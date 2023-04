Tochter bei Amoklauf Winnenden verloren: Familie Marx und ihr Weg aus der Trauer

Barbara und Jürgen Marx verloren beim Amoklauf vor 14 Jahren ihre Selina – seither haben sie gemeinsam mit der Albertville-Schulgemeinschaft ein Wunder der Hilfsbereitschaft vollbracht. Eine Geschichte über Winnenden, Afrika und das Neue, das entsteht, wenn die Schale der Trauer aufbricht.

Unterwegs Richtung Sonne: Die Marxens im Camper

Eines Tages beschlossen die Marxens: Wir müssen das jetzt mal durchkalkulieren. Sie kauften „ein Päckchen Batterien für den Taschenrechner“, redeten mit einem Steuerberater und der Rentenversicherung, rechneten, rechneten erneut, kriegten, als die große Entscheidung schon keimte und reifte, nachts bisweilen noch mal kurz „die Krise“ und gaben sich schließlich einen Ruck: Wir tun es! Raus aus dem Job, „Altersteilzeit macht’s möglich“. Jürgen Marx ist 61, seine Frau Barbara 62: Es gibt noch dies und das zu entdecken im Leben.

Sie kauften einen Camper, fuhren auf die Schwäbische Alb oder gen Italien, nach Locarno oder Gaildorf. Und einmal gondelten sie einfach zum Rasthof Hegau. Sie frühstückten und schauten auf dem Tablet: „Wo scheint die Sonne?“ Eher links, in Österreich, eher rechts, in der Schweiz? Und los ...

Wenn ihr es beim Campen miteinander aushaltet, hatte ihnen jemand gesagt, dann passt ihr wirklich zusammen. „Wir halten uns nach wie vor aus“, sagt Jürgen Marx. Und seine Frau, lachend: „Sogar super.“

Saharasand und das Nilpferd Agatha

Ausgehalten haben sie vieles miteinander. Es gab Zeiten, da funktionierten sie tags wie die Automaten; abends brachen sich die Tränen Bahn. Es gab Zeiten, da verstanden sie sich selber nicht: Hab ich grade echt mit Selina geredet, und zwar laut? Ist das „vielleicht ein bisschen gaga oder so“? Es gab Zeiten, da war es jedes Mal, wenn sie zum VfB gingen, „schön schlimm“: Selina war Fußballfan gewesen, und nun, wenn ohne sie die Einmarschmelodie erdröhnte, konnte es sein, dass der eine jubelnd die weiß-rote Fahne schwenkte und die andere Rotz und Wasser heulte; oder umgekehrt.

Viel Platz ist nicht im Camper, „wenn der eine steht, muss der andere sitzen“ – aber im Sommer hockst du meistens eh davor. Die Kiste war ein Angebot; allerdings habe sie, warnte der Verkäufer, „Saharasand-Lackierung“. Na prima, antworteten sie. Moment, meinte der Händler, Sie wissen schon, dass das „beige“ bedeutet? Saharasand, erwiderten die Marxens, passt perfekt.

Der Camper hat jetzt auch einen Namen: Er heißt Agatha, nach einem Nilpferd im Krüger-Nationalpark, Südafrika.

Klingt das seltsam? Für die Marxens ergibt es rundum Sinn: Denn Afrika, sagen sie, war so was wie „unsere Rettung“.

Afrika! Ein heilender Kontinent

Im Jahr 2004 tourten Barbara und Jürgen Marx erstmals durch Afrika: Namibia, Südafrika. 13 weitere Reisen dorthin sollten folgen. Es ist nicht sicher dort, hatten Bekannte vor der ersten Tour gewarnt, und die Armut sei schwer zu ertragen ... Ja, stellten sie fest, die Zustände in den Townships sehen zu müssen, war bedrückend. Und doch: Sie spürten gleich Liebe zu diesem Kontinent und seinen Menschen.

Das Leben nach dem Amoklauf hat Jürgen Marx einmal mit dem Gehen auf einem Schwebebalken verglichen: Von der Hallendecke baumeln Medizinbälle, sie schwingen hin und her an Schnüren. Du balancierst, ruderst mit den Armen, weichst den Pendelschwüngen aus – und irgendwann trifft dich doch „so ein Ding“. Manchmal lässt sich rekonstruieren, aus welcher Richtung der Schwinger kam: Die Nachricht von einem Amoklauf, irgendwo in Übersee, hat dich umgehauen. Manchmal gehst du k. o. und weißt gar nicht, warum: Du hast den Medizinball nicht mal kommen gesehen.

