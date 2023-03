Uwe Neumahr, Winnenden, schreibt Sachbuch-Bestseller über den Nürnberger Prozess

Mit einem historischen Sachbuch hat der aus Winnenden stammende Autor Uwe Neumahr es auf die Spiegel-Bestsellerliste geschafft: „Das Schloss der Schriftsteller“ erzählt vom Nürnberger Prozess gegen die Nazi-Verbrecher aus einer völlig neuen, ausgesprochen erhellenden Perspektive.

In Nürnberg 1946 machte ein alliiertes Gericht führenden Nazis den Prozess. Weil Hunderte von Journalisten anreisten, richtete die amerikanische Besatzungsbehörde im Schloss des Schreibwarenfabrikanten Faber-Castell ein Presselager mit Schlafsäcken und Feldbetten ein. Berühmte Schriftsteller wie John Dos Passos oder Erich Kästner, Korrespondenten von den USA bis zur Sowjetunion: Eine welthistorisch einmalige Gesellschaft kam hier zusammen.

Tagsüber erfuhren sie Unerträgliches, sahen die Fotos aus den Konzentrationslagern, hörten die Zeugenaussagen von Überlebenden – nachts tanzten die Reporterinnen und Reporter sich das Grauen von der Seele und tranken harten Stoff, Whiskey oder Wodka, „als ob sie dafür bezahlt bekämen“, wie ein Zeitzeuge bemerkte.

"Das Schloss der Schriftsteller" wird auch auf Englisch erscheinen

Die Geschichte jener Menschen erzählt Uwe Neumahr, Jahrgang 1972, geboren in Winnenden. Er ging aufs Lessing-Gymnasium, heute lebt er mit Frau und Tochter bei München, wo er für die internationale Literaturagentur Agence Hoffman arbeitet. Nebenbei hat er bereits mehrere Biografien geschrieben, unter anderem über den Renaissancefürsten Cesare Borgia.

Von der Süddeutschen bis zu Welt – in vielen großen Zeitungen wird „Das Schloss der Schriftsteller“ gepriesen; es wurde bereits in vier Länder verkauft und wird nun unter anderem in den USA und England erscheinen. Auf der Spiegel-Sachbuchliste steht es momentan auf Platz 19.

Neumahr erzählt straff und klar, mit einem Auge fürs Detail, ihm gelingen sprechende Szenen und viele präzise Charakterskizzen, zum Beispiel von Erika Mann, die mit ihrer Geliebten aus den USA nach Nürnberg gereist war, oder von der britischen Schriftstellerin Rebecca West, die während des Prozesses eine Affäre mit einem der Richter begann – aber der Autor verliert sich nie in Klatsch und Anekdotischem, sondern sucht und findet auf den Lebenswegen, die sich in Nürnberg kreuzten, immer wieder das Exemplarische, legt die Widersprüche und Abgründe der Geschichte bloß, die sich im Biografischen spiegeln.

Nazi-Verbrechen: Von der Schwierigkeit, über das Grauen zu schreiben

Das heimliche Hauptthema des Buches ist die Überforderung der Schreibenden beim Versuch, dem Grauen eine angemessene Sprache zu geben. Manche Reporter suchten ihr Heil im fahlen Nachrichtenton – doch was sich vor der Welt in diesem Prozess ausbreitete, ließ sich mit den Mitteln journalistischer Routine schlicht nicht mehr fassen. Einen ganz anderen Weg ging die amerikanische Journalistin Janet Flanner. Sie beschrieb das Kreuzverhör zwischen einem der Ankläger und Hermann Göring als Show-down wie in einem Justizthriller, als „tödliches Duell“ zwischen Gut und Böse. Nur: Wie im Hollywood-Film oft der Schurke die schillerndste Figur ist, gegen die der Held verblasst, erlag auch West dem Charisma des Täters; sie stilisierte Göring zum Mann von „teuflischer Geschicklichkeit“ und dämonischem Witz. Dem Leid der Opfer wurde so auch sie nicht gerecht.

Die französische Stalinistin Elsa Triolet sah derweil mit ideologisch geschultem Blick nur, was sie sehen wollte – sie zeichnete die Amerikaner als heimliche Komplizen der angeklagten Nazis. Triolets wenig subtile propagandistische Botschaft: Der Kapitalismus übt sich in „krimineller Nachsicht“ mit seinem untergründigen Verbündeten, dem Faschismus.

Erich Kästner und das "Meer der Tränen"

Das beeindruckendste Kapitel handelt von Erich Kästner. Er war in den zwölf Jahren der Hitler-Herrschaft gewiss kein Nazifreund gewesen; er hatte sich so durchlaviert. Sein Zwiespalt – nicht mitgemacht, aber eben womöglich auch nicht genau genug hingesehen zu haben – durchwirkte noch die Reportage, die er aus Nürnberg schrieb.

Minuziös schilderte er zunächst die Physiognomie der Angeklagten – um danach die unausdenklichen Schrecken, die dieser Prozess offenbarte, in fluchtartigem Tempo zu durcheilen: „Raub, Deportation, Sterilisation, Massenerschießungen mit Musikbegleitung, Folterungen, Nahrungsentzug, künstliche Krebsübertragung, Vergasung, Vereisung bei lebendigem Leibe, maschinelle Knochenverrenkung, Weiterverwendung der menschlichen Überreste zur Dünger- und Seifengewinnung“. Die Aufzählung band er ab mit zwei für einen Autor seiner Sprachkraft merkwürdig klischeehaften Floskeln: „Ein Meer von Tränen ... Eine Hölle des Grauens ...“ Und hängte eine Pointe an, die sarkastisch gemeint sein mag, aber unter der Hand viel erzählt von der Sehnsucht des Schreibenden, all die Grausamkeit – und wohl auch die eigenen Gewissensbisse – hinter sich lassen und verdrängen zu dürfen: „Um zwölf ist Mittagspause.“

Kästners Klasse indes offenbarte sich später darin, dass er genau dieses Scheitern reflektierte: „Was in den Lagern geschah, ist so fürchterlich, dass man darüber nicht schweigen darf und nicht sprechen kann.“