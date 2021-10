Sollen oder müssen batteriebetriebene Elektromotoren weiterhin unbedingt die Haupttreiber der ökologischen Verkehrswende sein? Diese Frage stellen sich derzeit viele nach den drei Großbränden in Busdepots in Düsseldorf, Hannover und Stuttgart. „Das ist zwar nicht der Anfang vom Ende von E-Bussen“, sagt der FDP-Landtagsabgeordnete Jochen Haußmann. „Aber eine größere Technologie-Offenheit halten wir für sehr wichtig. Wasserstoff-Brennstoffzellen oder Biogas, in diesen Bereichen sollte ebenso