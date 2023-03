Stuttgart-Schwabstraße: Signalstörung behoben – Verspätungen bei S-Bahnen

16.06. Uhr: Wie der VVS mitteilt, ist die Signalstörung an der S-Bahn-Haltestelle Schwabstraße behoben. Infolge der Signalstörung kommt es noch zu Folgeabweichungen in beiden Richtungen im S-Bahnverkehr. Fahrgäste werden gebeten, ihre Reiseverbindung vor Fahrtantritt zu prüfen.

15.11 Uhr: Nachdem es bereits am Morgen Probleme gab, sorgte auch am Donnerstagnachmittag (02.03.) eine Signalstörung an der S-Bahnhaltestelle Schwabstraße in Richtung Vaihingen für Verspätungen, Teilausfällen und Umleitungen in beiden Richtungen im S-Bahnverkehr.

Störung mitten im morgendlichen Berufsverkehr

Bereits am Morgen hatte es eine Störung gegeben. Gemeldet wurde die Störung laut dem Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) gegen 06.35 Uhr - also mitten im morgendlichen Berufsverkehr. Behoben war sie laut VVS knapp eine Stunde später. Vorübergehend kam es jedoch noch zu Verspätungen und einzelnen Teilausfällen.

Auch am Mittwochabend (01.03.) hatte ein technisches Problem eben an jenem Nadelöhr den S-Bahnverkehr in der Region ausgebremst.