Stihl kauft sächsische Firma für Gartentechnik namens Mogatec

Stihl hat eine Mehrheitsbeteiligung an einem sächsischen Unternehmen für Gartentechnik erworben. An der Mogatec GmbH hält Stihl nun einer Mitteilung zufolge eine Beteiligung in Höhe von 75,1 Prozent. Die Mogatec GmbH hat ihren Sitz in Drebach in Sachsen. Stihl werde in den kommenden Jahren stufenweise die restlichen Mogatec-Anteile übernehmen, kündigte das Unternehmen am Freitag an. Die beiden Unternehmen seien bereits seit vielen Jahren eng verbunden. Die Firmen arbeiten bei der Auftragsentwicklung und -fertigung von einzelnen Geräten zusammen. Diese Kooperation besteht bereits seit knapp 30 Jahren.

Stihl und Mogatec: Für die Zukunft bestens aufgestellt sein

„Mit einem erfahrenen Spezialisten wie Mogatec erweitert Stihl als Hersteller von Garten- und Motorgeräten die Entwicklungs- und Fertigungskompetenzen, insbesondere im Wachstumsmarkt Akku“, wird Dr. Nikolas Stihl, Beirats- und Aufsichtsratsvorsitzender bei Stihl, in der Mitteilung zitiert. „Mit diesem Schritt stärken wir den internationalen Stihl-Produktionsverbund und legen einen wichtigen Grundstein für weiteres Wachstum, auch in Sachsen“, so Martin Schwarz, Stihl-Vorstand Produktion und Materialwirtschaft.

Für Mogatec bedeutet der Zusammenschluss laut Mogatec-Gesellschafter Erik Jachmann, „für die Zukunft bestens aufgestellt zu sein“. Der Standort in Drebach werde nachhaltig gestärkt, heißt es weiter in der Mitteilung mit Verweis auf entsprechende Aussagen der beiden Mogatec-Geschäftsführer Tobias Wetzel und Alexander Gränitz.

Mogatec GmbH ist Spezialist für moderne Gartentechnik

Den Angaben zufolge will Stihl Mogatec als operativ eigenständiges Unternehmen unverändert fortführen. Die Mogatec-Geschäftsführer Tobias Wetzel und Alexander Gränitz werden „weiterhin als Doppelspitze das sächsische Unternehmen operativ führen“, heißt es in der Mitteilung.

Die Mogatec GmbH ist den Angaben zufolge Spezialist für moderne Gartentechnik und wurde 1992 gegründet. Gestartet war das Unternehmen mit 15 Mitarbeitenden. Heute fertigt das Unternehmen mit rund 430 Beschäftigten am Unternehmenshauptsitz in Drebach Komponenten für die Herstellung von Getriebe-, Kupplungs- und Schneidsystemen sowie elektrische und akkubetriebene Gartengeräte. 2021 erzielte Mogatec einen Umsatz von rund 100 Millionen Euro.