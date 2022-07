US-Popstar Justin Jesso singt neuen Song im Duett mit Andrea Berg

Er ist 28 Jahre alt, in Chicago geboren, sieht smart aus und die Musik liegt ihm im Blut: Der US-amerikanische Popstar und Songwriter Justin Jesso reist aus Amerika in den Fautenhau nach Aspach ein, um bei der Show „30 Jahre Andrea Berg – Ich würd’s wieder tun“ gemeinsam mit der Sängerin auf der Bühne zu stehen. Mit zehn Jahren hat Justin Jesso angefangen, Musik zu machen. Schon der Urgroßvater war ein berühmter Bandleader. Nun ist der Urenkel in den USA eine „große Nummer“. Er hat unter anderem Songs für Ricky Martin, Maluma, die Backstreet Boys und Armin van Buuren geschrieben. Jessos Hit-Single „Stargazing“ mit Kygo hat ihm nicht nur Gold- und Platinauszeichnungen weltweit eingebracht, sondern auch eine Grammy-Nominierung.

Was war der erste Hit, den Sie von Andrea Berg gehört haben?

Na ja, ich glaube, es war „Du hast mich tausendmal belogen“. Aber der neue Song „Ich würd‘s wieder tun“ ist definitiv mein neuer Favorit.

Wo und wie haben Sie Andrea Berg kennengelernt?

Ich traf Andrea Berg zum ersten Mal im März in Renés Haus, im Studio in Miami (Anmerkung der Redaktion: René Baumann ist besser bekannt als Dj BoBo). Ich bin zu ihm, um einige der Texte umzuschreiben und Vocals für unseren Song zu übernehmen. Ich kam rein und Andrea bot sofort Eierlikör an. Ich fragte mich, was das ist: Eierlikör. Ich habe gelernt, dass es ein deutsches Getränk ist – fast wie alkoholisches Eis, das in einer Waffel serviert wird. Es war sehr gut. Ich habe ein Video davon gemacht.

Wie kam es dazu, dass Sie mit ihr zusammen einen Song aufnehmen?

Ich glaube, René und Andrea haben mich an Silvester im Fernsehen am Brandenburger Tor gesehen, und dann wurde ich über mein Label kontaktiert, um diesen Song zu machen!

Welchen neuen Song präsentieren Sie und warum ist es dieses Lied geworden?

Der Song heißt „I’ll be there“ und ich wollte ein Duett mit ihr machen, mit dem sich Menschen überall verbinden können. Dies ist ein Lied über unerschütterliche Unterstützung. Die Welt befindet sich gerade in einer prekären Situation, und ich dachte, ein Lied des Trostes und der kompromisslosen Hingabe an jemanden, egal, was ihm bevorsteht, hilft – und ich hoffe, es spricht andere an.

Wie war die Zusammenarbeit mit Andrea Berg?

Bisher war es fantastisch. Sie klingt wunderschön in dem Lied und sie ist so ein liebenswerter Mensch. Sie war so freundlich, mich und meine gesamte Crew in ihrem Hotel in Aspach unterzubringen, als wir meine Stuttgarter Headliner-Show machten.

Sie nehmen mir schon eine Nachfrage beziehungsweise eine Antwort vorweg – genau, Sie waren vor kurzem in Aspach zu Gast bei Andrea. Wie hat es Ihnen gefallen?

Ich habe es geliebt! Vor allem die Alpakas, die Andrea hat! Es ist so ein entspannter Ort. Einfach eine schöne Landschaft. Ich freue mich, zurückzukommen.

Sie sind 28 Jahre alt, ein Newcomer in der deutschen Musikbranche. Andrea Berg steht seit 30 Jahren auf der Bühne – hat sie Ihnen einen Tipp für Ihre musikalische Zukunft geben können?

Nun, ich bin sicher, sie hat viele Ratschläge für mich, aber da müssen wir sie fragen, was das für ein Rat sein könnte.

Andrea Bergs Auftritte in ihrer schwäbischen Heimat, in der „Wir-machen-Druck“-Arena, sind immer ein großes Event – worauf freuen Sie sich denn besonders bei dieser Show, worauf sind Sie gespannt?

Ich freue mich am meisten darauf, einfach auf die Bühne zu gehen, und ich freue mich auf das ganze Erlebnis. Ich hatte letztes Mal eine wundervolle Zeit in Aspach und komme gerne wieder.

Was gefällt Ihnen am deutschen Schlager, der ja vergleichbar mit der amerikanischen Country-Musik ist?

Deutscher Schlager macht mir richtig Spaß. Erinnert mich aber sehr an Abba. Die Melodien erzählen Geschichten und gehen irgendwo hin. Es ist vergleichbar mit dem amerikanischen Land in dem Sinne, dass es regional ist und von dem Segment des Landes geliebt wird. Aber das Erstaunliche an der Country-Musik ist, dass sie in letzter Zeit auf der ganzen Welt explodiert ist! Vielleicht passiert das ja bald auch beim Schlager.

Sie haben unter anderem für die Backstreet Boys und Ricky Martin Songs geschrieben – könnten Sie sich vorstellen, noch weitere Songs für Andrea Berg zu schreiben?

Ich könnte ... weil ich es getan habe! Und ich bin so aufgeregt, den Song mit ihr zu singen.