Der Gutachter muss eine sehr schwierige Aufgabe bewältigen: Am Sonntagmittag ist in der Nähe von Hohenacker ein Radfahrer zu Tode gekommen, und nun gilt es zu klären, wer sich womöglich in welchem Ausmaß falsch verhalten hat. An jener Stelle kreuzt ein Radweg die vielbefahrene Landesstraße. Der 52-jährige Radfahrer hatte die Landesstraße queren wollen. Er bremste und stürzte; ein Auto erfasste ihn. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.

Am Tag danach sind noch weiße Markierungen auf