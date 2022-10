Tod eines 7-Jährigen am Zebrastreifen: Wann ist ein Autofahrer am Unfall schuld?

Es war ein schrecklicher Unfall, damals im August 2021, an einem Zebrastreifen in Backnang. Der 19-jährige Autofahrer, der einen syrischen Jungen auf dem Fahrrad mit dem Pkw rammte und tödlich verletzte, ist Ende September 2022 „nur“ zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden, was viele empört hat. Anlass genug, um Erwägungen zu Rechtslagen und Haftungsfragen anzustellen bezüglich Kindern auf dem Fahrrad – auf Gehwegen und auf dem Zebrastreifen – und bezüglich der Verantwortung von Autofahrern.

Wie berichtet, hat ein Waiblinger Jugendschöffengericht einen zur Unfallzeit 19-Jährigen der fahrlässigen Tötung für schuldig befunden. Er muss 5000 Euro an den Vater des verstorbenen Kindes bezahlen, bekommt drei Monate Fahrverbot und muss ein Fahrsicherheitstraining absolvieren. Dass eine Kripo-Beamtin kurz vor dem tödlichen Unfall Aktivitäten auf dem Handy des Unfallverursachers festgestellt hatte, konnte das Jugendschöffengericht nur als Indiz werten, aber nicht als Beweis für „eine fahrlässige Gefährdung des Straßenverkehrs, die auf Rücksichtslosigkeit und grob verkehrswidrigem Verhalten beruht“, wie es die Staatsanwaltschaft ausdrückte.

Ein Zeuge hatte auch ausgesagt, dass der Autofahrer ihm vorher im Kreisel die Vorfahrt genommen hatte und nach rechts unten in sein Auto anstatt auf die Straße geschaut und nicht gebremst habe. Allerdings waren auch die beiden Buben auf ihren Fahrrädern laut Augenzeugen schnell unterwegs und hatten sich eventuell gerade ein Rennen auf dem Gehweg geliefert. Der vordere Bub fuhr mit eigenem Rad zuerst über den Zebrastreifen an der Kreisel-Ausfahrt zur Talstraße, schaffte es. Der Siebenjährige kam hinterher und wurde von dem Auto erfasst.

Auch wenn dies den Jungen womöglich nicht gerettet hätte, denn der Autofahrer war mutmaßlich unaufmerksam: Müssen auch Kinder vor dem Überqueren eines Zebrastreifens vom Rad absteigen? Dürfen sie überhaupt auf dem Gehweg fahren? Und: Trägt man als Autofahrer grundsätzlich Mitschuld bei einem Unfall am Zebrastreifen?

Radfahren auf dem Gehweg und Zebrastreifen?

Kinder bis acht Jahren müssen laut §2 Absatz 5 StVO mit dem Fahrrad auf dem Gehweg fahren und Kinder bis zehn Jahren dürfen das. Beim Überqueren eines Zebrastreifens müssen jedoch alle Radfahrer, egal welchen Alters, absteigen und schieben: §26 StVO besagt: Nur Fußgänger oder Rollstuhlfahrer haben auf einem Zebrastreifen Vorrang vor dem Autoverkehr. Das heißt also für alle Radfahrer: vor dem Zebrastreifen vom Fahrrad steigen und schieben. Ein Radfahrer hat also auf einem Zebrastreifen fahrenderweise keine Vorfahrt.

Aber bei Unfällen mit auf Zebrastreifen rechtswidrig fahrenden Radfahrern, besonders solchen mit Kinderbeteiligung, neigen Gerichte trotzdem dazu, häufig Autofahrern eine gewisse Mitschuld zu geben: „Das kommt immer auf den Einzelfall und die Umstände an. Um dies jedoch mal – auch unabhängig von dem schrecklichen Unfall in Backnang – in eine einfache Volksregel zu fassen: Der Zebrastreifen ist eine heilige Kuh im Verkehrsrecht. Autofahrer müssen stets bremsbereit sein und sollten mit Unvorhersehbarem rechnen“, sagt Oskar Späth, Vertrauensanwalt des Autoclubs Europa (ACE) mit Kanzlei in Waiblingen.

