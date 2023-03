Streik-Montag im Rems-Murr-Kreis: Was Pendler, Schüler, Reisende wissen müssen

Am Montag (27.03.) ist der Schienenverkehr weitgehend lahmgelegt – wie kommen Sie an Rems und Murr gut durch den Tag? Tipps und Antworten auf alle wichtigen Fragen für Pendler, Schüler und sonstige Reisende; plus: eine Prognose, was in den nächsten Wochen noch auf Sie zukommen könnte.

Lohnt es sich, am Montag auf den Bahnhof zu gehen?

Tun Sie’s nicht! Denn nichts oder fast nichts wird fahren:

Bei den S-Bahnen wird nichts gehen, da die für den Fahrbetrieb zuständige DB Regio direkt bestreikt wird von der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG).

Wieslauftalbahn: Deren Belegschaft ist ebenfalls in der EVG organisiert.

Rems- und Murrbahn: Go-Ahead wird zwar nicht direkt bestreikt, weil das Unternehmen mit der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) bereits 2021 einen Abschluss ausgehandelt hat – aber Go-Ahead ist in vieler Hinsicht auf die DB angewiesen, die für den Streckenbetrieb die Fahrdienstleiter und Stellwerksmitarbeiter zur Verfügung stellt. Deshalb: Falls am Montag überhaupt Go-Ahead-Züge fahren werden, dann gewiss nicht regelmäßig und berechenbar. Go-Ahead teilt mit: Sofern „einzelne Zugfahrten möglich“ sein sollten, gebe es dazu „kurzfristig“ Infos über Fahrplanapps, Twitter und Internetseite. Wer an diese Perspektive seine Reisehoffnungen knüpft, ist selber schuld.

Hat der Streik bereits am Sonntag Auswirkungen aufs Bahn-System?

Ja. Go-Ahead teilt mit: Da laut EVG der Streik am Montagmorgen um null Uhr beginnt, „werden wir bereits am Sonntag Abend den Betrieb geordnet herunterfahren müssen und nicht alle Zugfahrten vor Mitternacht planmäßig durchführen können. Die Fahrgäste werden gebeten, ihre Fahrten am Sonntag so zu planen, dass sie ihre Ziele bereits frühzeitig erreichen.“

Wie gehen die Rems-Murr-Betriebe mit der Situation um?

Pauschal lässt sich das natürlich nicht beantworten, aber die Antwort der Firma Stihl dürfte durchaus beispielhaft sein: „Wir empfehlen Mitarbeitenden am Streik-Tag am Montag, sofern es ihre Tätigkeit erlaubt, zu Hause zu arbeiten. Beschäftigte, bei denen Homeworking nicht möglich ist, zum Beispiel im Produktionsbereich, raten wir, Fahrgemeinschaften zu bilden, um den Straßenverkehr zu reduzieren, oder auf das Fahrrad umzusteigen.“

Müssen Schülerinnen und Schüler jetzt eigentlich zum Unterricht oder nicht?

Schülerinnen und Schüler dürfen am Montag nur dann „dem Präsenzunterricht fernbleiben“, wenn sie partout nicht zur Schule kommen können, weil erstens „Busse und Bahnen nicht fahren“ und zweitens „keine alternativen Fahrtmöglichkeiten bestehen“. Diese Devise gibt das Kultusministerium aus.

„In jedem Fall muss aber die Schule darüber informiert werden. Grundsätzlich findet an den Schulen in Baden-Württemberg Unterricht statt.“ Mit anderen Worten: Theoretisch darf man zwar unter Umständen zu Hause bleiben – praktisch aber gilt das nur für diejenigen Schüler, die exklusiv auf die Schiene angewiesen sind und definitiv keine Ausweichmöglichkeit haben, sei es Fahrrad, Auto, Bus oder Fußmarsch.

Fahren die Busse im Rems-Murr-Kreis?

Ja. Horst Windeisen, Geschäftsführer der Omnibus Ruoff GmbH und einer der Verhandlungsführer des Württembergischen Omnibusverbandes (WBO) in den Tarifverhandlungen mit Verdi, sagt: Die Gewerkschaft habe ihm „versichert, alle privaten Busunternehmen werden am Montag nicht bestreikt. Es werde auch keine Arbeitsniederlegungen zur Unterstützung des Warnstreiks geben.“ Schließlich herrsche Friedenspflicht, der Tarifvertrag mit den Omnibusunternehmen laufe noch bis 30. April.

Kommt sowas künftig öfter vor?

Schwer zu sagen. Mit dem Warnstreik am Montag reagiere die Gewerkschaft „auf die Verweigerungshaltung der Arbeitgeber“, heißt es in einer Pressemitteilung der EVG. Sie fordert unter anderem zwölf Prozent mehr Lohn. Die erste Tarifverhandlungsrunde mit der DB sei „ohne nennenswerte Ergebnisse zu Ende gegangen“, die nächste wird wohl am 24. April beginnen. Die Deutsche Bahn sollte diese „Zeit nutzen, verhandlungsfähige Angebote vorzulegen“, schreibt die EVG – „die Uhr tickt.“ Kommt auch Ende April kein ordentliches Angebot auf den Tisch, wird die EVG wohl die nächste Streik-Offensive folgen lassen. Dann würde an Rems und Murr absehbar nichts mehr gehen – denn Ende April beginnen ja auch bei Waiblingen die mit einer Streckensperrung verbundenen Bauarbeiten zum digitalen Bahnknoten Stuttgart.