Das war so wichtig, dass viele wichtige Menschen zu diesem nicht ganz so stillen Örtchen gekommen sind: Die zwei Toilettenanlagen an der B 14, Höhe Korb, sind in Betrieb. Landrat Richard Sigel, Ministerialdirektor Berthold Frieß vom Landesverkehrsministerium, der Staatssekretär Steffen Bilger und der AfD-Bundestagsabgeordnete Jürgen Braun haben sie eröffnet. Toll! Und endlich! Nach rund zwei Jahren Bauzeit großer Bahnhof vor dem Klo. Aber – soll das wirklich alles sein?

Heftige