Ende 2009 verbrachten sie wieder drei Wochen in Afrika. Sie saßen in der ungeheuren Weite, eingehüllt in Stille, „dir laufen die Tränen runter: Es ist trotz allem einfach schön auf dieser Welt“. Einmal fuhren sie dahin, trunken von Sinneseindrücken, und genau in dem Moment, als sie mal wieder mit Selina redeten – hey Zwerg, ist das nicht herrlich, siehst du das auch von da oben? –, brach aus dem Gebüsch, wie die Urkraft des Lebens persönlich, ein Elefant und stapfte vorbei. Ein Gefühl von Frieden umfing sie in dem Moment.

Hoachanas, Namibia; und die Albertville-Schule

An der Albertville-Realschule bildete sich nach dem Amoklauf die „Ökumenische Schulgemeinschaft“. Jugendliche sagten: Wir haben so viel Hilfe, Briefe, Anteilnahme bekommen aus der ganzen Welt – wir wollen etwas zurückgeben. Wir würden gerne für Menschen in Afrika etwas tun!

Ein Lehrer sagte: Die Marxens, die sind doch halbe Afrikaner. Vielleicht wissen die von einem guten Projekt ... Und tatsächlich: Hoachanas, erzählten sie den Schülern, ist ein Dorf in Namibia, am Rande der Wüste Kalahari. Die Armut dort ist allgegenwärtig, die Menschen hausen in Blechhütten. Der Hoachanas Children Fund aber unterstützt die Leute mit Suppenküchen.

Die Rechnung vor dem ersten Afrika-Fest an der Schule im Jahre 2013 lautete: Gesetzt den Fall, 400 Euro Einnahmen kommen zusammen – das würde reichen, um zwei Kindern aus Hoachanas ein ganzes Jahr lang täglich eine warme Mahlzeit zu geben.

400 Euro. Merken wir uns die Zahl.

Die Trauerschale aufbrechen - was hilft im Schmerz

Selina war ein von der Liebe gesegnetes Kind: Sie hatte vier Eltern – als Vater Jürgen und Mutter Birgit sich getrennt und neue Lebensmenschen geheiratet hatten, kamen Thomas und Barbara hinzu. Es habe immer diesen „Einklang mit den Schweitzers“ gegeben, sagt Barbara Marx – „ein Glücksfall, dass wir vier so gut harmonieren, bis heute“. Das half nach Selinas Tod.

Was half, war ein Gedenkgottesdienst mit Pater Anselm Grün. Er sagte: „Nicht an der Trauerschale zerbrechen. Sondern sie aufbrechen und etwas Neues daraus entstehen lassen.“ Das, erzählt Jürgen Marx, „hat sich mir eingeschweißt. Den Amoklauf kannst du nicht beschönigen und sagen, jetzt wird alles wieder gut – aber der Satz geht mir nicht aus dem Kopf. Der ist mein Lebensmotto geworden.“

Was half, wenn sie sich in den Wochen vor einem Jahrestag fühlten wie angeleint „an einen Gummi, der von hinten zieht“: dass die Marxens einander haben; er ihre Wärme, sie seinen Humor, trocken wie Saharasand. Was half: ein guter Traumapsychologe. Afrika. Und es half, zu helfen!

„Man kann Kraft draus schöpfen“, sagt Barbara Marx, wenn man sich für andere einsetzt. 2014 waren sie in Hoachanas, es war ergreifend, „wie die Leute auf dich zukommen“, sie schlafen auf dem Boden, aber teilen mit dir, was sie haben. Die Marxens wurden zum Gottesdienst eingeladen, und was die alten Männer zum feierlichen Anlass trugen, „war umwerfend: Hut. Anzug. Und eine Winnenden-Krawatte.“

Die Afrika-Hilfe lebt, dank einer neuen Schülergeneration

400 Euro kamen nicht zusammen bei jenem ersten Afrika-Fest 2013 – sondern mehr viermal so viel. Jürgen Marx meinte damals: „Es wäre toll, wenn sich das verfestigen würde.“

Wobei er leise zweifelte: Die Jugendlichen, die den Amoklauf noch erlitten hatten, waren ja mittlerweile so ziemlich alle raus aus der Schule. Wäre es nicht der normale Gang der Dinge, wenn das Projekt irgendwann einschliefe?

