Streik legt Rems-Murr-Kreis lahm: Wieslauftalbahn betroffen – auch Go-Ahead?

Deutschland soll am kommenden Montag (27.3.) lahmgelegt werden. Das haben sich Verdi und die EVG auf die Fahnen geschrieben und zu flächendeckenden Warnstreiks aufgerufen, um in den Tarifverhandlungen Druck auszuüben. Im S-Bahn-Verkehr im Rems-Murr-Kreis wird es deshalb zu starken Einschränkungen kommen. Auch die Wieslauftalbahn wird bestreikt. Regionalbahn-Personal von Go-Ahead wird zwar weiterarbeiten, doch aus einem bestimmten Grund könnte auch der Remsbahn Stillstand drohen.

Verdi und Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) zu Warnstreiks aufgerufen

Für die eh schon über das erträgliche Maß geplagten Pendler aus dem Rems-Murr-Kreis kommt am Montag (27.3.) der nächste knüppeldicke Hammer. Verdi und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) haben Beschäftigte von Verkehrsunternehmen bundesweit zu Warnstreiks aufgerufen. Betroffen sein werden nicht nur der Fern- und Regionalverkehr der Eisenbahnen, Flughäfen, Wasserstraßen und Häfen, sondern auch Autobahnen. Wenn in Tunnel-Kontrollzentren, die von der Autobahn GmbH des Bundes betrieben werden, die Beschäftigten streiken, dann müssten die Tunnel gesperrt werden, hieß es.

Die S-Bahn Stuttgart der DB Regio Baden-Württemberg, die auch die S 2 und S 3 durch das Remstal und das Murrtal betreibt, wird bestreikt. Und so auch die Wieslauftalbahn der Württembergischen Eisenbahngesellschaft mbH (WEG). "Die EVG ist auch in unserer Belegschaft organisiert und hat angekündigt, dass am Montag auch die Nebenstrecken, also auch die Wieslauftalbahn, bestreikt werden", sagt WEG-Geschäftsführer Horst Windeisen. "Verdi und EVG wollen am Montag das ganz große Rad drehen. Es ist also davon auszugehen, dass es zu sehr großen Behinderungen bis hin zum Erliegen des Verkehrs auch bei der Wieslauftalbahn kommt."

Regionalbahnen von Go-Ahead werden voraussichtlich nicht bestreikt

Laut Horst Windeisen wäre dies der allererste Streik in der Geschichte der WEG, die seit 1899 besteht. Er habe zwar noch nicht mit dem Betriebsrat gesprochen, um auszuloten, wie viele sich am Montag am Warnstreik beteiligen werden. "Es ist aber von erheblichen Einschränkungen und von Fahrtausfällen auszugehen." Die WEG ist mit Zügen außerdem noch unterwegs auf der Tälesbahn (Nürtingen–Neuffen), der Strohgäubahn (Korntal–Weissach) und der Schönbuchbahn (Böblingen–Dettenhausen).

Die Regionalbahnen von Go-Ahead Baden-Württemberg (GABW) werden zwar voraussichtlich nicht bestreikt, sagt GABW-Pressesprecherin Daniela Birnbaum. "Wir haben Tarifverträge mit der GDL (Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer), nicht mit der EVG. Allerdings ist nicht absehbar, inwieweit auch Fahrdienstleiter der DB-Netz sich am Streik beteiligen." Falls ja, dann sei schnell das ganze Gleis- und Weichenkontrollsystem lahmgelegt, so Birnbaum. "Da können wir dann auch nicht mehr fahren."