Totes Wildschwein bei Schwaikheim: Afrikanische Schweinepest im Rems-Murr-Kreis?

Der Kadaver lag neben einer Suhle im Wald bei Schwaikheim. Der Körper des Wildschweins wies keine Verletzungen auf. Es waren auch keine Meldungen über Wildunfälle eingegangen. Im betreffenden Waldgebiet wird, beklagt Hartmut Unger von der Kreisjägervereinigung Waiblingen, häufig Müll entsorgt. Oftmals auch Lebensmittel in großer Menge. Das zieht Wildschweine an. Da droht die Afrikanische Schweinepest. Ist die Katastrophe im Rems-Murr-Kreis angekommen?

Erst die große Übung – und dann gleich darauf der schreckliche Ernstfall?

Es war geradezu unheimlich: Ende März übte ganz Baden-Württemberg unter der Federführung des Ministeriums für Ländlichen Raum den Seuchen-Notfall. Das Szenario für den Rems-Murr-Kreis: Die Afrikanische Schweinepest ist in den Nachbarlandkreisen Ludwigsburg und Esslingen ausgebrochen. Die Seuche muss unbedingt gestoppt werden, sonst sind die Folgen kaum absehbar. Haus- und Wildschweine sterben einen qualvollen Tod. Die wirtschaftlichen Schäden für Landwirte sind existenzgefährdend.

Die Afrikanische Schweinepest (ASP) ist eine anzeigepflichtige Tierseuche, von der Haus- und Wildschweine betroffen sind, erklärt das Friedrich-Löffler-Institut. In Europa erfolgt eine Übertragung durch direkten Kontakt mit infizierten Tieren oder deren Kadavern, durch die Aufnahme von Speiseabfällen oder Schweinefleischerzeugnissen sowie durch andere indirekte Übertragungswege, etwa durch Fahrzeuge, kontaminierte Ausrüstungsgegenstände, landwirtschaftlich genutzte Geräte oder Kleidung. Seit Jahren wird gegen eine Ausbreitung der ASP gekämpft.

Mit dabei: Der Katastrophenschutz, das Veterinäramt, Jäger, Förster und so weiter

Im Rems-Murr-Kreis kamen deshalb zur Übung der Verwaltungsstab Katastrophenschutz, das Veterinäramt und Vertreter aus der Jägerschaft, der Landwirtschaft, dem Forst, dem Naturschutz und dem Straßenbau zusammen. Zwei Drittel des Rems-Murr-Kreises wurden zur sogenannten „Restriktionszone“ erklärt, eine sechs Monate gültige Allgemeinverfügung mit vielen Regeln verfasst: Der Wald und die offene Landschaft durften nur auf Straßen und befestigten Wegen betreten werden, Hunde mussten angeleint bleiben, es durfte nicht mehr gejagt werden, Hausschweine durften nicht mehr ins Freie, diverse Getreide nicht geerntet werden, Schweinefleischerzeugnisse aller Art nicht aus der Zone ausgefahren werden. Und so weiter und so weiter: Vier DIN-A4-Seiten lang ist die Liste der Ge- und Verbote.

Um die Restriktionszone für alle sichtbar werden zu lassen, wurden Zäune und Schilder bestellt, ein Krisenzentrum, in Urbach gelegen, vorbereitet. Drohnen und Hunde sollten Wildschweinkadaver suchen. Und das Landratsamt stimmte sich mit dem Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, dem Regierungspräsidium und allen anderen beteiligten Landratsämtern ab.

Der Kreis ist auf den Ernstfall "gut vorbereitet"

Volker Schmidt, Kreisjägermeister der Kreisjägervereinigung Waiblingen und bei der Übung mit dabei, urteilt: Der Kreis sei „handlungsfähig“ und im Falle des Schweinepest-Falles „gut vorbereitet“. Und Volker Schmidt beruhigt: „Wir schätzen die Gefahr eines Ausbruchs über den natürlichen Weg – durch Übertragung von Wildschwein zu Wildschwein – derzeit als sehr gering ein“. Es heißt, erklärt Schmidt, dass sich die Geschwindigkeit der Ausbreitung auf diesem Weg auf etwa 20 Kilometer pro Jahr belaufe. Dies wäre „sicherlich beherrschbar und planbar“.

