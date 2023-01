Vermisst: Was ist mit zwei Männern aus dem Rems-Murr-Kreis geschehen?

Zwei Männer aus dem Rems-Murr-Kreis sind spurlos verschwunden. Vermisstenmeldungen sind aus Polizeisicht nichts Ungewöhnliches; jeden Tag haben es Ermittler/-innen mit Menschen zu tun, deren Angehörige nicht auffindbar sind. In den allermeisten Fällen tauchen die Gesuchten schnell wieder auf. Michael S. aus Weinstadt und Uwe Apfelbaum aus Berglen fehlen aber schon seit zwei Wochen.

„Wir können nicht ausschließen, dass ein Unglück vorliegt“, erläutert Polizeisprecher Rudolf Biehlmaier. Deshalb hat man sich in beiden Fällen entschlossen, Fotos der Vermissten und eine Personenbeschreibung zu veröffentlichen. Bevor sich die Polizei zusammen mit Angehörigen dazu entschließt, „checkt man alle anderen Gegebenheiten ab“, so Rudolf Biehlmaier.

Sind Name und Foto einmal in der Welt, sprich, via Internet auf verschiedenen Kanälen für jeden und jede einsehbar, werden diese Infos dort noch nach Jahren zu finden sein. Vor diesem Hintergrund geht einer öffentlichen Vermisstensuche immer ein Abwägungsprozess voraus: Ist dieses Vorgehen im jeweiligen Fall wirklich sinnvoll und erfolgversprechend? Veröffentlicht man den vollen Namen oder wie im Falle des Weinstädters den Nachnamen nur abgekürzt? Wie viele Informationen gibt man im entsprechenden Suchportal der Polizei preis?

Die beiden Fälle dürften nichts miteinander zu tun haben

In beiden Fällen haben Polizei und Angehörige erst einige Tage nach dem Verschwinden eine öffentliche Vermisstensuche auf den Weg gebracht. Es gibt laut Biehlmaier keinerlei Anhaltspunkte, dass die beiden Vermisstenfälle irgendetwas miteinander zu tun haben könnten, doch es gibt eine Gemeinsamkeit: Sowohl Uwe Apfelbaum als auch Michael S. könnte etwas zugestoßen sein. Die Polizei spricht bei Befürchtungen in dieser Richtung davon, der oder die Gesuchte könnte sich möglicherweise in einer „hilflosen Lage“ befinden.

Grundsätzlich kann jede(r) Erwachsene zu jeder Zeit einfach weggehen, ohne irgendjemandem Bescheid zu sagen: Auch das kommt hin und wieder vor, berichtet Rudolf Biehlmaier. Eine Person möchte sich ganz einfach Luft verschaffen – und verschwindet vorerst aus dem gewohnten Umfeld. Wer einen Angehörigen vermisst, wird sich damit konfrontiert sehen, auch diesen Gedanken zulassen zu müssen.

Selbstredend gilt das nicht, sofern ein dementer Mensch verschwindet oder gar ein Kind. Dann wird die Such-Maschinerie schneller anlaufen, und man wird sich intensiver der Sache widmen als in Fällen, da rein gar nichts auf eine Notlage hinweist.

Am Arbeitsplatz in Stuttgart nicht erschienen

Entgegen jeglicher Gewohnheit sind sowohl Uwe Apfelbaum als auch Michael S. bereits Anfang Januar nicht mehr in ihrem gewohnten Umfeld aufgetaucht. Der Weinstädter Michael S. ist am Dienstag, 3. Januar, nicht an seinem Arbeitsplatz in Stuttgart erschienen. Der 56-Jährige ist seitdem „nicht mehr erreichbar und unbekannten Aufenthalts“, heißt es im Suchportal der Polizei, und weiter: „Der Vermisste könnte sich in einer hilflosen Lage befinden, zumal Informationen vorliegen, dass er bei Leinfelden wandern wollte und ein Unglücksfall nicht auszuschließen ist.“

Unter https://fahndung.polizei-bw.de ist ein Foto des Vermissten veröffentlicht. Ein Mann mit schmalem Gesicht, Brille und dunkelblonden, kurzen Haaren ist zu sehen. In der Personenbeschreibung heißt es lediglich, Michael S. sei 1,80 Meter groß und schlank.

Ein Albtraum für Angehörige

Uwe Apfelbaum aus Berglen ist zuletzt am 2. Januar gesehen worden. Er wird im Suchportal folgendermaßen beschrieben: 64 Jahre alt, etwa 1,90 Meter groß, hagere Statur, wellige, rötliche Haare. Drei Fotos sind im Suchportal hinterlegt; eins davon zeigt den Vermissten freundlich lächelnd in Freizeitkleidung, ein anderes mit ausdrucksloser Miene im Passbildformat. Auf einem dritten Foto ist Uwe Apfelbaum bei Holzarbeiten oder Ähnlichem abgebildet.

Wer sich im Suchportal bis zu den Fahndungen nach Vermissten durchgeklickt hat, wird nicht umhinkönnen, auch den anderen dort hinterlegten Fällen Aufmerksamkeit zu widmen. Vermutlich vergeht für nahe Angehörige all dieser Menschen keine Stunde, in der sie sich nicht alles Mögliche ausmalen, in der sie nicht hoffen, jetzt gleich möge es an der Tür klingeln und die vermisste Person möge davorstehen.

Was ist nur aus all diesen Menschen geworden?

Bereits seit vielen, vielen Jahren sind eine Reihe Personen schon verschwunden. Was mag beispielsweise aus einem seinerzeit 25-Jährigen aus Karlsruhe-Hagsfeld geworden sein, der seit dem Heiligen Abend 2011 vermisst wird? Im Falle eines zum Zeitpunkt des Verschwindens 49-Jährigen aus dem Landkreis Böblingen geht die Polizei davon aus, dass der Mann einem Gewaltverbrechen zum Opfer fiel. Die Suche nach ihm begann am 28. Dezember 2014. Was mag der 79-Jährigen zugestoßen sein, die Mitte August vergangenen Jahres zuletzt in einem Waldgebiet zwischen Stien und Eisingen im Enzkreis gesehen worden ist? „Alle Suchmaßnahmen bislang waren nicht erfolgreich“, heißt es im Fahndungsportal der Polizei. Dasselbe gilt für die Suche nach jenem jungen Mann aus Karlsruhe, der bereits 1997 verschwunden ist.

Wer unterdessen Hinweise geben kann, wo Uwe Apfelbaum oder Michael S. sich aufhalten könnten, möge sich umgehend bei jeder beliebigen Polizeidienststelle melden oder telefonisch unter der Nummer 0 73 61/580-0.