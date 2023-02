Tragischer Vermisstenfall in Remshalden: Neuer Kripo-Chef Oberle blickt zurück

Nicht mal er darf ohne weiteres ins Kriminaltechniklabor hinein. Alle müssen haarklein dokumentieren, wer sich wann und warum und wo genau im Labor aufgehalten hat. Exakt nachvollziehbar muss bleiben, wo sich DNA-Spuren von Laborbeschäftigten mit jenen von mutmaßlichen Tätern vermischt haben könnten.

Dieser Tage erhält die Kriminalpolizeidirektion in Waiblingen eine Zertifizierung für ihr kriminaltechnisches Labor, welche der Ausstattung dieser Einrichtung den höchsten Standard bescheinigt, den man derzeit in der Kriminaltechnik erreichen kann. „Mehr geht nicht“, sagt Martin Oberle. Seit 1. Februar leitet er die Kriminalpolizeidirektion mit Sitz in Waiblingen. Inoffiziell begann sein Dienst schon ein paar Tage vorher, und das aus sehr traurigem Anlass. Die Suche nach einer vermissten 16-Jährigen aus Grunbach lief Ende Januar auf Hochtouren. Am 3. Februar bestätigte die Polizei, das Mädchen sei tot. Am Vortag hatte man am Ortsrand von Oberlenningen im Kreis Esslingen einen Leichnam gefunden. Es sei von einem „suizidalen Geschehen“ auszugehen; Fremdverschulden sei auszuschließen, teilte die Polizei mit.

"Man kommt irgendwie klar"

Ein Kripo-Chef kann nicht angesichts eines solchen Dramas in Tränen ausbrechen, auch wenn er sich so fühlt. „Man kommt irgendwie klar“, sagt Martin Oberle. Doch man bleibt auch immer Mensch, und so etwas „berührt einen“. Oberle ist selbst Vater einer Jugendlichen.

Seinen Einstieg als Kripo-Chef empfand er inmitten dieses Geschehens, als springe er „auf einen fahrenden Schnellzug auf“. Die Öffentlichkeit bekommt nur einen kleinen Ausschnitt dessen mit, was eine Ermittlungsgruppe in einem Fall wie diesem leistet. Höchsten Respekt zollt Oberle den Kolleginnen und Kollegen, die sich mit aller Kraft der Suche nach dem Mädchen widmeten. Es kommt in einem solchen Fall darauf an, erläutert Oberle, kein Detail zu übersehen, ständig alle Erkenntnisse aus allen Ermittlungssträngen zusammenzuführen, sehr schnell zu arbeiten, Hand in Hand. Ein Team befragt Nachbarn, ein anderes wertet Social-Media-Kanäle aus. Einsatzkräfte suchen vom Hubschrauber aus nach der Vermissten, man schickt Spür- und Fährtenhunde los. Eine Menge Sachverstand ist nötig, um aus Massendaten der Kameras in Zügen Bilder von einer gesuchten Person herauszufiltern. Eine Einsatzpsychologin vom Landeskriminalamt zählte zum Team. Hessen schickte zur Unterstützung einen Experten für Verhaltenspsychologie.

Technik erhöht die Chance erheblich, Täter ausfindig zu machen

Rückblick: Als Oberle bei der Polizei anfing, hätte sich noch kein Mensch träumen lassen, dass man eines Tages mittels DNA-Auswertungen noch Jahre nach einer Tat einen Schuldigen überführen kann. Klassische Ermittlungsarbeit bleibt dennoch unverzichtbar, betont Oberle, wenngleich es ihn freut, „dass man heute viel mehr Möglichkeiten hat, das reine Ermittlungsgeschäft zu unterstützen.“ In ein paar Wochen wird Oberle dabei sein, wenn das Polizeipräsidium (PP) Aalen, zuständig für den Rems-Murr- und den Ostalbkreis sowie für Schwäbisch Hall, die Kriminalitätsstatistik fürs Jahr 2022 erläutert. Eines ist klar, und diesen Fakt einzuordnen ist Oberle wichtig: Die Gesamtzahl der Straftaten ist 2022 zwar im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Doch waren die Kennzahlen in den Jahren davor coronabedingt merklich zurückgegangen. „Es gibt überhaupt keinen Grund, sich hier unwohl zu fühlen“, betont Oberle mit Blick auf die vergleichsweise gute Kriminalitätslage im Bereich des PP Aalen.

