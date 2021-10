Wegen Vergewaltigung einer geistig behinderten jungen Frau muss sich ein 38-Jähriger aus Weinstadt vor dem Stuttgarter Landgericht verantworten. Der Mann soll das 1996 geborene, mutmaßliche Opfer, welches in einer Einrichtung der Diakonie Stetten lebt, mit in seine Unterkunft nach Weinstadt genommen haben.

Die betroffene junge Frau wurde unter Ausschluss der Öffentlichkeit darüber vernommen, was am 14. Januar dieses Jahres gegen 16.30 Uhr in der Großheppacher Obdachlosen- und