Trotzphase und Pubertät: Wie Familien Konflikte besser lösen können

Zimmer aufräumen, Hausaufgaben machen, pünktlich nach Hause kommen oder von dort losgehen, Süßigkeiten- und Medienkonsum sind nur einige Beispiele für Themen, über die Eltern und Kinder regelmäßig diskutieren. In jeder Familie gibt es Streit zwischen Eltern und Kindern. Das ist grundsätzlich ganz normal. Wichtig ist, wie mit diesen Konflikten umgegangen wird, sagt Heike Kruggel. Die Gestalttherapeutin arbeitet in der Beratungsstelle für Familien und Jugendliche des Kreisjugendamts. Beim Themenabend „Einfühlsame Kommunikation zwischen Eltern und Kindern“ gibt sie am 17. März Tipps und Hilfestellungen, wie Konflikte für beide Seiten zufriedenstellend gelöst werden können.

Die Veranstaltung eignet sich für Eltern von Kindern aller Altersstufen. Besonders herausfordernd und von häufigen Konflikten geprägt sind in der Regel die Trotzphase bei zwei- bis dreijährigen Kindern und die Pubertät zwischen dem 13. und 16. Lebensjahr. „Beide Phasen haben gemeinsam, dass die Kinder einen großen Entwicklungsschritt machen“, erklärt Kruggel.

In der Trotzphase entwickeln Kinder einen eigenen Willen, erleben, dass sie selbstwirksam sind. In diesem Prozess gibt es viel Frustrationspotenzial, vor allem, wenn es den Kleinkindern nicht gelingt, zu dem zu kommen, was sie wollen. „Wein- und Wutanfälle sind häufig, manchmal werden auch Dinge geworfen oder die Eltern geschlagen.“

In der Pubertät gehe es im Kern ums gleiche Thema, sagt die Expertin: Jugendliche machen in dieser Phase einen weiteren Schritt in die Eigenständigkeit. Natürlich hätten Jugendliche mehr Möglichkeiten, sich selbst und ihr Verhalten zu kontrollieren, doch nicht immer gelingt das, manchmal hätten Eltern sogar Angst vor pubertierenden Jugendlichen. In beiden Situationen fühlten sich Eltern oft ähnlich: Es entsteht Überforderung, viele stellen sich selbst infrage und es fehlt häufig eine Strategie, um die Konflikte gut zu meistern.

Eine solche Strategie kann das Modell der gewaltfreien Kommunikation sein: Das Konzept, das der Psychologe Marshall B. Rosenberg entwickelt hat, beruht auf der Annahme, dass die meisten Konflikte ihre Ursache darin haben, dass Menschen ihre Bedürfnisse falsch kommunizieren. Es kommt demnach im Streit nicht nur darauf an, was gesagt wird, sondern auch wie etwas gesagt wird. Das wird nach Rosenberg zu oft vergessen.

In vier Schritten zur einfühlsamen Kommunikation

„Die Methode ist ein Handwerkszeug, das vier Handlungsschritte umfasst“, erklärt Heike Kruggel.

„Der erste Schritt ist eigentlich eine Art Stopp-Schritt“, so die Expertin. Dabei gehe es darum, sich erst einmal zu beruhigen, den Ärger hinunterzuschlucken und die Situation wahrzunehmen. Wichtig sei in diesem ersten Schritt, die Situation zu betrachten, wie sie ist, ohne sie zu bewerten oder in Automatismen zu verfallen. Kruggel nennt ein typisches Beispiel für einen Konflikt mit einem Kleinkind: „Jetzt hast du schon zum zweiten Mal deine dreckigen Gummistiefel ins Wohnzimmer geschleudert“ ist besser als zu sagen „Ich habe dir schon 100-mal gesagt, du sollst deine dreckigen Gummistiefel nicht ins Wohnzimmer schleudern.“ Im zweiten Schritt sollten Eltern sich bewusstmachen, welches Gefühl die Situation in ihnen auslöst. Bezogen aufs Beispiel: „Man sollte sich fragen, warum man von den Gummistiefeln so genervt ist.“ Welches Bedürfnis steckt hinter diesem Gefühl? Mutter oder Vater sind genervt, weil sie mehr Arbeit haben, schon wieder sauber machen müssen. Dieses Bedürfnis sollte dann zu einer klaren Bitte führen: „Zieh bitte deine dreckigen Gummistiefel an der Garderobe aus.“ Auch einem kleinen Kind könne man durchaus schon erklären, warum man sich das wünscht.

Ein Patentrezept sei die Methode natürlich nicht: „Es gibt keine Garantie, dass es klappt. Aber diese Form der Kommunikation erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass man zu Lösungen kommt.“ Grundsätzlich, sagt Kruggel, wollten Kinder ihre Eltern nicht verärgern, sondern ihnen einen Gefallen tun.

Und was tun, wenn es nicht klappt? Eltern sollten die Kinder dann nicht manipulieren und durch Strafen oder Drohungen doch noch ihr Ziel durchsetzen, rät Heike Kruggel. Damit das Modell funktioniere, müsse man auch das Risiko eingehen, dass es mal nicht klappt.

Grundsätzlich sei bei jedem Streit entscheidend, dass die Eltern sachlich bleiben: „Autorität setzt man nicht durch Brüllen oder Drohungen um.“ Brüllen, verbale Verletzungen oder gar Bedrohungslagen seien Zeichen von Kontrollverlust und ein Warnsignal, dass eine Grenze überschritten sei. Um auf Dauer ein gutes Verhalten von Kindern und Jugendlichen zu erreichen, sollten diese sicher sein können, dass ihre Eltern es ernst meinen, klare Regeln gelten, diese standhaft umgesetzt werden und die Eltern die Kontrolle über sich selbst haben.

Information und Anmeldung

Beim Themenabend am 17. März von 17 bis 19 Uhr in der Beratungsstelle für Familien und Jugendliche in der Bahnhofstraße 64 in Waiblingen gibt Heike Kruggel eine Einführung in die Methode der einfühlsamen Kommunikation. Danach wird die Methode anhand von Beispielen eingeübt. Wer möchte, kann eigene Beispiele einbringen, das ist aber kein Muss. Eine Anmeldung ist möglich bis 13. März telefonisch unter 0 71 51/5 01-15 00 oder per E-Mail an familienberatung-waiblingen@rems-murr-kreis.de