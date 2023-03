Streik im Rems-Murr-Kreis: Bahnverkehr komplett lahmgelegt, Stau auf B14

Der bundesweite Streiktag am Montag (27.03.) legt den Bahnverkehr komplett lahm: Seit Mitternacht streiken die Bahngewerkschaften EVG und Verdi. Auch im Rems-Murr-Kreis sind tausende Pendler von dem Warnstreik betroffen. Wie voll ist es auf der B14 und B29? Fährt doch die ein oder andere S-Bahn? So ist die Lage im Kreis.

Menschenleere Bahnsteige: Fahren einzelne S-Bahnen?

Die harte Nachricht vorneweg: Nichts fährt auf den Schienen im Rems-Murr-Kreis - weder in Schorndorf, Waiblingen oder Winnenden. Die Bahnhöfe, an denen sonst reger Betrieb an einem Montagmorgen herrscht, sind menschenleer.

Ein paar einzelne Pendler warten trotzdem bei eiskalten Temperaturen auf einen Zug. In Schorndorf etwa wurde in der VVS-App eine S-Bahn um 07:18 Uhr angezeigt - gekommen ist diese natürlich nicht. Immerhin: Die Anzeigetafeln an den Bahnhöfen zeigen es an: "Streik! Zug fällt aus".

Die gute Nachricht: Die Busse fahren recht zuverlässig, da sich die privaten Busunternehmer an dem Warnstreik nicht beteiligen.