Tödlicher Fahrrad-Unfall bei Nellmersbach: Neue Radweg-Querung ungefährlicher?

Eine 35-jährige Radfahrerin ist am frühen Dienstag, 4. April, gegen 6.45 Uhr zwischen Erbstetten und Nellmersbach tödlich verunglückt. Ein Auto erfasste sie beim Queren der Kreisstraße. Die Unfall-Kreuzung mit Abzweigung Richtung Heidenhof ist durch Büsche und Bäume unübersichtlich. Ein Baustellen-Fahrzeug versperrt aktuell noch mehr die Sicht. Der künftige neue Radweg soll an einer übersichtlicheren Stelle etwas weiter unten die Kreisstraße queren.

Ungebremster Aufprall?

Der Aufprall muss plötzlich und unerwartet für den 62-jährigen Autofahrer gewesen sein. Für die Radfahrerin ebenso jäh, und er endete für sie tödlich. Sie soll gegen 6.45 Uhr vom Heidenhof mit ihrem Touring- oder Trekking-Rad mit Rennrad-Lenker die leicht abschüssige Verbindungsstraße heruntergekommen sein und wollte wahrscheinlich die Kreisstraße 1846 (Erbstetter Straße/Nellmersbacher Straße) überqueren, um auf der gegenüberliegenden Seite den dann leicht ansteigenden Verbindungsweg Richtung Osten (Maubach oder Nellmersbach) zu nehmen.

„Nach vorläufigen Ermittlungsergebnissen hatte der Autofahrer kaum Zeit zu bremsen oder zu reagieren. Die Radfahrerin kam plötzlich von der Seite auf die Kreisstraße raus“, vermutet ein Polizeisprecher. An dieser Stelle sind 100 km/h auf der Kreisstraße erlaubt. Das Auto erfasste Rad und Radfahrerin mit der rechten Vorderseite. Der Aufprall war so heftig, dass ihr der Helm, den sie trug, auch nicht das Leben retten konnte.

Extrem eingeschränkte Sicht

An der Einfahrt vom Heidenhof her auf die Kreisstraße steht ein „Vorfahrt achten“-Schild. In linker Blickrichtung nach Erbstetten hinauf ist die Sicht durch Büsche und Bäume extrem eingeschränkt. Ein Baustellenfahrzeug versperrt aktuell noch mehr die Sicht. Allerdings nicht mehr auf dem letzten Meter. Es befindet sich obendrein rund zehn Meter weit entfernt auf dem Randstreifen. „Es steht dort völlig legal und im Einklang mit der Straßenverkehrsordnung“, bestätigt ein Polizeisprecher.

Umso tragischer erscheint dieser tödlicher Unfall der Radfahrerin, weil genau an dieser Stelle am „Vorfahrt achten“-Schild-Pfosten mehrere Radweg-Schilder prangen, aber keines in die die Kreisstraße überquerende Richtung zeigt. Allerdings wird hier gerade ein neuer Radweg entlang der Kreisstraße gebaut, der noch nicht befahrbar ist. Wer per Rad weiter will, muss also die Kreisstraße queren oder auf der Kreisstraße weiterfahren.

Reste des aufgerissenen Belags des parallel zur Kreisstraße verlaufenden alten Nebenwegs sind zu sehen. Auf dem Parkplatz an der Abzweigung Richtung Heidenhof steht ein weiteres Baustellenfahrzeug und lagern Rohre und Gulli-Beton-Einlassungen zum Verbau. Ein Etappenstück Richtung Nellmersbach ist schon neu asphaltiert, aber noch nicht am Rand befestigt und noch unbefahrbar.

Der Radweg zwischen Nellmersbach und Erbstetten werde künftig „an einer übersichtlicheren Stelle rund 100 Meter weiter unten die Kreisstraße queren“ und auf den Parkplatz an der Unfallkreuzung münden, sagt Claudia Bell, Sprecherin des Landratsamtes.

„Der Unfall hat sich vor Arbeitsbeginn auf der Baustelle ereignet“, sagt Bell. „Es gab somit keine verkehrlichen Beeinträchtigungen durch Bautätigkeiten, und die Lichtsignalanlage (Baustellen-Ampel) war deshalb auch nicht in Betrieb.“

Es wurde dann auch den ganzen Montag über dort gar nicht gearbeitet. Die Kreisstraße war stundenlang gesperrt.

Der Radweg-Bau zwischen Nellmersbach und Erbstetten

An der K 1846 entsteht aktuell ein neuer Geh- und Radweg straßenbegleitend zur Kreisstraße. „Aus Richtung Nellmersbach kommend wurde im ersten Bauabschnitt ein bestehender Wirtschaftsweg von Grund auf neu hergestellt“, sagt Claudia Bell. Vom Aussiedlerhof ausgehend werde ein neuer straßenbegleitender Geh- und Radweg in Richtung Erbstetten östlich der Kreisstraße hergestellt. Vom Parkplatz an der Einmündung Richtung Heidenhof, westlich der Kreisstraße, werde bald im dritten Bauabschnitt in Richtung Erbstetten der bestehende straßenbegleitende Geh- und Radweg nach den Vorgaben der Empfehlungen von Radverkehrsanlagen ausgebaut. „Die Vorarbeiten hierzu haben im Dezember 2022 im Bereich des Wirtschaftsweges bei Nellmersbach begonnen und wurden im Januar 2023 fortgesetzt“, sagt Claudia Bell.

Die Verkehrsfreigabe der Radverkehrsverbindung werde für den Juni 2023 angestrebt. „Äußere Faktoren wie beispielsweise die vorliegende Witterung können darauf allerdings noch Einfluss nehmen.“

Eine anstehende aufwendige Kanalsanierung zur Straßenentwässerung im dritten Bauabschnitt unterhalb des Radweges – dazu die auf den Parkplatz lagernden Rohre – habe zu einer Verschiebung des Bauendes von ursprünglich Ende April geführt.