Unterdessen fällt auf, dass die Polizei den Bewerbungsschluss für potenziellen Nachwuchs erneut nach hinten verschoben hat. „Man hat noch nie so viel eingestellt wie im Moment“, berichtet der Kripo-Chef. Ganz einfach sei’s nicht, genügend geeignete Bewerberinnen und Bewerber zu finden – daher die Verlängerung der Fristen.

Der Vater war Feuerwehrkommandant

Er selbst war erst 16, als er entschied: Ich will zur Polizei. Sein Vater war Feuerwehrkommandant, erzählt Martin Oberle: „Wir waren es zu Hause gewohnt, dass man da ist, wenn man gebraucht wird. Dass man hilft.“

Oberle stieg im Jahr 2000 in den höheren Polizeivollzugsdienst auf. Zuvor hatte er den Bezirks- und Postendienst beim Polizeirevier in Schwäbisch Gmünd und bei der damaligen Polizeidirektion Waiblingen geleitet. Im Innenministerium war Oberle im Bereich Aus- und Fortbildung eingesetzt. Nebenberuflich absolvierte er einen Masterabschluss in Wissensmanagement. Später hatte er Leitungsfunktionen an der Hochschule für Polizei inne. Zuletzt war der 59-Jährige in Karlsruhe für die Einsatzplanungen und die strategische Ausrichtung der Kriminalitätsbekämpfung zuständig. Ferner leitete er den Führungsstab bei größeren Einsätzen. Bei der Kripo ist Oberle Nachfolger von Jochen Katzmann, der Vizepräsident am Landeskriminalamt geworden ist.

Cyberkriminalität und Kinderpornografie

Immens viel hat sich verändert. Deliktfelder wie Cyberkriminalität gab es früher nicht, und heute muss sich bei der Polizei eine wachsende Gruppe von Expert/-innen mit Straftaten im Zusammenhang mit Kinderpornografie befassen. Tätern bietet das Internet unvergleichlich viel mehr Möglichkeiten als jemals zuvor, Bilder zu verbreiten, einen regelrechten Markt dafür zu schaffen. Das Polizeipräsidium Aalen wird in naher Zukunft aus gegebenem Anlass gesondert über dieses wachsende Deliktfeld berichten.

Der Rems-Murr-Kreis ist Martin Oberle, der aus der Ortenau stammt, nicht fremd. Er ist mit einer gebürtigen Waiblingerin verheiratet und hat schon mal eine Zeit lang in Leutenbach gewohnt. Die Sternwarte in Welzheim kennt Oberle natürlich schon länger, doch jetzt wird er vermutlich öfter dort zu Gast sein: Mit Astronomie und Kosmologie beschäftigt er sich leidenschaftlich gern. Als das James-Webb-Weltraumteleskop an Weihnachten 2021 ins All startete, hätten ihn keine zehn Pferde vom Bildschirm weggebracht, und zu Pfingsten 2022 verfolgte Oberle als Zuschauer live vor Ort den Start einer Weltraumrakete in Cape Canaveral.

Technik fasziniert ihn sowieso, doch dürfte seine Leute bei der Kripo noch mehr interessieren, mit welcher Art von Führungskraft sie es neuerdings zu tun haben. „Ich höre gern zu“, sagt Martin Oberle. Als „kommunikativ“ ordnet er sich ein, als ein Chef, der beispielsweise auf familiäre Belange von Beschäftigten Rücksicht nehme, sofern die Aufgaben es zulassen – und eine „klare Linie“ fahre.