichtige Hinweise erhofft. Vielleicht hat er ja gesehen, an welchem Bahnhof Julia W. auf dem Weg bis nach Oberlenningen ausstieg. Leider hat sich der Mann auf den Zeugenaufruf hin aber noch nicht gemeldet.

Der Mann trug eine Wintermütze, möglicherweise in Braun, eine schwarze Winterjacke mit Kapuze, eine schwarze Jogginghose mit vier weißen Applikationen auf der Oberschenkelaußenseite, dunkle Sportschuhe mit weißen Sohlen und führte einen dunklen Rucksack mit sich. Hinweise: Tel. 0 71 51/5 80-3 33.

Zugverbindungen und Handydaten-Auswertung?

„Es bleibt vorerst unklar, was Julia W. am Dienstag, 24. Januar, in der Zeit zwischen 6.30 Uhr, als sie von ihren Eltern angeblich in Richtung Schule in Sommerrain aufbrach, und der Sichtung um 9.17 Uhr am Bahnhof in Kirchheim/Teck tat, wo genau sie sich derweil aufhielt und welche Zugverbindungen sie bis dahin genau nahm“, sagt Rudolf Biehlmaier, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Aalen. War sie in der Zwischenzeit beispielsweise in Stuttgart unterwegs, hat dort vielleicht jemanden getroffen? „Das wissen wir nicht.“

Unbestätigten Gerüchten in Grunbach zufolge hätten die Ermittler der Kripo auf dem Laptop der Jugendlichen nichts gefunden, was Aufschluss über mögliche Gründe ihres Verschwindens geben könnte. Julia W. besitze überdies zwei Handys, die allerdings beide aus seien. Konnte die Polizei Handydaten und Einträge in sozialen Medien auswerten? „Aus ermittlungstaktischen Gründen können wir der Öffentlichkeit darüber keine Auskünfte erteilen“, sagt Biehlmaier. Keine Hinweise gebe es jedenfalls auf eine dubiose Internetbekanntschaft, die Julia W. „eingeladen“ haben könnte.

Warum bestieg Julia W. die Teckbahn? Eine Bekanntschaft vom Handballspiel?

„Wir haben ebenso keine Hinweise darauf, dass Julia W. eine persönliche Beziehung zu Örtlichkeiten oder Bekanntschaften entlang der Teckbahnstrecke hat“, sagt Biehlmaier. Auch über eventuelle frühere Ausflüge etwa mit der Familie oder Freunden in die landschaftlich reizvolle Albtrauf- und Lautertal-Gegend zwischen Kirchheim und Lenningen sei nichts bekannt. „Es ist völlig unklar, warum sie die Teckbahn genommen hat.“

Im Lautertal wird über einen möglichen Zusammenhang der Zugfahrt von Julia W. in Richtung Oberlenningen mit einem nur zwei Tage zuvor, am Sonntag (22.1.), stattgefundenen Landesliga-Herren-Handballspiel spekuliert. Der SV Remshalden empfing vor 150 Zuschauerinnen und Zuschauern in der Stegwiesenhalle in Geradstetten die HSG Owen/Lenningen und gewann 35:30. Nur Zufall? Oder ist die 16-Jährige als Zuschauerin beim Spiel gewesen und hat dort vielleicht jemanden aus Lenningen kennengelernt? „Dazu kann ich Ihnen nichts sagen, liegen mir keine Erkenntnisse vor“, so Polizei-Sprecher Biehlmaier. Will heißen: Könnte auch nicht relevant sein, weil Julia W. womöglich definitiv nicht als Zuschauerin in der Stegwiesenhalle gewesen ist.

Auch andere Spekulationen, wonach sich Julia W. womöglich habe „treiben lassen“, quasi zufällig nach Kirchheim/Teck und weiter Richtung Lenningen gefahren und selbstmordgefährdet sei, wollte Biehlmaier nicht befeuern und bat um Geduld und Zurückhaltung. „Wir ermitteln in alle Richtungen, sind aber weiter auf Hinweise angewiesen und gehen diesen nach.“ So brachte die Polizei auch Fährtensuchhunde und Hubschrauber mit Wärmebildkamera im Raum Lenningen zum Einsatz. „Dort verflüchtigt sich jedoch jegliche Spur“, sagt Biehlmaier.

Es bleibt zudem unklar, ob die Fährten, die die Spürhunde aufgenommen hatten, die aber im Nichts endeten, tatsächliche Fährten gewesen seien. Entlang der Teckbahn wurden auch Fahndungsplakate aufgehängt und Lenninger Passanten gezielt von der Polizei angesprochen, ob sie Julia W. gesehen haben, sagt Biehlmaier. „Ohne konkrete Anhaltspunkte können wir in dem riesigen Gebiet nicht weitersuchen.“

Warum wird nicht weiter die ganze Gegend durchkämmt?

Der Lenninger Bürgermeister Michael Schlecht, der mit der Polizei in engem Kontakt steht, bestätigt: „Wir sind die flächenmäßig größte Gemeinde im Landkreis Esslingen und waldreich.“ Die ganze Gegend nur aus Verdacht zu durchkämmen, sei schier unmöglich. Die Albtrauf-Region ist für ihre weitläufigen naturnahen Wanderwege bekannt, für ihre Burgen und Ruinen, ihre Felswände, ihre Aussichtsplattformen, ihre Höhlen und das Schopflocher Moor. „Wir sind regelmäßige Ausflugsregion für Menschen aus dem Neckartal und der Region Stuttgart“, sagt Schlecht.

Die Suche nach der vermissten Julia W. treibe freilich auch die Lenninger um. Auch die Lokalzeitung, der Teckbote, habe berichtet, und den Hubschrauber in der Luft haben natürlich auch viele bemerkt. „Wir sind entsetzt, und mit jedem Tag, an dem die Jugendliche nicht gefunden wird, wird es natürlich dramatischer. Wir hoffen alle, dass alles doch noch gut wird“, sagt Bürgermeister Schlecht.

Denkbar wäre auch, dass Julia W. anderswo auf der Strecke ausgestiegen ist, etwa in Dettingen oder Owen, oder von der Zug-Endstation Oberlenningen mit dem Bus weitergefahren ist, „rüber ins andere Tal bei Bissingen/Teck“, sagt Schlecht. „Oder aber sie ist zurück nach Stuttgart oder irgendwo anders hin, das kann auch sein“, sagt Biehlmaier. Oder ist sie per Anhalter weitergefahren? Oder hält sie sich noch irgendwo in der Albtrauf-Region entlang des Lautertals auf?

Gibt es nicht weitere Kameraaufnahmen, etwa vom Bahnhof Oberlenningen oder vom Busbahnhof dort oder vom Stuttgarter Hauptbahnhof oder vom Zug-Inneren? „Die Bundespolizei ist damit beauftragt, alles Vorhandene und alles Mögliche auszuwerten“, sagt Biehlmaier. Bislang ohne weiteres Ergebnis.