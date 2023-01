Vermisste 16-Jährige aus Remshalden: Die Polizei sucht noch immer

Man wisse noch immer nichts, heißt es von der Polizei. Noch keine Spur führt zu der 16-jährigen Julia, die seit Dienstag, 24. Januar, vermisst wird. Der Kommentar der Polizistin vom Dienst am Sonntag klang schmerzlich: „Leider.“ Das Mädchen verließ, wie an jedem Schultag, gegen 6.30 Uhr das Zuhause, um nach Sommerrain zur Schule zu fahren. Dort allerdings ist Julia nie angekommen. Die Polizei fahndet weiter – inzwischen auch nach einem Mann, der vielleicht wichtige Informationen geben kann.

Große Anteilnahme im Rems-Murr-Kreis

Die Suche nach Julia stößt im Rems-Murr-Kreis auf große Anteilnahme. Das Fahndungsplakat, mit dem die Polizei an die Öffentlichkeit gegangen ist, wird in den sozialen Medien vielfach geteilt. Das Plakat, so hieß es von der Polizei, sollte auch über den Rems-Murr-Kreis hinaus ausgehängt werden. Denn bislang steht man vor einem Rätsel. Die Kriminalpolizei Waiblingen hat inzwischen eine Ermittlungsgruppe eingerichtet, die auch den zahlreichen Hinweisen nachgeht, die, so eine Mitteilung der Polizei, im Laufe des Sonntags eingegangen sind.

Fahndungsfotos im Internet

Eine frühe Annahme, dass sich das Mädchen im Raum Kirchheim/Teck und in der Gemeinde Lenningen aufhalten könnte – es hieß, sie sei beim Bahnhof Kirchheim unter Teck gefilmt worden –, führte bislang zu keinem greifbaren Ergebnis. Das zu dieser Information von der Polizei veröffentlichte Bild in der Vermisstenfahndung zeigt eine junge Frau mit dunklem Haar von hinten. Sie trägt eine olivgrüne oder braune Jacke, die bis über die Hüften geht. An der Kapuze ist ein Fellbesatz. Sie hat einen recht großen, schwarzen Rucksack auf dem Rücken. Dem Rucksack misst die Polizei große Bedeutung zu, könnte er doch beim Erkennen des Mädchens helfen. Ein Bild eines gleichen Rucksacks ist deshalb unter

im Internet anzusehen. Dort ist auch das Foto der jungen Frau gezeigt, von der ausgegangen wird, dass es Julia ist.

Beschreibung von Julia

Julia ist etwa 160 Zentimeter groß

Sie wiegt etwa 50 Kilogramm

Sie hat lange braune Haare, eine Zahnspange und ist Brillenträgerin

Bekleidet war sie mutmaßlich mit einer braunen Winterjacke mit Fellbesatz an der Kapuze, dunkler Hose, einem Schal sowie mit schwarzen Winterstiefeln

Vermutlich trägt sie einen großen, schwarzen Rucksack

In einer Pressemitteilung der Polizei am Samstag hieß es, dass nun „gewiss“ sei, dass Julia „um 9.17 Uhr in die Teckbahn nach Oberlenningen stieg“. Doch die Spur führt bislang offenbar nicht weiter. Die Filmaufnahme, hieß es am Sonntag aus der Polizeidirektion Aalen, sei „einer von vielen Hinweisen“, dem nachgegangen werde. Auch Aufnahmen von Kameras in den Zügen werden ausgewertet. Doch noch findet sich dort nichts, „was wirklich helfen würde“.

Die Kriminalpolizei bittet dennoch alle Fahrgäste, die am Dienstagmorgen mit der Teckbahn in Richtung Oberlenningen unterwegs waren und mögliche Wahrnehmungen machten, sich mit der Kriminalpolizei in Verbindung setzen. Auch das Zugpersonal könnte entsprechende Beobachtungen gemacht haben. Insbesondere von Bedeutung ist, wo das Mädchen ausstieg und ob es im Zug oder am Ausstiegsbahnhof in Begleitung war.

In diesem Zusammenhang sucht die Kriminalpolizei Waiblingen inzwischen auch nach einem Mann, der am Dienstagmorgen beim Bahnhof in Kirchheim unter Teck um 9.17 Uhr nahezu zeitgleich mit dem vermissten Mädchen in die Teckbahn nach Lenningen eingestiegen ist. Dieser Mann könnte Wahrnehmungen gemacht haben, die für die weitere Suche immens wichtig sein könnten. Der Mann hatte sich vor dem Einsteigen in den Zug schon geraume Zeit am Bahnsteig aufgehalten und telefonierte dort.

Beschreibung des Mannes

Der Mann trug eine Wintermütze, möglicherweise in Braun

Außerdem eine schwarze Winterjacke mit Kapuze

Eine schwarze Jogginghose mit vier weißen Applikationen auf der Oberschenkelaußenseite

dunkle Sportschuhe mit weißen Sohlen

Er führte einen dunklen Rucksack mit sich.

Der gesuchte Zeuge wird gebeten, sich umgehend mit der Kripo, Telefon 0 71 51/95 03 33, in Verbindung zu setzen.

Suche mit Hubschrauber und Hunden

Die Polizei hatte die Vermisstensuche im Laufe des Samstags ausgeweitet und eine Rettungshundestaffel im Bereich Kirchheim unter Teck und in der Gemeinde Lenningen hinzugezogen. Auch ein Hubschrauber wurde bei der Suche eingesetzt. In Lenningen wurden Bewohner aktiv von der Polizei angesprochen, um Hinweise zum aktuellen oder zu zurückliegenden Aufenthaltsorten von Julia zu bekommen. Wichtig für die Polizei sind auch Hinweise zu Personen, die seit Dienstag, 24. Januar, Kontakt zu Julia hatten. Die Kriminalpolizei Waiblingen braucht diesbezüglich dringend mehr Informationen.

Die Pressestelle der Polizeidirektion Aalen hatte am Freitag erklärt, dass es bislang keinen „Ansatz“ gebe. Alle Bemühungen zeitigten „keinerlei Erkenntnisse, die das grundlose Verschwinden des Mädchens in irgendeiner Weise erklären könnten“. Das sei „sehr außergewöhnlich“, das „macht es so brisant“. Allerdings, so die Auskunft weiter, wies bis dahin auch nichts in Richtung eines Gewaltverbrechens.

Die Kriminalpolizei hat unter der Telefonnummer 0 71 51/95 03 33 ein Hinweistelefon geschaltet, an dem die Kriminalbeamten Hinweise entgegennehmen. Die Suchmaßnahmen werden fortgesetzt. Auch die Suchhunde werden nochmals eingesetzt.