Außerdem gebe es eine StVO-Passage, die besondere Vorsicht von Autofahrern gegenüber Kindern verlangt. §3 Absatz 2a) StVO lautet: „Wer ein Fahrzeug führt, muss sich gegenüber Kindern, hilfsbedürftigen und älteren Menschen, insbesondere durch Verminderung der Fahrgeschwindigkeit und durch Bremsbereitschaft, so verhalten, dass eine Gefährdung dieser Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen ist.“

Gefährlicher Zebrastreifen in Korb

In Korb gebe es am Seeplatz einen sehr unübersichtlichen Zebrastreifen, sagt Späth. „Ein Buschbaum verstellt da den Autofahrern wirklich die Sicht und da kommen auch immer mal Kinder von dahinter angerannt oder mit dem Rad drüber und man sieht sie erst den letzten Meter vorher. Ich fahre da extra immer in Schrittgeschwindigkeit heran. Man muss gerade bei Kindern und auf Zebrastreifen wirklich vorsichtig sein. Kinder drehen ja zum Teil mitten auf der Straße wieder um und gehen zurück. Habe ich alles schon erlebt.“

§3 Absatz 2a) StVO wurde vom Landgericht Osnabrück bei einem Urteil im Januar 2021 herangeführt, das der ADAC so zusammenfasst: „Ein Autofahrer haftet für einen Unfall mit einem Kind, das mit seinem Fahrrad einen Zebrastreifen überquert, zu 100 Prozent. Das gilt auch, wenn das Kind mit dem Rad vor dem Zebrastreifen in einem Bogen vom Gehweg auf die Straße fährt.“

Laut Mitteilung der Vorinstanz (Amtsgericht Bad Iburg) hatte die Klägerin mit ihrem Auto eine Hauptverkehrsstraße in der niedersächsischen Ortschaft Dissen befahren. „In entgegengesetzter Fahrtrichtung kam ihr der achtjährige Sohn der Beklagten mit dem Fahrrad entgegen. Er war alleine auf dem Gehweg unterwegs. In unmittelbarer Nähe eines Zebrastreifens fuhr das Kind auf die Straße, um sie zu überqueren. Dabei stieß es mit dem Fahrzeug der Klägerin zusammen.“ Den Schaden verlangte die Klägerin von der Mutter des Kindes ersetzt.

Doch die Autofahrerin verlor in allen Instanzen. Das Landgericht Osnabrück entschied rechtskräftig: Ein Autofahrer muss im Falle von Kindern besonders aufmerksam und langsam fahren und an einem Zebrastreifen stets bremsbereit sein. Und: Ein Kind dürfe auch ohne Überwachung seiner Eltern mit dem Fahrrad am Straßenverkehr teilnehmen, wenn es radfahren könne, wiederholt über Verkehrsregeln unterrichtet wurde und sich eine Zeit lang, etwa auf dem Schulweg, als zuverlässig gezeigt habe, so das Landgericht Osnabrück.

Fragen der Aufsichts- und Haftungspflicht der Eltern sowie der Deliktfähigkeit von Kindern spielen in Rechtsstreitigkeiten häufig eine Rolle, sagt der Waiblinger Anwalt Oskar Späth. „Kinder können für schuldhaftes Verhalten nicht haftbar gemacht werden. Je jünger das Kind, desto größer die Aufsichtspflicht der Eltern.“

Ein Rechtsstreit nach einem Unfall in Fellbach

In einem Rechtsstreit vertrat Späth jüngst einen Autobesitzer, dessen parkendes Fahrzeug in Fellbach von einem auf dem Gehweg radelnden fünf- bis sechsjährigen Kind beschädigt worden war. Veranschlagte Reparaturkosten: 3000 bis 4000 Euro. „Die Mutter war auf eigenem Rad nur fünf Meter hinter ihm unterwegs. Die Haftpflichtversicherung der Mutter behauptete, sie müsse nicht zahlen, weil das Kind ja nicht deliktfähig sei. Aber das war in dem Fall natürlich Unsinn.“ Zwar sei gesetzlich festgelegt, dass Kinder bis sieben Jahre nicht deliktfähig seien und im Straßenverkehr sogar bis zehn Jahre. „Aber es war die Aufsichtspflicht der Mutter, die ja dabei war, auch von Belang. Als Erziehungsberechtigter müssen Sie immer so nah an Ihrem Kind dran sein, dass Sie Schaden verhindern können – so lange, bis das Kind seine Verkehrssicherheit auf dem Rad und dieser Wegstrecke bewiesenermaßen erlangt hat, etwa durch Verkehrssicherheitstrainings in der Schule“, sagt Späth. Die Versicherung musste also zahlen.

Ein Rechtsstreit nach einem Unfall in Winnenden

In einem anderen Fall in einem Winnender Stückles-Gebiet hätten Eltern ihr Kind auf dem Wirtschaftsweg vor ihrem Gartengrundstück radfahren lassen. „Das Kind fuhr einen abschüssigen Weg runter und kollidierte an einer Wegmündung mit einem Auto. Wieder ging es um die Fragen Deliktfähigkeit, Haftung und Aufsichtspflichtverletzung. Die Richterin erläuterte, dass es schwierig sei, den Unfall rechtlich einzuordnen, weil es sich um einen Weg für Anlieger und landwirtschaftlichen Verkehr handelte. Sie schlug einen Vergleich vor, auf den sich dann auch alle Verfahrensbeteiligten einigten.“