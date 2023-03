Streit um "kulturelle Aneignung": Demian Bassé trägt Dreadlocks – darf der das?

Ist es "kulturelle Aneignung", wenn ein Weißer Dreadlocks trägt? Oder handelt es sich bei dieser Sichtweise um übersteigerte Korrektheitsvorstellungen in Teilen der Linken? ZVW-Praktikant Demian Bassé hat so eine Rasta-Frisur - warum er sich dafür entschieden hat, welche Reaktionen er erntet und wie er sich damit fühlt, mitten hinein in eine heftig, teilweise erbittert geführte Debatte geraten zu sein, erzählt er im folgenden Text.

Ronja Maltzahn, Fridays for Future und die Dreadlocks

Vor etwa einem Jahr, im März 2022, wurde die Sängerin Ronja Maltzahn aufgrund ihrer Dreadlocks kurzfristig von einem Auftritt bei einer Fridays-for-Future-Demonstration ausgeladen. Diese Frisur ist im Zuge der politischen Debatte rund um „kulturelle Aneignung“ in die Kritik geraten. Ich trage selbst Dreadlocks – darf ich das?

Im Fall von Ronja Maltzahn argumentierte die FfF-Ortsgruppe Hannover: Aus einer antikolonialistischen und antirassistischen Perspektive sei es nicht akzeptabel, wenn eine weiße Person mit Dreadlocks auf der Bühne stehe. Die Forderung: Maltzahn solle ihre Haare abschneiden, um den Auftritt wahrnehmen zu können.

Ich selbst habe Dreadlocks seit einigen Jahren und bin auch weiß. Ich trage Dreadlocks, weil ich sie ästhetisch finde. Sie sind für mich aber auch ein Zeichen des Andersseins. Man grüßt sich unter „Dreadheads“ und erkennt damit eine Ähnlichkeit, eine Zugehörigkeit an. Man kann es so verbildlichen: Zwei Reisende gleicher Gesinnung kreuzen ihre Wege mit Gruß, und beide verfolgen weiter ihren eigenen.

Gut ein Jahr reifte meine Entscheidung, mir Dreadlocks machen zu lassen. Die Debatte über kulturelle Aneignung war mir damals noch komplett fremd, und entsprechend naiv fiel meine Entscheidung. Die Ursprünge von Dreadlocks waren mir im Ansatz bekannt, aber erst im Laufe der Zeit konnte ich meine Wissenslücke schließen.

„Jo“, „Hey“: Die Reaktionen, die ein Dreadlock-Träger erntet

Ich habe nur positive Erfahrungen mit meiner Frisur gemacht. Immer mal wieder bekomme ich ein Kompliment, oder mir wird freundlich zugenickt, man lächelt mich an, sagt „Jo“ oder „Hey“. Ein Zeichen des Wahrgenommenwerdens und der Zustimmung quasi. Dabei sind es oft schwarze Menschen, die offener auf mich zukommen, mir zunicken und nicht nur neugierig schauen.

Dass jemand mir vorwarf, ich eigne mir damit eine fremde Kultur an, habe ich noch nie erlebt. Dass ich Dreads trage, scheint für die meisten gar kein Gesprächsstoff zu sein – allenfalls gibt es hier und dort interessierte Fragen zur Pflege oder Herstellung.

Dreadlocks: Ein kurzer historischer Ausflug

Dreadlocks, bekannt durch die Bürgerrechts- und Black-Power-Bewegung in den 1950er- und 1960er-Jahren in den USA und vor allem dank der jamaikanischen Reggae-Musik, sind seit jeher ein Ausdruck der Individualität und Freiheit. Frisuren mit verfilztem Haar kamen in verschiedenen Kulturkreisen immer wieder vor. Verweise auf Dreadlocks findet man bei den Sadhus in Nepal, in der islamischen Mystik, dem Sufismus, im Hinduismus, in Europa, Afrika und natürlich bei den jamaikanischen Rastafaris.

Dort liegt wohl der Ursprung der heutigen Verbreitung von Dreadlocks. In den 1930er-Jahren auf Jamaika bildete sich eine Rastafari-Bewegung, die aus einer Minderheit der Unterschicht bestand. Dreadlocks sind dort ein Symbol für das freie, alternative Leben. Auf Jamaika hat diese Haartracht oft auch eine spirituelle Komponente.

