Terminverschiebungen bei der Abfallentsorgung im Rems-Murr-Kreis

Wegen des bevorstehenden Feiertags Allerheiligen (1.11.) kommt es teilweise zu Terminverschiebungen bei der Abfallentsorgung. Das teilte die Abfallwirtschaft Rems-Murr (AWRM) am Mittwoch (27.10.) mit. Terminverschiebungen sind im Entsorgungskalender bereits berücksichtigt und mit einem roten Ausrufezeichen gekennzeichnet.

Biotonnen werden nur noch alle zwei Wochen geleert

Auch dieses Jahr ändert sich während der kühleren Jahreszeit der Abfuhrrhythmus der Biotonnen: Die Leerung findet nur noch alle zwei Wochen statt. Im Mai 2022 startet dann wieder die Zeit der wöchentlichen Leerung.

Die AWRM hat, gerade für kalte Tage, ein paar Tipps parat: Die Wahrscheinlichkeit, dass Bioabfälle bei Minusgraden festfrieren ist umso geringer, je trockener die Bioabfälle sind. Feuchtes Material soll am besten in Zeitungspapier oder Papiertüten eingepackt werden. Zwischenschichten aus Eierkartons oder Strauchschnitt helfen ebenfalls die Biotonne trocken zu halten.

So entsorgt man Bioabfälle

Wer Bioabfälle zu fest in die Tonne presst ärgert sich vielleicht nach der Leerung über Reste in der Biotonne. Daher die Tonne immer locker befüllen, denn insbesondere feuchtes Laub und Rasenschnitt können sich sonst zu einer festen Masse verdichten und bleiben in der Tonne hängen. Für die Mehrmengen eignet sich ein Bioabfallsack. Die Säcke sind für 2,50 € in den Verkaufsstellen im Rems-Murr-Kreis erhältlich. Einfach bei der Leerung neben die Tonne stellen und der Sack wird von den Müllwerkern mitgenommen.

Auf gar keinen Fall dürfen Bioabfälle in Plastiktüten gefüllt werden. Auch auf die Nutzung von als "biologisch abbaubar" zertifizierten Folienbeuteln sollte man verzichten. Zur Entsorgung von Bioabfällen sind diese ungeeignet. Das Gleiche gilt auch für Kaffeekapseln und sonstige Produkte, die mit „biologisch abbaubar“ gekennzeichnet sind.

Bei weiteren Fragen gibt die Abfallberatung der AWRM unter der Telefonnummer 07151/501-95 35 Auskunft. E-Mails können an info@awrm.de gesendet werden.