Haben in der Partei Die Linke die Putin-Versteher und die Russland-Treuen trotz des Kriegs in der Ukraine weiter die Oberhand? Oder findet auch bei den Linken ein Umdenken statt? Wie stehen sie zur Aufrüstungsdebatte rund um das von SPD-Kanzler Olaf Scholz vorgeschlagene Sondervermögen für die Bundeswehr in Höhe von 100 Milliarden Euro? Der aus Waiblingen stammende Stuttgarter Stadtrat Luigi Pantisano (43) und der Rems-Murr-Alt-Linke Reinhard Neudorfer (76) geben Antworten.

„Es ist