Das Friedrich-Löffler-Institut veröffentlicht eine Karte mit den bekannten Fällen von Afrikanischer Schweinepest in Deutschland und Westpolen. Die Karte wird regelmäßig aktualisiert und zeigt zum Stand 31. März 2023 gute 20 blaue Punkte ganz in der Nähe der polnischen Grenze: Hier wurden innerhalb der letzten 26 Tage Fälle der Afrikanischen Schweinepest registriert. Vom Rems-Murr-Kreis bis zur polnischen Grenze sind es über 600 Kilometer – ergäbe bei einer Ausbreitungsgeschwindigkeit von 20 Kilometern pro Jahr noch eine Vorbereitungszeit von rund 30 Jahren.

Aber: Der Mensch ist oft des Wildschweins Verderben. Denn das Tier steckt sich auch an weggeworfenen Fleisch- oder Wurstresten an, deren Fleisch von an der Afrikanischen Schweinepest erkrankten Schweinen oder Wildschweinen stammt. Deshalb schrieb das Ministerium für Ländlichen Raum Baden-Württemberg im Juni 2022 – im Landkreis Emmendingen waren Hausschweine an der Afrikanischen Schweinepest erkrankt: „Wenn Sie in Ländern Urlaub machen, in denen die Afrikanische Schweinepest ausgebrochen ist, dann bringen Sie bitte kein Schweine- oder Wildschweinfleisch mit nach Baden-Württemberg“. Speisereste, so das Ministerium weiter, dürfen auf keinen Fall einfach weggeworfen werden, sondern müssen wildschweinsicher entsorgt werden. Etwa in Mülleimern mit verschließbaren Deckeln. Der Landkreis Emmendingen ist übrigens keine 200 Kilometer Luftlinie vom Rems-Murr-Kreis entfernt.

Kreisjägermeister Volker Schmidt bezeichnete die Übung deshalb als „sehr wertvoll“.

Und dann? Dann fand – einen Tag nach der großen Übung – ein Jäger bei seiner routinemäßigen Revierbegehung das tote Wildschwein. „Unverzügliches Handeln“, schreibt Jäger Hartmut Unger, war erforderlich. Direkt vom Fundort aus wurde deshalb über den Notruf 112 die Tierseuchenbehörde informiert. Außerdem bekamen Kreisjägermeister Volker Schmidt und der zuständige Landratsamtsdezernent die Info. Die Sofortmaßnahmen wurden abgesprochen, Amtstierärztin Eva-Maria Löken hinzugerufen. Die hielt, versorgt mit einem „Vollschutzanzug“ und „reichlich Desinfektionsspray danach“, einen ASP-Befall „für nicht ausgeschlossen“.

Die Beteiligten sicherten den Kadaver mit regendichter Folie und Flatterband ab und organisierten die Bergung. Es war Wochenende. Es war nicht einfach.

Keine Afrikanische Schweinepest: „Gott sei Dank“

Doch Sonntagmorgen, stand ein „Bergungstrupp“ bereit. Das tote Tier kam in einen dichten Sack, dann in eine Bergungswanne und diese wurde mit Hilfe eines Seils den Buckel hoch zum nächsten Weg gezogen und ins Auto geladen. Und: Das Chemische Veterinär- und Untersuchungsamt Fellbach lieferte das Untersuchungsergebnis. Keine Afrikanische Schweinepest. Auch sonst keine für Mensch oder Tier gefährlichen Erkrankungen. „Gott sei Dank“, schreibt Hartmut Unger.

Die Todesursache wurde nicht weiter ermittelt. Die Frage, die die Beteiligten umtrieb, war die nach der Seuchengefahr. Alles andere war unwichtig.