Dreadlocks, „Indianer“, „Eskimos“: Die Debatte um kulturelle Aneignung

Der Vorwurf der „kulturellen Aneignung“ bedeutet: Eine Frisur, der eine kulturelle und geschichtliche Prägnanz zuzuschreiben sei, werde als Modeerscheinung zweckentfremdet. Man bediene sich eines Looks, ohne dabei den kulturellen Wert und somit die eigentliche Aussage zu beachten. Man folge also blauäugig einem Trend, ohne den Ursprung und Hintergrund einer kulturellen Erscheinungsform zu kennen und zu vertreten. Greg Tate, ein Kulturtheoretiker, merkt in seinem 2003 veröffentlichten Buch „Everything but the Burden“ (Alles außer der Last) an: Während Weiße in westlichen Kulturen Dreadlocks problemlos tragen können, würden People of Colour weiterhin für die gleiche Frisur diskriminiert.

Nicht nur Dreadlocks sind Teil dieser Debatte. In Deutschland ist der Karneval stark in der Kritik, da „Indianer“- oder „Eskimo“-Kostüme eine klischeehafte Abbildung von indigenen Gruppen seien, die sich jahrhundertelang der Diskriminierung und Unterdrückung ausgesetzt sahen. (Und hitzige Diskussionen gab es auch um Winnetou ...)

Links oder rechts? Die Debatte ist politisch aufgeladen

Auf politischer Ebene – so kann man es in Deutschland beobachten – sind Teile der Linken stark darauf fokussiert, eine Gesellschaft mit höchster Sensibilität zu formen: Man möchte möglichst keine Minderheit benachteiligen, deshalb gilt es, Rücksicht auf ihre kulturellen Güter zu nehmen; aber auch die Gleichberechtigung der Frauen und jener, die sich anders orientieren als die Mehrheit in ihrer Sexualität, oder Body Positivity gehören zu diesem Konzept. An sich ein nobler Ansatz. Von rechts werden genau diese Debatten instrumentalisiert, um die eigene politische Agenda zu fördern; man behauptet, man dürfe ja „nichts mehr sagen“, alles sei „verboten“ nach dem Motto: Die Meinungsfreiheit sei in Gefahr. (Einen interessanten Artikel dazu finden Sie auch hier.)

Im Kern zählt für mich die Frage, wie wir miteinander umgehen. Schaffen wir es, offen einen Diskurs zu führen, uns zuzuhören und einander zu verstehen? Oder zeigen wir lieber mit dem Finger auf andere, deren Beweggründe wir womöglich nicht einmal versuchen in Betracht zu ziehen, um unser ungefragtes Feedback abzuwerfen? Es ist so viel leichter, mit erhobenem Zeigefinger jemanden zurechtzuweisen, anstatt sich die Zeit zu nehmen, die Person erst einmal nach ihren Motiven zu fragen. Das kostet Energie, verlangt Offenheit und die Bereitschaft, das eigene Weltbild mit anderen Sichtweisen zu konfrontieren.

Gleichzeitig sollte jeder, der sich einer anderen Kultur bedient, sich auch über ihre Ursprünge und geschichtliche Relevanz zumindest ein Bild machen, um ein besseres Verständnis, aber auch eine respektvolle Umgangsweise dafür zu kultivieren.

Dreadlocks ja/nein? Ein Gedankenspiel zum Schluss

Was würde ich tun, wenn mich Schwarze, andere Dreadlock-Träger, Menschen, die Diskriminierungen ausgesetzt sind, für meine Frisur kritisieren würden? Ich nehme gerne Feedback entgegen und respektiere die Meinung meines Gegenübers. Aber ich brauche mich nicht zu entschuldigen für mein Aussehen. Und ob die Kritik nun von einem weißen oder einem schwarzen Menschen käme – da mache ich keine Unterschiede. Denn würde ich den Wert eines Arguments von der Hautfarbe meines Gegenübers abhängig machen: Wäre das nicht an sich rassistisch?