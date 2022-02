Er kennt das Land, die Menschen, ihre Not, er ist schockiert, und er will helfen: Alexander Gruslak aus Oeffingen fährt am Wochenende nach Polen, wohin ukrainische Frauen und Kinder vor Putins Krieg geflohen sind. Mit vielen Freunden in der Ukraine hält er telefonisch Kontakt – was er aus den Gesprächen berichtet, wühlt auf.

Ach, Krieg, so was gibt es doch nicht mehr, nicht in Europa: Viele in Deutschland dachten noch am Mittwochabend so, hielten nicht für möglich, wollten nicht