Es kam anders. Leute wie der Lehrer Heinz Rupp oder die Seelsorgerin Maria Lerke hielten die Fackel am Brennen, mit „diesem mitreißenden Engagement“. Und eine neue Schülergeneration ergriff beherzt den Staffelstab. Es sei überwältigend, sagt Barbara Marx, die Kinder beim Herbstmarkt zu hören: „Kauft unseren Punsch für arme Menschen in Afrika!“ Afrika-Fest reihte sich an Afrika-Fest, ein Jahr ums andere, es war jedes Mal aufs Neue turbulent und ermutigend, einmal kamen Gäste aus Hoachanas, sie erzählten und tanzten und sangen.

One Day, Hanna und die Not der Mädchen in Sierra Leone

2019 kam ein zweites Hilfsprojekt hinzu: Der Verein One Day unterstützt in Sierra Leone junge Frauen, die vergewaltigt und ungewollt schwanger wurden; abzutreiben, war ihnen verboten, aus ihren Dorfgemeinschaften wurden sie verstoßen. One Day hilft ihnen, psychologisch wie medizinisch. Die Leiterin vor Ort, Hanna, kam nach Winnenden, übernachtete bei den Marxens und gestaltete an der Schule eine Stunde. Es sei „phänomenal“ gewesen. „Your body, your choice“, rief Hanna, „my body, my choice“, antworteten die Jugendlichen.

Zehn Jahre nach der ersten Afrika-Party ist nun, da Corona überwunden ist, im Juni 2023 wieder eine. Zehn Jahre! Dass die Hilfsbereitschaft so lange tragen, so verlässlich halten würde – „das“, sagt Barbara Marx, „hätten wir nicht gedacht damals“.

Hilfsbereitschaft in Zahlen: Eine 4 mit vielen Nullen

Wir erinnern uns: 400 Euro, mindestens, das war der Plan. Mittlerweile haben die Schülerinnen und Schüler bei Festen, Verkaufsaktionen, Arbeitseinsätzen – bitte festhalten – zwei Nullen ergänzt, rund 40.000 Euro gesammelt für Afrika. Private Direktspenden aber kommen noch hinzu ...

Einmal saß Jürgen Marx vor der Eisdiele in der Winnender Markstraße. Ein alter Kumpel kam daher. Sie flachsten ein bisschen. Der Kumpel sagte: Du hast doch das Projekt da jetzt, hab’ ich in der Zeitung gelesen. Der Kumpel ging zur Bank und kam mit 500 Euro zurück. „Do hosch.“ Für Nichtschwaben: Da hast du.

„Ich krieg’ wieder feuchte Augen“, sagt Jürgen Marx, während er es erzählt.

Freunde heirateten. Sie schrieben in die Einladung: Bitte keine Geschenke, gebt uns einfach Geld – das Klassenzimmer in Hoachanas braucht neues Mobiliar.

Vielleicht verändert eines Tages jemand deine Welt

Das also geschieht, wenn du einen Stein ins Wasser wirfst: Wellen bilden sich, wandern hinaus und ziehen immer weitere Kreise. „Maybe one day someone will change the world“, heißt der Wahlspruch des Vereins One Day – die Albertville-Schulgemeinschaft und die Marxens, sie haben genau das getan: haben für nicht wenige Menschen die Welt verändert. „Es gibt so viel Gutes!“, sagt Barbara Marx. „Das musst du fördern.“

Hanna aber, die Leiterin des One-Day-Projekts in Sierra Leone, die selber Schlimmes gesehen hat, all die Toten während der Ebola-Epidemie 2014, all die Nöte der vergewaltigten Mädchen: Sie ist voller Pläne. Sie spielt mit der Idee, dort jetzt eine Stätte der Gastlichkeit aufzubauen, einen Treff mit Bewirtung. Noch ist nichts sicher, aber ein Name schwebt Hanna bereits vor für diesen Ort in Sierra Leone: „Selinas Café“.