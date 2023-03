Stihl baut wichtigen deutschen Standort aus: Neue „Arbeitswelten“ in Dieburg

Die Firma Stihl investiert weiterhin am deutschen Standort – neuestes Projekt: die Erweiterung und Modernisierung der Vertriebszentrale in Dieburg. Die Kennzahlen des Gebäudes sind ziemlich beeindruckend.

Von Dieburg aus beliefert Stihl den deutschen Markt. Auf dem dortigen Firmengelände wird nun ein neues Vertriebsgebäude entstehen. Dr. Nikolas Stihl, Stihl-Beirats- und Aufsichtsratsvorsitzender, sagt über die Pläne: „Mit dieser Entscheidung bekennen wir uns zum Standort Dieburg, der den zweithöchsten Absatz und Umsatz unter allen Stihl-Vertriebsgesellschaften weltweit erzielt. Unser Familienunternehmen investiert in die Zukunft und schafft neue Arbeitsplätze. Wir sind fest davon überzeugt: Der bewährte Standort in Dieburg wird auch künftig dazu beitragen, unsere führende Marktstellung in Deutschland auszubauen.“ (Auch sonst baut Stihl recht fleißig - siehe hier und hier.)

Bürgermeister Frank Haus frohlockt

Auch Frank Haus, Bürgermeister der Stadt Dieburg, freut sich über die Entwicklung: „Mit dem Bauvorhaben setzt Stihl erneut Maßstäbe, und wir sind stolz, dass sich dieses renommierte Unternehmen hier in Dieburg so erfolgreich weiterentwickelt.“

Zum neuen Vertriebsgebäude, das vom Architekturbüro Planquadrat aus Darmstadt entworfen wurde, gehören laut einer Stihl-Pressemitteilung „modernste, energiesparende Gebäudetechnik, ressourcenschonende Holzhybrid-Bauweise und neue Arbeitswelten für produktives Arbeiten“.

7700 Quadratmeter Bruttogeschossfläche

Gerhard Rheiner, der als Bereichsleiter Materialwirtschaft, Personal und Servicedienstleistungen der Stihl-Vertriebszentrale in Dieburg das Bauvorhaben betreut, erklärt: „Auf einer Bruttogeschossfläche von rund 7700 Quadratmetern befinden sich modernste Büros, Räume für kreatives Arbeiten, ein Betriebsrestaurant, ein Café, ein Auditorium für Veranstaltungen sowie Räume für Begegnungen zwischen Mitarbeitenden, unseren Fachhändlern und Kunden.“

Bevor mit dem Neubau begonnen werden kann, stehen voraussichtlich ab Herbst 2023 Rückbaumaßnahmen von Teilen des derzeitigen Gebäudebestandes an.

Die Vertriebszentrale in Dieburg vermarktet die Stihl-Produkte in Deutschland und erzielte 2021 einen Umsatz von 471 Millionen Euro.

Die Stihl-Gruppe im Schnelldurchlauf

Die Stihl-Gruppe – Stammsitz: Waiblingen – entwickelt, fertigt und vertreibt motorbetriebene Geräte für die Forst- und Landwirtschaft sowie für die Landschaftspflege, die Bauwirtschaft und private Gartenbesitzerinnen und -besitzer. Ergänzt wird das Sortiment durch digitale Lösungen und Serviceleistungen. Die Produkte werden grundsätzlich über den servicegebenden Fachhandel und eigene Online-Shops, die in den nächsten Jahren international ausgebaut werden, vertrieben. Stihl hat 42 eigene Vertriebs- und Marketinggesellschaften, rund 120 Importeure und mehr als 55.000 Fachhändlerinnen und -händler in über 160 Ländern. Die Firma produziert weltweit in sieben Ländern: Deutschland, USA, Brasilien, Schweiz, Österreich, China, Philippinen.

2021 erzielte Stihl mit 20.094 Beschäftigten weltweit einen Umsatz von 5,06 Milliarden Euro.